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Росгвардия сообщила о задержании ОПГ из 80 человек, обналичивших 18 млрд рублей
Правоохранители задержали участников преступной группы, незаконно обналичившей 18 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В группе числились порядка 80 человек, они незаконно обналичили порядка 18 млрд рублей, часть из них была получена в рамках госконтрактов, сообщили в ведомстве ТАСС.
Оперативные мероприятия проводили ФСБ, МВД и Росгвардия сразу в нескольких российских регионах.
В феврале 2023 года ФСБ раскрыла ОПГ в Ингушетии, подозреваемую в краже более 2 млрд рублей из Пенсионного фонда России, деньги обналичивали через филиалы банка в регионе.