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14 октября, пятница  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции – превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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США обнародовали новые методы борьбы с Россией

В стратегии нацбезопасности упор сделан на развитие американского «гиперзвука» US Air Force
Администрация Байдена опубликовала свою стратегию нацбезопасности. Главными угрозами Соединенным Штатам названы «имперские амбиции» России и растущая мощь Китая. В документе описано, как Вашингтон собирается противостоять Москве и Пекину. Одновременно Пентагон впервые за 40 лет принял новое «Полевое руководство». Как взаимосвязаны эти два документа? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Австрия остается связным между ЕС и Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия не принадлежит к числу пророссийских стран, но на фоне других в ЕС смотрится вполне умеренно. Австрийцы стремятся играть роль главных переговорщиков с Россией. Поэтому стоит внимательно следить за австрийской политикой. Но не питать лишних иллюзий. Подробности...

Европа убеждает в своей неадекватности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европейцы не могут начать говорить себе правду о собственном положении в мире. Максимум, что может позволить себе главный представитель дипломатии Евросоюза – продолжать убеждать человечество в своей неполной адекватности. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Кредитные каникулы для мобилизованных отвечают интересам всех

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
У каждой меры социальной поддержки есть своя цена, и порой весьма немалая. Но когда дело касается интересов банков, наши сограждане особенно бескомпромиссны. Подробности...
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Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

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Как США и НАТО обманули СССР

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    США обнародовали новые методы борьбы с Россией

    В стратегии нацбезопасности упор сделан на развитие американского «гиперзвука»
    		   14 октября 2022, 08:50
    Фото: US Air Force
    Текст: Олеся Отрокова,
    Михаил Мошкин,
    Дарья Волкова

    Администрация Байдена опубликовала свою стратегию нацбезопасности. Главными угрозами Соединенным Штатам названы «имперские амбиции» России и растущая мощь Китая. В документе описано, как Вашингтон собирается противостоять Москве и Пекину. Одновременно Пентагон впервые за 40 лет принял новое «Полевое руководство». Как взаимосвязаны эти два документа?

    В прошлую среду на сайте Белого дома была опубликован текст новой стратегии национальной безопасности США (National Security Strategy, NSS). Стратегия – базовый документ с перечнем угроз и перечислением путей их преодоления, который исполнительная власть Соединенных Штатов раз в несколько лет представляет Конгрессу.

    Предыдущая NSS, обнародованная в конце 2017 года администрацией Дональда Трампа, констатировала возвращение глобальной конкуренции между великими державами и указывала: Соединенным Штатам противостоят две «ревизионистские силы» – Россия и Китай. Новая стратегия, принятая командой Джо Байдена, продолжает ту же тенденцию.

    В разделе «Наши глобальные приоритеты» КНР обозначена как «самый серьезный геополитический вызов», а Россия, как «актуальная угроза безопасности Европе». Сами же США позиционируются как «мировая держава с глобальными интересами», которая нацелена на расширение присутствия в двух частях мира – Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Если один регион погрузится в хаос или окажется под властью враждебной силы, это пагубно повлияет на наши интересы в других», – указывают разработчики стратегии. Под враждебными силами понимаются, опять-таки, Россия с ее «имперскими амбициями», и Китай.

    Отметим, что наша страна упоминается в документе чаще, чем КНР – 71 раз против 55. Но по контексту понятно, что Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как равнозначные угрозы, но разные по своей природе. Активность России выступает как наиболее острый и актуальный вызов глобальным интересам США, требующий «сдерживания», в то время как Китай с его растущей экономической и военно-технической мощью рассматривается как долговременная угроза, которую необходимо «преодолеть».

    Показательно, что на этой неделе в Вашингтоне был представлен еще один основополагающий документ – обновленная доктрина «Полевое руководство 3-0». Этот 280-страничный текст посвящен многодоменным операциям армии США – то есть глубоко интегрированному боевому взаимодействию подразделений ВВС, ВМС и сухопутных войск, радиоэлектронной разведки, спутниковых группировок и других элементов Вооруженных сил США.

     

    Если Стратегии нацбезопасности с начала века обновлялась уже шесть раз (в 2002, 2006, 2010, 2015, 2018 и 2022 годах), то действовавший до этого момента аналог «Полевого руководства» – доктрина «Воздушно-наземный бой» – была принята еще в 1982-м.

    Эксперты полагают: при сопоставлении двух синхронно вышедших документов – NSS-2022 и «Полевого руководства 3-0» – становится очевидно, что они дополняют друг друга. Стратегия обозначает военно-политические задачи, «Полевое руководство» – способы их воплощения.

    «Стратегия нацбезопасности»: ядерное перевооружение и гиперзвук

    «Стратегия нацбезопасности США имеет две части – открытую, которую мы можем прочитать и изучить, и закрытую, которая публиковаться не будет. Соответственно, судить мы можем только по открытой части», – поясняет военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Важным моментом в доктрине является то, что США заявляют о модернизации собственных ядерных сил, а также укреплении обязательств перед своими союзниками в этой сфере. И первостепенными объектами этой модернизации, конечно, являются Россия и Китай. В частности, на проходящей вчера и сегодня встрече министров обороны стран НАТО много внимания было уделено ядерной политике военного союза, были намечены ядерные учения», – сказал эксперт.

    Кроме того, в стратегии «широкими мазками» дана установка на развитие технологического превосходства перед противниками – Россией и Китаем, добавил Бартош. «Прежде всего, речь идет о разработке и развитии гиперзвукового оружия, применении технологии искусственного интеллекта в вооружении, а также компьютерных технологий на новых физических принципах», – прокомментировал собеседник.

    По его словам, новшеством в американской доктрине является блок про действия России в Арктике. «По мнению американцев, Россия может использовать Артику для нанесения ударов по США с помощью подводных лодок в Северном Ледовитом океане. Поэтому США намерен укреплять связи с союзниками в этом регионе – и в этом контексте следует рассматривать планируемое принятие в НАТО Финляндии и Швеции», – пояснил эксперт.

    Кроме того, в части проведения операций вне территории США открыто в Стратегии не заявляется, но прослеживается по смыслу «активное использование Вашингтоном механизмов ведения гибридных войн, технологии использования «серых зон» и сил специальных операций в ряде стран, уточняет Александр Бартош. «В частности, США намерены это использовать в Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии для установления выгодных Вашингтону режимов и недопущения вступления этих стран в стан противника», – добавляет эксперт.

    Что касается поддержки Украины, в документе упоминается поставка на ее территорию высокоточного дальнобойного оружия. «Номенклатура  этого оружия не расшифровывается, но она известна – это ракетные системы, дальнобойные артиллерийские системы», – заявляет эксперт.

    «Полевое руководство»: переоснащение ВВС и флота для многодоменных операций

    В предисловии к «Полевому руководству 3-0», которое написал начштаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконнелл, также упоминается конфликт на Украине, вину за которой составители документа возлагают на Россию. Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин убежден, что

    обновление доктрины многодоменных операций связано с российской спецоперацией.

    «Данный конфликт – это первая классическая, настоящая война, как минимум, после «Бури в пустыне», операции многонациональных сил по освобождению Кувейта и разгрому иракской армии во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов. Американцы активно делают выводы из происходящего», – пояснил Храмчихин. Обновленное «Полевое руководство», которое оставалось неизменным на протяжении сорока лет, планировался к публикации еще летом, но сроки были сдвинуты из-за российской спецоперации на Украине – американцы попытались извлечь для себя уроки из этого конфликта.

    В документе основное внимание уделяется крупномасштабным боевым действиям против противников, способных противостоять объединенным силам на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве. Противники те же, что и в Стратегии нацбезопасности – Россия («острейшая угроза нам», по оценке генерала Макконнелла), и Китай. «Наша основная задача – Китай, экономика которого почти равна нашей по размеру, создает вооруженные силы мирового уровня, чтобы бросить нам вызов и угрожать своим соседям, включая Тайвань», – разъясняет начальник штаба сухопутных сил США.

    С практической стороны, в новом документе делается упор на развитие всех компонентов сухопутных войск США, ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты, отмечает Бартош. «Существенный упор в новой доктрине, в отличие от предыдущей 1982 года, делается на развитие способностей Вашингтона действовать на морях и океанах. В связи с чем планируется разработка новых подводных лодок типа Columbia, а также атомных ударных лодок с крылатыми ракетами. А также принятие на вооружение эсминцев-носителей крылатых ракет», – пояснил военный эксперт.

    Он добавил, что в доктрине заявляется об увеличении количества стратегических бомбардировщиков, развитии интегрированных систем разведки и разработке гиперзвукового оружия. «Гиперзвуковое оружие планируется размещать против Китая на территории Южной Кореи и Японии. Но такие ракеты по техническим данным будут угрожать и нашим стратегическим силам, развернутым в Сибири», – объяснил Бартош.

    Обновление Военной доктрины США связано с существенным технологическим рывком, произошедшем в последнее время. «В целом и Стратегия, и Доктрина являются серьезным шагом, заявкой на поддержание курса глобального доминирования и противостояния двум противникам – России и Китаю. Одновременно в документах говорится о необходимости внести разлад в отношения между  Пекином и Московом, а также Москвой и Европой, после чего расправляться с каждым из противников поодиночке», – резюмировал Бартош.

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