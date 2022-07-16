Посол ЛНР объяснил, как поставляемое Украине оружие попадает на черный рынок

Разворовывание поставляемых Украине западных вооружений и последующая их продажа контролируется офисом президента и дружками Зеленского, которых он расставил, сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно, что в Европе среди покупателей западного оружия с Украины есть нацисты и джихадисты.

«Ермак (глава офиса президента Украины Андрей Ермак) и Резников (министр обороны Украины Алексей Резников) – это люди, которые до прихода во власть занимались рейдерством и решаловом. Будучи адвокатами, они решали вопросы заноса денег и прикрытия черных операций», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Сам Ермак говорил на этой неделе о необходимости создать временную специальную комиссию, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, поставляемого зарубежными партнерами страны.

По словам дипломата, на государственных должностях у Ермака и Резникова нет возможностей «непосредственно разворовывать» выделяемую западными странами военную помощь, поэтому им «необходимо монетизировать поставки американцев». «В офисе президента Украины создан теневой штаб по распределению поставляемых вооружений, часть из которых откровенно продается, чтобы эти деньги разворовывались», – пояснил собеседник.

По словам Мирошника, «все это происходит с непосредственного ведения как министра обороны Резникова, так и под координацией Андрея Ермака». «Заявления американского конгрессмена Виктории Спартц имеют под собой основу. Требование Конгресса США провести детальное расследование и проследить всю цепочку поставок вооружений – совершенно небезосновательны», – подчеркнул посол.

Ранее представитель Пентагона высокого ранга заявил на условиях анонимности, что Вашингтон не наблюдает свидетельств того, что американское оружие, предназначенное для Украины, попадает в руки третьих сторон. По его словам, в Пентагоне «не отслеживают использование украинцами конкретно» американских вооружений. При этом там сказали, что «не видели каких-либо признаков того, что это поставляемое оружие передается кому-либо помимо вооруженных сил Украины».

Мирошник отметил по этому поводу, что «сам Пентагон уже заявлял, что контролирует поставки вооружений до границ с Украины», а что происходит с этим оружием дальше, американцы не знают. «В Польше американцы видят, как эти вооружения транспортом отправляются по каким-то направлениям», – указал посол ЛНР.

О том, что среди покупателей западного оружия с Украины есть нацисты и джихадисты в Европе, сообщал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. «Оружие, включая ПТРК и ПЗРК, продают в Европу через каналы на молдавской и румынской границе, вместе с зерном. Оружие покупают как нацисты, так и джихадисты, так и просто криминальные группировки, в том числе и этнические», – написал Киселев в своем Telegram-канале.

Украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на черном рынке, сообщали ранее в российской хакерской группе RaHDIt.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупреждал, что поставки Западом оружия Украине создают угрозу для всего мира, так как это оружие «всплывает в других частях света».