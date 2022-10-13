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Эксперты сочли новую стратегию нацбезопасности США устаревшей
Американист Дробницкий: Пока в США писали новую стратегию нацбезопасности, мир изменился
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Не стоит относиться к новой стратегии нацбезопасности США как к документу, на основании которого будет действовать Белый дом. Но в ней следует обратить внимание на пункты, которые не меняются уже несколько лет, считает американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Вашингтон заявил о планах «эффективно конкурировать» с Китаем и сдерживать «представляющую опасность» Россию. Также Белый дом считает, что «мир нуждается в американском лидерстве».
«Новый документ готовился администрацией Байдена довольно давно. И это объяснимо. Поскольку считается, что этот документ – вещь долгосрочная, поэтому и работать над ним надо тщательно. Но пока его писали, мир кардинально изменился», – сказал американист Дмитрий Дробницкий газете ВЗГЛЯД.
«Так что относиться к стратегии как к документу, на основании которого США намерены действовать, довольно сложно. Более того, туда в последний момент пытались вписать разные новомодные словечки. Но все это, конечно, не значит, что его надо полностью игнорировать», – продолжил собеседник.
«В стратегии есть то, что не меняется уже несколько лет. Американцы отдельно говорят о Китае и России. И мы видим, что Москва по-прежнему остается главным военным врагом и угрозой, о которой можно говорить в очень резкой форме», – замечает эксперт.
«А вот Пекин может стать таковым лишь в долгосрочной перспективе. Примечательно, что Вашингтон изначально не планировал серьезно ссориться с Китаем. Но теперь там понимают, что последствия такого конфликта могут быть крайне опасными», – подчеркнул он.
«И понятно, что не публиковать документ, который уже фактически устарел, в Белом доме просто не могли – ведомство работало, согласованы все пункты, бюджет, в конце концов, освоен, – иронизирует Дробницкий. – И проблема в том, что эта огромная мощная машина крайне неповоротлива, но это никак не исправить. Поэтому опубликованный документ выглядит устаревшим и в чем-то оторванным от реальности».
В свою очередь военный эксперт Илья Крамник указывает на отсутствие конкретики в новой стратегии. «NSS (National Security Strategy) по первому прочтению оставляет впечатление слабо соотнесенного с реальностью набора заклинаний о собственной глубокой правоте, образцовости и единственной верности несомого учения. И все это перемежается с щедро рассыпанными по тексту обвинениями в адрес оппонентов», – пишет он в своем Telegram-канале.
«Первые NSS Джорджа Буша 2002 и 2006 годов, при всей их агрессивной заносчивости, были как минимум куда более конкретны в постановке целей и определении задач. Это не говоря об общей реалистичности», – подчеркнул он.
Ранее в Белом доме опубликовали новую стратегию национальной безопасности США. Так, главными целями названы защита американцев и расширение экономических возможностей Соединенных Штатов.
Также там выделены намерения «эффективно конкурировать» с Китаем и сдерживать «представляющую опасность» Россию. При этом Китай получил статус «самого серьезного геополитического вызова», а Россия – «актуальной угрозы безопасности Европе».
В документе обозначена заинтересованность в сохранении мира в Тайваньском проливе, приверженность политике одного Китая. А в отношениях с Москвой принято решение руководствоваться прагматичным подходом в тех вопросах, где это выгодно. Отмечается, что поведение России в Арктике несет риски непреднамеренного конфликта. Но подчеркивается, что США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне.
Также там идет речь о стремлении снизить риск ядерной войны, а также не допустить применения другими странами ядерного оружия. Целью названа модернизация собственного ядерного вооружения.
Кроме того, «США намерены установить правила поведения в XXI веке в важнейших областях, чтобы международный порядок продолжал отражать американские ценности». Текущий период времени в документе назван «решающим десятилетием». Также в документе подчеркивается, что в настоящее время «мир нуждается в американском лидерстве куда больше, чем ранее».
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Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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Кремль предупредил о последствиях поставок Вашингтоном Украине систем ПВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка США систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины
Поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что американская сторона официально заявила о планах поставок Киеву ПВО, однако это принесет негативные последствия Украине. При этом, заявил Песков, эти поставки не изменят целей России, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что США де-факто уже изрядно залезли в конфликт. «По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», – сказал представитель Кремля.
Военный эксперт Айтеч Бижев заявил газете ВЗГЛЯД, что США могут поставить Киеву системы ПВО уже через несколько недель.
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Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины
В Пентагоне заявили, что США добиваются создания Западом интегрированной ПВО Украины
США добиваются того, чтобы страны Запада сообща выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передав Киеву необходимые комплексы различной дальности, сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, Украина просит интегрированную систему ПВО, которая не контролирует все воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, передает ТАСС.
Рассматриваются различные варианты передачи Киеву средств ПВО/ПРО малой, средней и большой дальности.
«Комбинация всех этих [комплексов] позволит закрыть воздушное пространство [Украины] российским летательным аппаратам <...>», – добавил Милли.
Ранее сообщалось, что американские власти планируют предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем.
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В США назвали сроки поставок Киеву комплексов ПВО NASAMS
Белый дом сообщил о поставках Киеву двух комплексов ПВО NASAMS в ближайшее время
Американские власти планирует предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США усердно работают над тем, чтобы передать Украине первые два комплекса NASAMS. По его словам, они сделают это в самом ближайшем будущем, передает ТАСС.
Он также добавил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей «дополнительных средств ПВО», но информации об этом пока нет.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
В августе Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS «в следующие несколько месяцев».
NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия.
Антонов: США закрепились в статусе участника конфликта на Украине
Посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине
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Заявления США о готовности предоставить Украине дополнительные вооружения, в том числе новейшие, подтверждают факт закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как отмечается в письменном заявлении дипломата, распространенном посольством, Москва воспринимает заявления американского руководства о намерении поддерживать президента Украины Владимира Зеленского дополнительными поставками продукции военного назначения, в том числе новейших образцов, как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта, передает ТАСС.
Как подчеркнул посол РФ в Вашингтоне, подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, – это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО, тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов.
Антонов обратил внимание, что решение России нанести удары высокоточным оружием по инфраструктурным объектам на Украине стало ответом на террористические акты в нашей стране, ответственность за которые полностью лежит на киевском режиме.
Российский посол в Вашингтоне призвал Соединенные Штаты и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились, перестать накачивать режим смертоносными вооружениями, так как это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта.
Ранее президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО и другую военную помощь. В МИД обвинили США в участии в «опосредованной войне» против России на Украине путем поставки Киеву вооружений, передаче разведданных и вербовке иностранных наемников.
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Китай решил воздержаться при голосовании Генассамблеи ООН по резолюции по Украине
Представителя Китая при ООН Гэн Шуан: Китай воздержится при голосовании Генассамблеи ООН по резолюции по Украине
Китай воздержится при голосовании на Генассамблеи ООН по антироссийской резолюции об Украине, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании спецсессии.
По его словам, Китай всегда верил, что любые действия Генеральной Ассамблеи должны способствовать деэскалации ситуации и возобновлению диалога. Он указал на то, что проект резолюции не отвечает этим целям, передает ТАСС.
Гэн Шуан отметил, что международное сообщество должно побудить стороны конфликта на Украине к скорейшему возобновлению переговоров. Также он подчеркнул, что Китай глубоко обеспокоен интенсификацией в последнее время конфликта на Украине, жертвами среди гражданских и ущербом гражданской инфраструктуре.
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала «бутафорской» проект резолюции США по референдумам на освобожденных территориях. Москва также раскритиковала позицию секретариата ООН по референдумам и Украине.
В сентябре постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет президента Украины Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
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Париж предостерег Европу от доминирования американского газа
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Европу об опасности в условиях доминирования американского газа
Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ, выразил мнение министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
По информации издания, Париж стремится не допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству, таким образом обвинив США в резком росте цен на СПГ, которые воспользовались ситуацией на Украине.
По словам Ле Мэра, Париж не согласится на те условия, в которых США продает свой СПГ в четыре раза дороже, чем он продает его своим компаниям.
Министр призвал уравновесить экономические отношения по энергетическому вопросу.
Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».
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Американцев ужаснули угрозы экс-советника главы Белого дома в адрес Путина
Агрессивные предупреждения экс-советника главы Белого дома Джона Болтона в адрес Владимира Путина шокировали американцев
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Читатели американского журнала Newsweek выразили возмущение после угроз бывшего советника главы Белого дома Джона Болтона в адрес президента России Владимира Путина.
Так, по мнению одного из комментаторов, СМИ должны нести ответственность за распространение «бреда этого сумасшедшего, который может привести к гибели миллиардов людей, передает РИА «Новости» сообщение одного из пользователей.
Еще один комментатор назвал его трусом и манипулятором, который любит насилие до тех пор, пока оно не коснется его самого.
«Зачем США ядерное оружие, если у нас есть сумасшедший Болтон, слова которого могут стать причиной гибели людей, а у него нет никаких угрызений совести по этому поводу», – поделился мнением еще один из читателей.
Другой пользователь добавил, что Болтон уже много лет жаждет войны, только вот он не будет на передовой.
«Болтону лучше успокоиться, нашей стране не нужно ввязываться в очередные проблемы. У США и так их достаточно», – написал пятый комментатор.
Как подытожили читатели, слова Болтона шокируют, он явно не в своем уме.
Ранее в редакционной статье издания The Wall Street Journal журналисты подвергли критике рассуждения главы страны Джо Байдена о ядерной угрозе, отметив, что у президента есть проблемы с коммуникацией.
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В США объяснили цель публикации данных о роли Украины в убийстве Дугиной
Politico: Данные США об убийстве Дугиной стали предостережением Киеву
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Данные, опубликованные американскими СМИ о причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, являются предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций, сообщил источник газеты Politico.
По данным Politico, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно того, как именно реагировать на специальную военную операцию России. Американские власти «были возмущены», когда «украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве», передает ТАСС текст статьи газеты.
По словам знакомого с этим вопросом чиновника, обнародование в последние дни информации о заговоре отчасти должно было послужить предупреждением Украине, чтобы она не повторяла подобного рода провокационных действий, указало издание.
5 октября The New York Times сообщила, что к убийству Дугиной, по мнению разведслужб США, могут быть причастны представители властей Украины. В Кремле заявили, что располагают теми же данными о причастности Киева к смерти россиянки.
Напомним, Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.
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В США всполошились из-за поездок голливудских знаменитостей на Украину
Federalist: Любой инцидент с американской знаменитостью на Украине подтолкнет США к прямому конфликту с Россией
Любой инцидент с американской знаменитостью станет поводом для США перейти в прямой конфликт с Россией, считает обозреватель Federalist Джордан Бойд.
В своей статье для Federalist она заявила, что таким знаменитостям, как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе «в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», передает РИА «Новости».
По мнению обозревателя, если кому-то из них во время поездки причинят вред, Вашингтон использует это как оправдание для втягивания США в этот конфликт.
Автор считает, что подавляющее большинство американцев не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в третью мировую войну.
Ранее читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн.
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Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть
Эксперт Юшков: США назвали высокую цену для «потолка» стоимости российской нефти
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Западу приходится устанавливать довольно высокий потолок цен на российскую нефть. Иначе они рискуют и вовсе остаться без нашего сырья. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков, комментируя желание США установить предельную цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.
«Заявление России о том, что мы не станем продавать нефть тем, кто поддержал идею потолка цен, серьезно напугало мировое сообщество. Ведь смысл инициативы был в том, чтобы понизить ее стоимость и за счет российского экспорта насытить мировой рынок дешевым сырьем», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И мы видим трансформацию этих санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», – обращает внимание собеседник.
«Такая мера могла сработать только при полной поддержке всех импортеров российского топлива. Но ни Индия, ни Китай на это не согласились. Хотя сам потолок в дальнейшем они могут использовать для получения еще больших скидок от России», – предполагает Юшков.
«Наш потенциальный бойкот на фоне недавних решений ОПЕК+ привел к тому, что в США решили дать довольно высокую цену, чтобы для России эти ограничения не были обременительными. Причем я не исключаю, что в Штатах просто посмотрели среднюю стоимость барреля российской нефти на протяжении минувшего года», – говорит эксперт.
«Сейчас скидка на наше сырье составляет порядка 20 долларов с бочки, то есть на деле мы торгуем в районе 70 долларов. Не так давно было и по 62–65 долларов. Но тут уже вопрос принципа. Дело в том, что при рыночной торговле цена может вырасти, и тогда наш доход становится больше. А при наличии потолка заработать сверх нормы просто не получится», – подчеркнул он.
«По идее, если рыночная цена на нефть будет опускаться, то и потолок должен снижаться. Это необходимо для того, чтобы у России был смысл торговать топливом. Если бы Штаты назвали, предположим, ограничение в районе 40 долларов за баррель, то мы бы просто разорвали все контракты», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И при таком потолке возникает некая интрига. Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Так, страховые и судоходные компании, например, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогали перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70», – предполагает собеседник.
«Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. Ну и свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, где мы сами будем страховать собственные танкеры», – заключил собеседник.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС. Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
При этом первый зампред министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны G7 не станут мешать России искать альтернативных перевозчиков. По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть. По его словам, это очень вредит энергетическому рынку.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – сказал тогда Новак.
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Эксперты объяснили избирательность Байдена в переговорах с Россией
Политолог Дробницкий: Перед выборами Байдену важно показать сохранение контактов с Россией
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Джо Байден хочет показать перед выборами, что его администрация может решать какие-то насущные вопросы, хотя бы в вопросе обмена заключенными. К такому выводу пришли политологи Малек Дудаков и Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США заявил, что не готов обсуждать Украину с Владимиром Путиным на саммите G20, но открыт к диалогу по баскетболистке Бриттни Грайнер.
«Байден открыто говорит о том, что ему сейчас не интересно обсуждать с Россией актуальную повестку, связанную с Украиной. США, очевидно, стремятся к эскалации. Но вопросы, связанные с тем же обменом заключенными, обсуждаемы. На этом направлении уже были подвижки – мы помним обмен Ярошенко, есть вероятность обмена Бута», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.
Диалог усложняет практически полное отсутствие актуальных тем, продолжил эксперт. «Например, терроризм и зеленая повестка, которые еще недавно были у всех на слуху, ушли далеко на второй, а то и на третий план. Даже ядерное оружие из контекста нераспространения перешло в контекст возможного применения», – заметил он.
Вместе с тем, если возникают темы, которые напрямую задевают американское общество, Байден готов их поднимать в разговоре с Владимиром Путиным, отмечает американист. «В любом случае, даже если наши отношения заморожены, было бы неплохо сохранять диалог хотя бы на уровне обмена арестованными. Это, как минимум, помогло бы нам вернуть своих граждан на родину», – утверждает Дудаков.
В то же время американист Дмитрий Дробницкий считает, что свою роль на предстоящем саммите сыграет и президент Украины Владимир Зеленский, который заявлял о намерении его посетить.
«Поэтому ничего другого ожидать от Байдена не стоило. Мы увидим на саммите некие показательные выступления. И говорить о российском контроле над возвращенными территориями, конечно, там никто не станет», – уверен эксперт.
«Вместе с тем, для американцев тема обмена заключенными все более значима. Поэтому Байден готов обсудить эту тему с Путиным», – замечает собеседник.
«Также американцы обвиняют Байдена в том, что он создал неконтролируемую ситуацию в отношениях с Россией. Об этом говорят не только республиканцы, но и некоторые демократы, лояльные Белому дому. В этой связи Байдену важно показать сохранение с Россией хоть каких-то контактов», – продолжил американист.
«Примечательно, что сам обмен заключенными обычно не принято обсуждать на президентском уровне – для этого есть рабочие группы. Но сейчас важно показать, что администрация способна не только проваливать все подряд и накалять обстановку вплоть до возможного ядерного противостояния, но и решать какие-то насущные вопросы», – заключил Дробницкий.
Ранее президент США Джо Байден в интервью американскому телеканала CNN сказал, что не видит смысла лично встречаться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали.
Кроме того, он отметил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над возвращенными в ее состав территориями, но открыт к диалогу, если Путин захочет поговорить о судьбе осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.
Американский президент также усомнился в том, что Москва может применить тактическое ядерное оружие. «Я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома. Президент США предупредил, что использование такого оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.
Напомним, что в Белом доме уже неоднократно говорили о потенциальном обмене баскетболистки Грайнер, получившей девять лет колонии за провоз наркотиков в Россию, и приговоренного еще в 2020 году к 16 года за шпионаж Пола Уилана. Однако до сих пор это не увенчалось успехом.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
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Байден: Запад намерен усиливать нажим на Россию
Президент США Байден заявил о намерении Запада усиливать нажим на Россию и поддерживать Украину сколько нужно
Коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину, заявил президент США Джо Байден в связи с нанесением Россией массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
По словам Байдена, «нынешние атаки [России] лишь укрепляют нашу приверженность тому, чтобы стоять [плечом к плечу] с народом Украины столько, сколько требуется», передает ТАСС.
По словам Байдена, Россия несет ответственность за «военные преступления», и отмечает, что США настроены на то, чтобы «привлекать [президента Владимира] Путина и Россию к ответственности» за это, «предоставлять поддержку, необходимую украинским силам».
По словам Байдена, «США решительно осуждают нанесенные сегодня Россией ракетные удары на Украине, в том числе в Киеве».
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
Сенатор Климов: Новые границы России не требуют никакого международного признания
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Антироссийская резолюция ГА ООН наглядно показывает, сколько в мире осталось поистине суверенных стран, способных выразить свою позицию публично. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«ООН возглавляет португалец Антониу Гутерриш. Напомню, что Португалия является страной-членом НАТО и придерживается антироссийской позиции. Кроме того, заседания ГА ООН проходят в Нью Йорке под полным контролем спецслужб и Госдепартамента США. Байден не скрывает давление Штатов на позицию других стран. Не так давно он заявил, что с рядом государств они «проработали» этот вопрос и они обязательно поддержат антироссийскую резолюцию. Таким образом об объективной и независимой оценке говорить не приходится», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«В мире на сегодняшний день реально существует около 40 полностью суверенных государств – это как раз те, кто воздержался от голосования на ГА ООН или голосовал против. Из них глобальным суверенитетом обладают три страны: Россия, Индия и Китай. Из тех государств, которые голосовали за эту резолюцию, суверенитетом обладают только Соединенные Штаты», – отметил парламентарий.
«Также стоит помнить, что эти 40 суверенных государств представляют наибольшую часть человечества, обладают огромными реальными объемами ВВП, а также являются крупнейшими военными державами и имеют уникальную географическую локацию», – обратил внимание собеседник.
«Именно так нужно считывать результаты голосования по этой резолюции. Все остальное, включая слова Байдена о том, что резолюция якобы показывает истинное отношение мира к действиям России, – это политический цирк. Если бы российское предложение о тайном голосовании было поддержано – результаты были бы прямо противоположные», – добавил сенатор.
«Регулярно участвуя в международных парламентских мероприятиях и форумах, я вижу, как многие страны ненавидят Америку. В кулуарах все с нами общаются и поддерживают, а когда дело доходит до голосований или публичных заявлений – все смотрят в сторону США», – рассказал Климов.
«Самое печальное в данной ситуации, что Соединенные Штаты просто используют Украину в угоду своих политических амбиций. Жалко людей, простых украинцев, которые стали заложниками марионеточного режима, оказавшего у власти в их стране», – сказал собеседник.
«Что касается вопроса, признает ли мировое сообщество новые границы России или не признает – то он неуместен. Этот вопрос уже решила наша страна. И согласно нашей Конституции, нам более не требуется никаких актов международного признания», – убежден парламентарий.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что антироссийская резолюция Генассамблеи ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине. «Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «мир только что продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии».
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
В сентябре постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет президента Украины Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
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Захарова сравнила позицию США по Украине со сказкой «Волк и семеро козлят»
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Официальный спикер МИД Мария Захарова сочла ложью заявления США о том, что они якобы не ищут конфликта с Россией, и сравнила линию Вашингтона с хитростью волка из сказки братьев Гримм «Волк и семеро козлят».
По ее словам, это история про то, как «миролюбивые» США, которые своими руками совершили два антиконституционных государственных переворота на Украине, и поставляя туда вооружения, и проплачивая все виды военно-технической поддержки киевского режима, заявляют о мире – шнобелевская премия мира, передает радио Sputnik.
По итогу Захарова отметила, что действия США – «что-то совершенно нелогичное». «Нельзя с одной стороны поставлять вооружения одной конфликтующей стороне, при том, что она исповедует человеконенавистническую идеологию, и при этом объявлять, что государство, которое за всем этим стоит, миролюбивое и не хочет деградации ситуации. Это ложь чистой воды», – заключила она.
В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины в очередной раз сообщили, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
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