Военных США лишили точки опоры у южных границ России

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20 августа, пятница  |  Последнее обновление — 19:52  |  vz.ru
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США теряют власть над нефтью

Американский нефтегаз сдает позиции REUTERS/Dado Ruvic
Еще недавно Соединенные Штаты грезили о мировом энергетическом господстве, однако теперь, констатируют эксперты, Вашингтон теряет влияние на сырьевых рынках. И речь не только о поражении в борьбе против российского газопровода «Северный поток – 2». США просят картель ОПЕК и Россию сбить цену на нефть. Что происходит? Подробности...
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Украина могла уступить Крым не только России

Когда Крым был украинским, то отношение Киева к местным татарам было циничным Сергей Мальгавко/ТАСС
В преддверии Дня независимости власти Украины вновь озаботились соблюдением прав крымских татар. При этом сами жители полуострова считают, что до 2014 года судьба татар не волновала Киев, более того – власти видели в них угрозу протурецкого сепаратизма. За счет чего России удалось привлечь татар на свою сторону?  Подробности...
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Что ждет самый бедный регион России

Евгений Донгак, житель села Кирсарай. Далеко не единственная точка в Туве, требующая особого внимания Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Тува, которую считают самым бедным регионом России, стоит на пороге перемен. Однако для преодоления бедности в Туве придется не только создавать новые рабочие места, но и убеждать жителей республики изменить сложившийся уклад жизни. О том, как живет регион и что делается для его развития, на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зеленский заблудился в своих иллюзиях о Крыме

Сегодня Крым живет гораздо богаче и счастливее, чем в украинские времена Сергей Мальгавко/ТАСС
«С Украиной в Крым вернется жизнь». Это лишь одно из фантасмагорических заявлений, которыми отметился президент Украины Владимир Зеленский, выступив со своими оценками ситуации в этом регионе России. Как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Меркель развеяла иллюзии России насчёт Германии

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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Военных США лишили точки опоры у южных границ России

    Путин на женевской встрече с Байденом выступил против размещения военных США в Средней Азии    20 августа 2021, 18:20
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    Американцы рассчитывали обернуть фиаско в Афганистане в свою пользу. Стало известно, что Байден еще на июньской встрече с Путиным предлагал обсудить временное размещение войск США в республиках Средней Азии. Чем обосновывалось это желание, каковы были реальные мотивы американцев – и как удалось этому воспрепятствовать?

    После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска в республиках Средней Азии. Но президент России Владимир Путин на женевской встрече с американским коллегой Джо Байденом 16 июня выступил против этой идеи. Об этом говорится в материале, опубликованном Wall Street Journal. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном, заявляют высокопоставленные официальные лица США.

    «Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», указывает Wall Street Journal. «Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – подчеркнул бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл. Попытки Вашингтона под предлогом сдерживания «Талибана» (движение запрещено в России) договориться с центральноазиатскими странами о военном сотрудничестве Москва воспринимает однозначно – США стремятся вернуть военно-стратегические и геополитические позиции в Средней Азии, утраченные в 2010-х годах.

    «Сотрудничество» с американским президентом в Средней Азии – в условиях сохранения общего враждебного курса США в адрес России – было бы выгодным только США. В очередной раз потеснить Россию, «зацепиться» в среднеазиатских странах, создать там свои опорные пункты или военные базы (конечно, на «временной» основе) – вот реальные цели США в этом регионе, а вовсе не сотрудничество с Москвой. Все это мы уже проходили», – отметил в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

    Напомним, что в 2001–2014 годах американские военные размещались на территории аэропорта Манас близ столицы Киргизии Бишкека. В 2001–2010 годах здесь находилась база антитеррористической коалиции, в 2009–2014 годах – база транзитных перевозок ВВС США. В 2010 году тогдашний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что американский военный объект в гражданском аэропорту должен быть закрыт.

    В 2001–2005 годах база американских ВВС действовала на военном аэродроме Карши-Ханабад в южном Узбекистане. В июле 2005 года на фоне напряженных отношений, вызванных беспорядками в Андижане, Соединенным Штатам было приказано покинуть базу в течение шести месяцев. Сейчас здесь размещается 60-я отдельная смешанная авиационная бригада ВВС Узбекистана.

    В 2011–2013 годах США проявляли активный интерес к аэродрому Айни близ Душанбе. Как предполагала июле 2013-го «Независимая газета», именно передача этого объекта в распоряжение Соединенных Штатов или НАТО могла быть темой переговоров главы Центрального командования США Ллойда Джеймса Остина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Сотрудничество на тот момент ограничилось разрешением самолетам ВВС США заправляться на базе «Айни».

    «У Соединенных Штатов более 800 военных объектов за рубежом. У нас примерно в сто раз меньше.

    Это говорит о том, что наша политика направлена на обеспечение безопасности России вдоль ее огромных границ, а политика США – на обеспечение военно-политического превосходства в любой точке земного шара. Конечно, Средняя Азия не может быть исключением для стратегов США», – подчеркнул член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    Планы нового «похода» в Среднюю Азию США начали строить как минимум за несколько месяцев до падения Кабула и окончательного захвата Афганистана движением «Талибан». Еще в апреле госсекретарь Энтони Блинкен провел «виртуальную встречу» с коллегами из всех среднеазиатских республик – главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В мае спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад посвятил более двух недель вояжу по Афганистану и Центральной Азии, и в том числе встречался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    Как сообщала тогда «Российская газета» со ссылкой на WSJ, США рассматривали планы развертывания групп спецназа и боевых БПЛА близ северной границы Афганистана. С севера с этой страной, напомним, граничат Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Сообщалось, что Пентагон рассчитывает на создание в среднеазиатских странах «аэродромов подскока» с официальной целью дополнительной переброски войск на афганскую территорию.

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    В июне издание New York Times сообщало, что американские дипломаты изучают варианты восстановления доступа к базам в Центральной Азии, включая объекты в Киргизии и Узбекистане. В июле Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. Но американцы из Афганистана бежали даже раньше запланированного срока вывода своего контингента (напомним, что официально вывод военнослужащих США должен был завершиться 11 сентября). А теперь, после провала американской миссии в Афганистане, позиции США в регионе Среднего Востока еще больше ослабли. Пакистан, который традиционно считался региональным союзником Соединенных Штатов – и одновременно, напомним, поддерживал «Талибан» – сейчас находится не в лучших отношениях с Вашингтоном.

    Как отмечает турецкое издание Haber7, скорее может идти речь о складывающемся политическом союзе Исламабада и Анкары. Пакистанский премьер Имран Хан не так давно заявил: его страну сделали «козлом отпущения», и «США хотят заставить Пакистан убирать за ними грязь в Афганистане», отмечает издание (перевод ИноСМИ). В большей степени Пакистан попадает в зависимость от Китая, своего важнейшего торгового партнера.

    О состоянии отношений США и Ирана говорить излишне. Поэтому американцы ищут «точку опоры» в постсоветских государствах Средней Азии. «В их интересах – возвращение военного присутствия в Узбекистане и Киргизии», – отметил сенатор Климов.

    При этом обоснования, которые выдвигают американцы – размещение военных позволит сдерживать «Талибан» – выглядят неубедительно, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Если американцы не смогли удержать ситуацию в Афганистане в то время, когда там находился значительный контингент их войск, то еще меньше оснований полагать, что какие-то действия извне (например, с помощью авиации) смогут серьезно повлиять на динамику политических процессов внутри страны», – указал эксперт. Более того, если на сопредельной территории будут развернуты военные объекты США, то талибы будет рассматривать это как угрозу себе и предпримут ответные действия.

    То, что американцы активно работают именно с Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией, может объясняться не только их географической близостью к Афганистану (к слову, Киргизия с этой страной даже не граничит). Как отмечает китаист и эксперт по Центральной Азии, научный консультант Московского центра Карнеги (признан иноагентом в РФ) Темур Умаров, Казахстан не подходит не только в силу удаленности, но и по причине тесных связей с Россией. Туркмения же не откажется от своего изоляционистского курса, отмечает Умаров в статье на сайте Центра Карнеги. С другой стороны, у Вашингтона есть упомянутый выше богатый опыт контактов именно с Ташкентом, Бишкеком и Душанбе.

    Но в сравнении с периодом 2000–2014 годов ситуация серьезно изменилась, и прежде всего резко ухудшились отношения Вашингтона с двумя главными внешними партнерами центральноазиатских стран – Россией и Китаем, отмечает Умаров. С другой стороны, указывает эксперт, Таджикистан зависит от денежных переводов граждан, работающих в России (22% ВВП по данным на 2020-й), и от кредитов Китая (более 20% ВВП). Еще сильнее от Москвы и Пекина зависит Киргизия – треть бюджета за счет переводов из России, долг перед Китаем превышает 25% ВВП. Следовательно, Бишкеку и Душанбе сложно будет нарушить свои обязательства перед Россией (в том числе в рамках ОДКБ) и Китаем.

    У Узбекистана больше возможностей для маневра – республика не входит в ОДКБ, с 2016 года президент Шавкат Мирзиёев начал восстанавливать контакты с США и НАТО, отмечает Умаров. При этом участие республики в совместных проектах с американцами, в том числе по Афганистану, вызвало критику со стороны МИД России – а Ташкент не настроен идти на конфронтацию с Москвой, равно как и с Пекином, указывает эксперт.

    «В отношении стран Центральной Азии у США очень двойственное отношение, – в свою очередь отметил Кортунов. – С одной стороны, им хотелось бы покритиковать эти страны за недостаток развития демократических институтов и авторитарные тенденции, по мнению американцев. С другой стороны, они понимают, что чем больше будут критиковать центральноазиатских лидеров, тем теснее те будут сплачиваться вокруг Москвы».

    Возможно, озвучивая свою идею на встрече с Путиным, президент США рассчитывал вернуться к ситуации начала 2000-х, когда Россия и Соединенные Штаты активно сотрудничали в рамках международной борьбы с терроризмом, отметил Кортунов. «Но это было 20 лет назад, и тогда между Москвой и Вашингтоном не было такого серьезного кризиса, как сейчас, – подчеркнул эксперт-международник. – А учитывая текущий характер отношений между США с одной стороны и Россией и Китаем с другой, очень трудно представить ситуацию, чтобы наличие военной базы США в Центральной Азии содействовало укреплению сотрудничества трех стран».

    «Мы рассчитываем на то, что проблемы данного региона должны решаться, во-первых, политическими средствами, а во-вторых, без незваных вооруженных гостей из далеких мест и таким образом, чтобы это не несло дополнительных угроз, в данном случае России», – выразил точку зрения Москвы сенатор Климов.


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