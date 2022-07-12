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12 июля, вторник  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
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Европа начала отбирать газ у самых слабых

Глобализация рынка газа имеет свои последствия Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Дефицит газа затронул не только Европу, но и другие, гораздо более далекие от России уголки планеты. Дошло до того, что крупнейшие поставщики просто отказываются выполнять контракты и поставлять газ заказчикам. Какие страны оказались наиболее пострадавшими и как это связано с поставками российского газа в Европу? Подробности...
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Индус во главе Британии для России хуже «премьера в купальнике»

Либеральный индуист Риши Сунак и леди в погонах Пенни Мордонт PA Images via Reuters
Во внутрипартийной борьбе британских консерваторов за кресло премьер-министра фаворитов всего двое – и это очень оригинальные кандидаты: индуист-миллионер Риши Сунак и первая женщина в кресле военного министра Великобритании Пенни Мордонт. В отличие от Бориса Джонсона, Сунак не в восторге от конфликта Лондона с Москвой, но «болеть» из России нужно не за него – и вот почему. Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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Американские HIMARS на Украине стали оружием террора

Россия заявила в ООН об ответственности США за удар ВСУ в Новой Каховке EyePress News/Reuters
«ВСУ нанесли варварский удар по Новой Каховке» – так эксперты описывают атаку ВС Украины по одному из ключевых городов на северо-востоке от Херсона. Ракеты попали в склады со взрывоопасными удобрениями, в результате удара есть погибшие и множество раненых, в центре города зафиксированы масштабные разрушения. Для атаки ВСУ использовали не только данные американских спутников, но и поставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS. Что ВС России могут этому противопоставить? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Запад изолирует сам себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Солдаты сражаются за то, чтобы мы жили, как привыкли

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    Американские HIMARS на Украине стали оружием террора

    Россия заявила в ООН об ответственности США за удар ВСУ в Новой Каховке
    		   12 июля 2022, 13:46
    Фото: EyePress News/Reuters
    Текст: Дарья Волкова,
    Алёна Задорожная

    «ВСУ нанесли варварский удар по Новой Каховке» – так эксперты описывают атаку ВС Украины по одному из ключевых городов на северо-востоке от Херсона. Ракеты попали в склады со взрывоопасными удобрениями, в результате удара есть погибшие и множество раненых, в центре города зафиксированы масштабные разрушения. Для атаки ВСУ использовали не только данные американских спутников, но и поставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS. Что ВС России могут этому противопоставить?

    В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. По последним данным, пять человек погибли, семеро считаются пропавшими без вести, более 80 человек пострадали. В частности, ВСУ ударили по городу шесть раз, три из которых отбили системы противовоздушной обороны, об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

    По его словам, удар по Новой Каховке пришелся практически на центр города. «Выбиты стекла, инфраструктура уничтожена исключительно гражданская, про военных погибших информации вообще нет, только среди мирного населения, ну и также разрушения. Два квадратных километра были в эпицентре», – сказал он.

    Как сообщает ТАСС, помимо повреждения строений, в Новой Каховке произошел взрыв на складах с минеральными удобрениями, а также серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Леонтьев также сравнил последствия удара Украины по Новой Каховке со взрывом селитры в Бейруте, который произошел в августе 2020 года.

    «Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах, и чего хотели, того и достигли. Это то же самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе, у нас то же самое», – передает РИА «Новости» его слова. Оценить полностью нанесенные городу разрушения еще предстоит, но уже сейчас их можно назвать масштабными. «Масштабы катастрофы крайне велики... Нам предстоит разбирать завалы. Под завалами очень много людей», – сказал Леонтьев.

    Также пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Как отметил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24», семьи погибших при ударе ВСУ получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие – по 400 тыс. рублей.

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинский обстрел Новой Каховки с использованием американской РСЗО HIMARS стал прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву. Полянский также подчеркнул, что такие «удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение».

    При этом Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке. В ведомстве подчеркнули: «Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины». В то же время заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил: «Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий».

    Вместе с тем за три дня удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2. Как передает РИА «Новости», съемка производилась 8 июля. На эту проблему газета ВЗГЛЯД обращала внимание накануне. Кроме того, обстрел Новой Каховки произошел на фоне заявлений украинских властей о контрнаступлении ВСУ и о желании отвоевать юг страны. Но, по словам экспертов, реализация подобных планов носит исключительно террористический характер, что подтвердилось не только в случае с Новой Каховкой, но и в случае с атакой в районе Запорожской АЭС.

    «Это уже хорошо отлаженная тактика ВСУ. И надо понимать, что мы стали свидетелями самого настоящего теракта. Ведь удар был нанесен неслучайно. Они метили в конкретную цель в расчете на большую детонацию и массовые разрушения», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков.

    По словам собеседника, ВСУ и политическое руководство Украины должны будут ответить за содеянное. «Как на это реагировать – уже вопрос к международному уголовному праву, поскольку для всех очевидно, что это преступление против человечности», – пояснил эксперт.

    «Более того, не имеет никакого значения, чем именно был нанесен удар по складам, даже если это американские HIMARS, которые превратились в оружие террора. И да, ВСУ научились обходить российские системы ПВО на территориях Причерноморья. Сами системы тоже неидеальны и не дают 100% гарантии защиты от удара. И эту проблему нам еще предстоит решить», – рассуждает доктор военных наук.

    Он также отметил, что ВСУ в большинстве случаев используют для целеуказания данные американских военных и коммерческих спутников. «Поэтому нет ничего удивительного в том, что за три дня до удара эту территорию снимали американские спутники. Это делалось с самого начала спецоперации. И, пожалуй, это чуть ли не единственный аспект, в котором можно усмотреть прямое участие США в конфликте», – считает Сивков. Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов.

    «Любое западное оружие, которое поставляют Украине, моментально оказывается в руках террористов и по сути – государства-террориста. Французскими CAESAR стреляли по Донецку буквально в первые же дни после их передачи ВСУ»,

    – сказал Корнилов газете ВЗГЛЯД. «Мы видели, как от этого оружия погибли гражданские. Разрушены жилые дома и социальная инфраструктура крупных городов Донбасса. Причем это даже не требует особых усилий в сборе доказательств – остатки французских и американских снарядов находят повсюду. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем на территориях Причерноморья», – добавил он.

    Комментируя появившуюся от военкоров информацию о том, что каждую установку HIMARS сопровождает западный специалист, Корнилов отметил, что «присутствие западных военных на месте запуска ракет несет большой риск для их жизни, американцы стараются этого избегать». «Однако то, что кадровые западные военные задействованы непосредственно в зоне конфликта, – это не секрет. Например, британские газеты писали о том, что их спецназ присутствует в зоне конфликта и инструктирует украинских военных», – рассказал политолог.

    «Очень показательно и то, что медиакорпорация ВВС сейчас опубликовала данные о военных преступлениях того же британского спецназа, как они убивали безоружных пленных афганцев. Разразился очень большой скандал. И вспоминая, как поступают украинцы с российскими военнопленными, можно сделать вывод, что западные учителя многому научили украинскую армию, в том числе военным преступлениям», – отметил Корнилов.

    «Также мы понимаем, что для того, чтобы обезопасить города и территории, подконтрольные Вооруженным силам РФ, нужно отодвигать линию фронта. Причем это касается не только Херсонской области, – сказал собеседник. – После варварского удара по Новой Каховке демилитаризация Николаевской области должна стать обязательной задачей. После варварских ударов по Донецку такой же задачей должна стать демилитаризация Запорожья, а после ударов по российским городам – демилитаризация Харьковской и Сумской областей. И так далее», – полагает эксперт.

    «Именно поэтому министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что глубина продвижения российских войск на Украине будет напрямую зависеть от дальности стрельбы поставляемых на Украину западных видов вооружения. Чем больше она будет, тем дальше придется отодвигать от российских границ и от Донбасса вооруженные силы Украины. Запад не оставляет нам иного выбора», – подчеркнул Корнилов.

    «Отдельного внимания заслуживает изучение того, как именно ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Предположительно, удар был спланирован таким образом, чтобы в рамках атаки было использовано сразу несколько видов оружия для отвлечения внимания сил ПВО. Очевидно, там использовались РСЗО по типу «Град», «Смерч» и, вероятно, американские HIMERS», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД полковник запаса Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ.

    «Также следует понимать, что для прикрытия и наших границ, и освобожденных территорий Украины у России не хватит никаких ресурсов. На 100% накрыть «зонтиком» ПВО все пространство просто невозможно. Поэтому принимаются решения об охране наиболее значимых объектов. Если говорить о Каховском районе, то таким объектом может считаться местная ГЭС и объекты гражданской инфраструктуры. Так что не стоит говорить о том, что ПВО плохо несли свое дежурство, из-за чего несколько ракет смогли поразить объекты на территории Новой Каховки», – подчеркнул Хатылев.

    Собеседник предположил, что ситуация может измениться только в том случае, если «Россия возьмет под контроль всю территорию Украины или большую ее часть». «Тогда мы сможем развернуть эшелонированную систему ПВО. Нам предстоит построить на освобожденных территориях разведывательную, информационную системы, истребительно-авиационное прикрытие, радиотехническую разведку и наземные сооружения», – перечислил эксперт.

    Полковник запаса также уверен, что значительную роль в ударе по Новой Каховке сыграли США. «Если бы американский спутник не снимал эту территорию, не передавал данные украинским военным, то этого налета просто не было бы. Вашингтон постоянно пользуется своим преимуществом в области разведки, чтобы помогать ВСУ. И большая часть ответственности за случившееся лежит именно на Штатах. Потому что без этого обеспечения украинцы, как слепые котята, стреляют лишь бы куда летело», – резюмировал Хатылев.

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