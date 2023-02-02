В Германии не исключили совершение теракта на «Северных потоках» западной страной

Times: В ФРГ не исключают, что теракт на «Северных потоках» могла провести западная страна

Немецкие следователи, изучающие происшествия на газопроводах «Северный поток» в сентябре, допускают версию, что взрыв могло осуществить западное государство, чтобы обвинить в этом Россию, пишет газета Times.

Как сообщило издание, немецкие следователи мало продвинулись в обнаружении убедительных доказательств, но остаются открыты для теорий о том, что государство Запада произвело взрывы с целью обвинить в этом Россию, передает РИА «Новости».

Экс-советник Госдепа США по вопросам энергетики заявил изданию, что не считает удивительным, что процесс обнаружения улик по делу о терактах на трубопроводах до сих пор не завершился, потому что, по его словам, подобные расследования под водой всегда занимают немало времени, и в таком деле можно никогда не найти неопровержимых доказательств.

Ранее ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии.