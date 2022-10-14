США обнародовали новые методы борьбы с Россией

Администрация Байдена опубликовала свою стратегию нацбезопасности. Главными угрозами Соединенным Штатам названы «имперские амбиции» России и растущая мощь Китая. В документе описано, как Вашингтон собирается противостоять Москве и Пекину. Одновременно Пентагон впервые за 40 лет принял новое «Полевое руководство». Как взаимосвязаны эти два документа?

В прошлую среду на сайте Белого дома была опубликован текст новой стратегии национальной безопасности США (National Security Strategy, NSS). Стратегия – базовый документ с перечнем угроз и перечислением путей их преодоления, который исполнительная власть Соединенных Штатов раз в несколько лет представляет Конгрессу.

Предыдущая NSS, обнародованная в конце 2017 года администрацией Дональда Трампа, констатировала возвращение глобальной конкуренции между великими державами и указывала: Соединенным Штатам противостоят две «ревизионистские силы» – Россия и Китай. Новая стратегия, принятая командой Джо Байдена, продолжает ту же тенденцию.

В разделе «Наши глобальные приоритеты» КНР обозначена как «самый серьезный геополитический вызов», а Россия, как «актуальная угроза безопасности Европе». Сами же США позиционируются как «мировая держава с глобальными интересами», которая нацелена на расширение присутствия в двух частях мира – Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Если один регион погрузится в хаос или окажется под властью враждебной силы, это пагубно повлияет на наши интересы в других», – указывают разработчики стратегии. Под враждебными силами понимаются, опять-таки, Россия с ее «имперскими амбициями», и Китай.

Отметим, что наша страна упоминается в документе чаще, чем КНР – 71 раз против 55. Но по контексту понятно, что Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как равнозначные угрозы, но разные по своей природе. Активность России выступает как наиболее острый и актуальный вызов глобальным интересам США, требующий «сдерживания», в то время как Китай с его растущей экономической и военно-технической мощью рассматривается как долговременная угроза, которую необходимо «преодолеть».

Показательно, что на этой неделе в Вашингтоне был представлен еще один основополагающий документ – обновленная доктрина «Полевое руководство 3-0». Этот 280-страничный текст посвящен многодоменным операциям армии США – то есть глубоко интегрированному боевому взаимодействию подразделений ВВС, ВМС и сухопутных войск, радиоэлектронной разведки, спутниковых группировок и других элементов Вооруженных сил США.

Если Стратегии нацбезопасности с начала века обновлялась уже шесть раз (в 2002, 2006, 2010, 2015, 2018 и 2022 годах), то действовавший до этого момента аналог «Полевого руководства» – доктрина «Воздушно-наземный бой» – была принята еще в 1982-м.

Эксперты полагают: при сопоставлении двух синхронно вышедших документов – NSS-2022 и «Полевого руководства 3-0» – становится очевидно, что они дополняют друг друга. Стратегия обозначает военно-политические задачи, «Полевое руководство» – способы их воплощения.

«Стратегия нацбезопасности»: ядерное перевооружение и гиперзвук

«Стратегия нацбезопасности США имеет две части – открытую, которую мы можем прочитать и изучить, и закрытую, которая публиковаться не будет. Соответственно, судить мы можем только по открытой части», – поясняет военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Важным моментом в доктрине является то, что США заявляют о модернизации собственных ядерных сил, а также укреплении обязательств перед своими союзниками в этой сфере. И первостепенными объектами этой модернизации, конечно, являются Россия и Китай. В частности, на проходящей вчера и сегодня встрече министров обороны стран НАТО много внимания было уделено ядерной политике военного союза, были намечены ядерные учения», – сказал эксперт.

Кроме того, в стратегии «широкими мазками» дана установка на развитие технологического превосходства перед противниками – Россией и Китаем, добавил Бартош. «Прежде всего, речь идет о разработке и развитии гиперзвукового оружия, применении технологии искусственного интеллекта в вооружении, а также компьютерных технологий на новых физических принципах», – прокомментировал собеседник.

На эту тему

По его словам, новшеством в американской доктрине является блок про действия России в Арктике. «По мнению американцев, Россия может использовать Артику для нанесения ударов по США с помощью подводных лодок в Северном Ледовитом океане. Поэтому США намерен укреплять связи с союзниками в этом регионе – и в этом контексте следует рассматривать планируемое принятие в НАТО Финляндии и Швеции», – пояснил эксперт.

Кроме того, в части проведения операций вне территории США открыто в Стратегии не заявляется, но прослеживается по смыслу «активное использование Вашингтоном механизмов ведения гибридных войн, технологии использования «серых зон» и сил специальных операций в ряде стран, уточняет Александр Бартош. «В частности, США намерены это использовать в Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии для установления выгодных Вашингтону режимов и недопущения вступления этих стран в стан противника», – добавляет эксперт.

Что касается поддержки Украины, в документе упоминается поставка на ее территорию высокоточного дальнобойного оружия. «Номенклатура этого оружия не расшифровывается, но она известна – это ракетные системы, дальнобойные артиллерийские системы», – заявляет эксперт.

«Полевое руководство»: переоснащение ВВС и флота для многодоменных операций

В предисловии к «Полевому руководству 3-0», которое написал начштаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконнелл, также упоминается конфликт на Украине, вину за которой составители документа возлагают на Россию. Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин убежден, что

обновление доктрины многодоменных операций связано с российской спецоперацией.

«Данный конфликт – это первая классическая, настоящая война, как минимум, после «Бури в пустыне», операции многонациональных сил по освобождению Кувейта и разгрому иракской армии во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов. Американцы активно делают выводы из происходящего», – пояснил Храмчихин. Обновленное «Полевое руководство», которое оставалось неизменным на протяжении сорока лет, планировался к публикации еще летом, но сроки были сдвинуты из-за российской спецоперации на Украине – американцы попытались извлечь для себя уроки из этого конфликта.

В документе основное внимание уделяется крупномасштабным боевым действиям против противников, способных противостоять объединенным силам на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве. Противники те же, что и в Стратегии нацбезопасности – Россия («острейшая угроза нам», по оценке генерала Макконнелла), и Китай. «Наша основная задача – Китай, экономика которого почти равна нашей по размеру, создает вооруженные силы мирового уровня, чтобы бросить нам вызов и угрожать своим соседям, включая Тайвань», – разъясняет начальник штаба сухопутных сил США.

С практической стороны, в новом документе делается упор на развитие всех компонентов сухопутных войск США, ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты, отмечает Бартош. «Существенный упор в новой доктрине, в отличие от предыдущей 1982 года, делается на развитие способностей Вашингтона действовать на морях и океанах. В связи с чем планируется разработка новых подводных лодок типа Columbia, а также атомных ударных лодок с крылатыми ракетами. А также принятие на вооружение эсминцев-носителей крылатых ракет», – пояснил военный эксперт.

Он добавил, что в доктрине заявляется об увеличении количества стратегических бомбардировщиков, развитии интегрированных систем разведки и разработке гиперзвукового оружия. «Гиперзвуковое оружие планируется размещать против Китая на территории Южной Кореи и Японии. Но такие ракеты по техническим данным будут угрожать и нашим стратегическим силам, развернутым в Сибири», – объяснил Бартош.

Обновление Военной доктрины США связано с существенным технологическим рывком, произошедшем в последнее время. «В целом и Стратегия, и Доктрина являются серьезным шагом, заявкой на поддержание курса глобального доминирования и противостояния двум противникам – России и Китаю. Одновременно в документах говорится о необходимости внести разлад в отношения между Пекином и Московом, а также Москвой и Европой, после чего расправляться с каждым из противников поодиночке», – резюмировал Бартош.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД