Эксперты сочли новую стратегию нацбезопасности США устаревшей

Американист Дробницкий: Пока в США писали новую стратегию нацбезопасности, мир изменился

Не стоит относиться к новой стратегии нацбезопасности США как к документу, на основании которого будет действовать Белый дом. Но в ней следует обратить внимание на пункты, которые не меняются уже несколько лет, считает американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Вашингтон заявил о планах «эффективно конкурировать» с Китаем и сдерживать «представляющую опасность» Россию. Также Белый дом считает, что «мир нуждается в американском лидерстве».

«Новый документ готовился администрацией Байдена довольно давно. И это объяснимо. Поскольку считается, что этот документ – вещь долгосрочная, поэтому и работать над ним надо тщательно. Но пока его писали, мир кардинально изменился», – сказал американист Дмитрий Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

«Так что относиться к стратегии как к документу, на основании которого США намерены действовать, довольно сложно. Более того, туда в последний момент пытались вписать разные новомодные словечки. Но все это, конечно, не значит, что его надо полностью игнорировать», – продолжил собеседник.

«В стратегии есть то, что не меняется уже несколько лет. Американцы отдельно говорят о Китае и России. И мы видим, что Москва по-прежнему остается главным военным врагом и угрозой, о которой можно говорить в очень резкой форме», – замечает эксперт.

«А вот Пекин может стать таковым лишь в долгосрочной перспективе. Примечательно, что Вашингтон изначально не планировал серьезно ссориться с Китаем. Но теперь там понимают, что последствия такого конфликта могут быть крайне опасными», – подчеркнул он.

«И понятно, что не публиковать документ, который уже фактически устарел, в Белом доме просто не могли – ведомство работало, согласованы все пункты, бюджет, в конце концов, освоен, – иронизирует Дробницкий. – И проблема в том, что эта огромная мощная машина крайне неповоротлива, но это никак не исправить. Поэтому опубликованный документ выглядит устаревшим и в чем-то оторванным от реальности».

В свою очередь военный эксперт Илья Крамник указывает на отсутствие конкретики в новой стратегии. «NSS (National Security Strategy) по первому прочтению оставляет впечатление слабо соотнесенного с реальностью набора заклинаний о собственной глубокой правоте, образцовости и единственной верности несомого учения. И все это перемежается с щедро рассыпанными по тексту обвинениями в адрес оппонентов», – пишет он в своем Telegram-канале.

«Первые NSS Джорджа Буша 2002 и 2006 годов, при всей их агрессивной заносчивости, были как минимум куда более конкретны в постановке целей и определении задач. Это не говоря об общей реалистичности», – подчеркнул он.

Ранее в Белом доме опубликовали новую стратегию национальной безопасности США. Так, главными целями названы защита американцев и расширение экономических возможностей Соединенных Штатов.

Также там выделены намерения «эффективно конкурировать» с Китаем и сдерживать «представляющую опасность» Россию. При этом Китай получил статус «самого серьезного геополитического вызова», а Россия – «актуальной угрозы безопасности Европе».

В документе обозначена заинтересованность в сохранении мира в Тайваньском проливе, приверженность политике одного Китая. А в отношениях с Москвой принято решение руководствоваться прагматичным подходом в тех вопросах, где это выгодно. Отмечается, что поведение России в Арктике несет риски непреднамеренного конфликта. Но подчеркивается, что США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне.

Также там идет речь о стремлении снизить риск ядерной войны, а также не допустить применения другими странами ядерного оружия. Целью названа модернизация собственного ядерного вооружения.

Кроме того, «США намерены установить правила поведения в XXI веке в важнейших областях, чтобы международный порядок продолжал отражать американские ценности». Текущий период времени в документе назван «решающим десятилетием». Также в документе подчеркивается, что в настоящее время «мир нуждается в американском лидерстве куда больше, чем ранее».

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