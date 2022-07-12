Военный эксперт назвал удар ВСУ по Новой Каховке преступлением против человечности

«Вне зависимости от того, чем был нанесен удар по Новой Каховке, рассматривать это стоит исключительно как теракт», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя удар ВСУ по городским складам с удобрениями в Новой Каховке Херсонской области.

«Это уже хорошо отлаженная тактика ВСУ. И надо понимать, что мы стали свидетелями самого настоящего теракта. Ведь удар был нанесен неслучайно. Они метили в конкретную цель в расчете на большую детонацию и массовые разрушения», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

По словам собеседника, ВСУ и политическое руководство Украины должны будут ответить за содеянное. «Как на это реагировать – уже вопрос к международному уголовному праву, поскольку для всех очевидно, что это преступление против человечности», – пояснил эксперт.

«Более того, не имеет никакого значения, чем именно был нанесен удар по складам, даже если это американские HIMARS, которые превратились в оружие террора. И да, ВСУ научились обходить российские системы ПВО на территориях Причерноморья. Сами системы тоже не идеальны, и не дают 100% гарантии защиты от удара. И эту проблему нам еще предстоит решить», – рассуждает доктор военных наук.

Он также отметил, что ВСУ в большинстве случаев используют для целеуказания данные американских военных и коммерческих спутников. «Поэтому нет ничего удивительного в том, что за три дня до удара эту территорию снимали американские спутники. Это делалось с самого начала спецоперации. И, пожалуй, это чуть ли не единственный аспект, в котором можно усмотреть прямое участие США в конфликте», – заключил Сивков.

Напомним, силами ВСУ был нанесен удар по складам в Новой Каховке Херсонской области. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что «очень серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью». По его словам, «взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, продолжаются разрывы».

Он также обратил внимание на то, что «есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома, в радиусе двух километров повылетали окна». Леонтьев подчеркнул, что пострадавшие жители города начали поступать в больницу. «Врачи укрываются в убежище, но принимают раненых», – сообщил он.

Позднее глава администрации признал, что «к большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова. «Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – подчеркнул Леонтьев. Число пострадавших при обстреле превысило 80 человек.

Произошедшее уже сравнили с взрывом склада с селитрой в Бейруте в августе 2020 года. Леонтьев заявил, что приказ об ударе «отдал лично президент Украины».

Кроме того, стало известно, что американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара американскими ракетами HIMARS со стороны Украины. Съемка производилась 8 июля, передает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, американские коммерческие спутники также фотографировали Белгород, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, остров Змеиный и район буровых платформ в Черном море накануне ударов украинских сил.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом «на нашего врага».

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