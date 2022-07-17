США стали прятать траты на Украину

Власти США меняют схему поставок вооружений Украине – теперь президент Байден в течение одного финансового года может оказывать военную помощь Киеву на 11 млрд долларов без согласования с Конгрессом. Это в 110 раз больше прежнего лимита. В самих Штатах в этой связи сразу вспомнили про коррупционные скандалы семьи Байденов. Почему в Вашингтоне захотели поставлять оружие на Украину по-быстрому и по-тихому?

Американская общественность начинает все больше раздражаться из-за вовлеченности США в конфликт на Украине, поэтому Белый дом и Конгресс перешли к более скрытному подходу к оказанию военной и любой другой помощи Киеву, пишет обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин. «Миллиард сюда, еще один туда или, может быть, два, если они хорошенько попросят. Деньги и оборудование становится все труднее отследить, но поставки продолжаются», – посетовал он.

Более того, неназванный высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить украинцам еще четыре высокомобильных ракетных комплекса HIMARS, дополнительные боеприпасы для этих систем, 1000 выстрелов 155-мм артиллерийских боеприпасов, подрывные боеприпасы, контрбатарейные системы, а также три тактические машины, запасные части и другое оборудование.

Всего пакет помощи составляет около 400 млн долларов, но Байдену не потребуется одобрение законодателей, поскольку Конгресс с помощью законопроекта о дополнительных ассигнованиях увеличил президентский лимит по передаче оружия за границу сразу в 110 раз – со 100 млн долларов до 11 млрд долларов на каждый финансовый год.

«Эти президентские полномочия в данном случае используются как юридический механизм для быстрого предоставления помощи Украине без необходимости проходить длительный процесс согласования», – пояснил The American Conservative директор по исследованиям оборонной политики в Институте Катона Эрик Гомес.

Между тем чрезвычайный и полномочный посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что разворовывание поставляемых Украине западных вооружений и последующая их продажа контролируется офисом президента и друзьями украинского лидера Владимира Зеленского.

«В офисе президента Украины создан теневой штаб по распределению поставляемых вооружений, часть из которых откровенно продается, чтобы эти деньги разворовывались», – пояснил собеседник, добавив, что «все это происходит с непосредственного ведения как министра обороны Украины Алексея Резникова, так и под координацией главы офиса президента Украины Андрея Ермака».

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Ранее член Палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц обратилась к Байдену с требованием разработать механизм надзора за поставками оружия Киеву. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал это попыткой подрыва механизма оказания помощи Киеву.

При этом в даркнете уже продаются поставленные американской стороной Украине дроны-камикадзе Switchblade-300, карабины М4, противотанковые комплексы NLAW, ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

«Оружие, включая ПТРК и ПЗРК, продают в Европу через каналы на молдавской и румынской границе, вместе с зерном. Оружие покупают как нацисты, так и джихадисты, так и просто криминальные группировки, в том числе и этнические», – писал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупреждал, что поставки Западом оружия Украине создают угрозу для всего мира, так как это оружие «всплывает в других частях света».

США дали своему президенту «свободный многомиллиардный кэш», который он всегда может использовать по своему усмотрению для военной помощи Украине,

отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, американские властные органы понимают, что Украина – черная дыра, и сейчас будет еще меньше контроля над поставками ей оружия, но это в Вашингтоне мало кого пугает.

«Когда управление ослаблено, Конгресс делится полномочиями с президентом, причем, не только в том, что касается оружия – с инфраструктурным биллем произошел тот же процесс, и теперь в США высказывается недовольство, что часть денег ушла в Австралию на специфические проекты по военному союзу AUKUS», – напомнил он.

По словам эксперта, вся помощь Украине, идущая по линии Пентагона, хотя на деле там участвует большое число служб, всегда очень непрозрачна. Он также напомнил, что американское военное ведомство ни разу не смогло пройти аудит.

«Кроме того, на Украине с американским оружием «работают» крупные контрабандистские фирмы – они считаются надежными и солидными партнерами и ЦРУ, и Пентагона. Сотрудничество с ними практически никто не скрывает в США, их деятельность даже обсуждали несколько раз на закрытых слушаниях в Конгрессе», – добавил он.

Теперь, указал собеседник, Конгрессу придется специально собирать большинство в обеих палатах, чтобы блокировать какую-либо военную помощь Украине, принимать отдельный билль или проводить расследование – но уже постфактум, после поставки вооружения или оказания каких-то услуг.

В США весомая часть политиков критикует этот закон, допускающий уход от парламентского контроля в части военной помощи. Не исключено, что это открывает «ворота» для еще большей коррупции во всем, что касается американской помощи Украине, но обнаружить это будет чрезвычайно трудно, пояснил политолог-американист Борис Межуев.

«Любые военные поставки предполагают личный финансовый интерес как страны-донора в целом, так и отдельных производителей вооружения»,

– напомнил он. По словам аналитика, Байден сейчас становится первым объектом, которого будут критиковать в коррупции, тем более – все в США помнят сомнительную с юридической точки зрения работу его сына Хантера в газодобывающем холдинге Burisma на Украине.

Собеседник признает, что США, хоть и будут стараться следить за своим вооружением на Украине, но те же реактивные комплексы HIMARS вполне могут оказаться или на «черном рынке», или в условной Албании. «Однако, вариант, что США в преддверии промежуточных выборов в Сенат могут отказаться от военной помощи Украине, очень маловероятен», – подчеркнул политолог.

«Президент вообще сейчас оказывается на развилке, которая усиливается предстоящими выборами: с одной стороны, его обвиняют в том, что он, вопреки национальным интересам США, сделал слишком большую ставку на победу Украины над Россией, вместо того, чтобы призывать стороны к переговорам. Другая часть истеблишмента пеняет, что глава Белого дома недостаточно сильный, что не закрыл небо над Украиной, что боится прямого столкновения Россия – НАТО», – сказал эксперт.

Кроме того, все происходящее знаменует собой начало внутриреспубликанской предвыборной полемики по поводу того, какой должна быть партия, поскольку, большинство понимает, что именно она победит на следующих выборах.

«Партия будет выбирать из двух направлений – с одной стороны это такие, как сенатор Линдси Грэм, который призывал объявить Россию страной-спонсором терроризма, с другой – люди типа сенатора от Кентукки Рэнда Пола, занимающего умеренную позицию», – указал Межуев.

Ранее издание Newsweek писало, что Байден может подвергнуться процедуре импичмента в случае, если сторонники Демократической партии потеряют контроль над конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также призывал Конгресс США объявить импичмент Байдену, так как оружие, поставляемое на Украину из США, оказалось в руках у неонацистов батальона «Азов».

«Деньги на военную помощь Украине уже выделены – это порядка 57 млрд долларов, Конгресс обязал Белый дом средства освоить, поэтому поставки вооружений будут продолжаться. Переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin и Stinger идут, хотя, возможно, в меньших объемах, чем раньше, потому что американские запасы истощаются. В итоге Вашингтон начинает увеличивать поставку Киеву РСЗО и гаубиц», – указал, в свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт напомнил, что

и Вашингтон, и Брюссель неоднократно говорили о необходимости создать систему контроля за попадающим на Украину оружием, но мало кто пока может предложить какую-то реалистичную модель такого контроля.

«Единственный верный вариант – это отправить американские войска воевать своим же оружием. Иным образом проследить, чтобы оружие не попало в даркнет, не получится, и никакие GPS-трекеры здесь не помогут. Но для США важнее вести с Россией геополитическую борьбу, а то, что какой-то процент оружия попадет в руки террористов и банд за пределами Украины – в Вашингтоне это знают и принимают, как сопутствующий ущерб», – пояснил политолог.

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