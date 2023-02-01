Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать.
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Немцы не были диким, отсталым племенем – они были одним из самых высокоразвитых народов на Земле. Поэтому национал-социализм и Холокост остаются такой мучительной загадкой – как до этого дошло?
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
В США возмутились лжи администрации Байдена о диверсии против «Северных потоков»
Ведущий Fox News: Нуланд выдала причастность Белого дома к взрывам на «Северных потоках»
1 февраля 2023, 10:42
Фото: Danish Defense Ministry/ Global Look Press
Текст: Вера Басилая
Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии, заявил ведущий канала Fox News Такер Карлсон.
Ведущий возмутился нескрываемой радости Нуланд из-за взрывов на «Северных потоках», по его словам, американцы были расстроены, потому что не знали, кто это сделал, передает РИА «Новости».
Карлсон напомнил, что Нуланд в январе прошлого года грозилась уничтожить трубопроводы, что Россия не отправляла газ в Европу и отметил, что произошедшее стало «крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека».
В свою очередь экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард добавила, что заявление Виктории Нуланд показало, что США имеют отношение к диверсии, хотя администрация Байдена всячески уверяла, что «не имеет к этому никакого отношения».
«Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике», – приводит «Прайм» слова Габбард.
Напомним, замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, что «администрация очень довольна, зная, что газопровод «Северный поток – 2» не будет работать, представляет собой груду металла на дне моря».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая обрадовалась из-за разрушения «Северных потоков».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова Нуланд лишь подтверждают одобрение Вашингтона теракта на объекте гражданской инфраструктуры.
Ходаковский рассказал о необычных показаниях пленных украинцев
31 января 2023, 20:41
Фото: кадр из видео
Командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что в понедельник на подступах к Угледару российские военные взяли украинских пленных из числа мобилизованных. На допросах они рассказали о своем командовании.
«Вчера на подступах к Угледару взяли пленных из числа мобилизованных. Их показания оказались довольно интересными: плотность обороняющихся высокая, с их слов – рота, в которой они числились, насчитывает более полутора сотен человек, а контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не смогли убежать и избежать своей участи», – написал он в своем Telegram-канале.
«Что же, война имеет все шансы стать, действительно, войной до последнего украинца», – отметил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что у дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон.
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Эксперты оценили данные о десанте ВСУ на левобережье Днепра возле Херсона
Онуфриенко: Попытки ВСУ высадиться на левобережье Днепра бессмысленны
31 января 2023, 14:36
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Текст: Дарья Волкова
Попытки форсировать Днепр выше Херсона и высадиться на левом берегу похожи на желание командования ВСУ прощупать нашу оборону, невзирая на потери личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя появившуюся информацию о попытках ВСУ высадиться на левом берегу Днепра.
«ВСУ неоднократно пытались высадиться на островах, в том числе на острове Большой Потемкин, где их уничтожают. Попробовать высадиться на левом берегу Днепра они, конечно, могут, но шансов уцелеть у них нет», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Я не знаю, где в ВСУ берут таких десантников. По сути, они выполняют роль смертников. Как мы помним, ВСУ много раз подряд высылали подобные группы к Запорожской АЭС и все заканчивалось их уничтожением», – отметил собеседник.
«На левом берегу Днепра у нас построена глубокоэшелонированная оборона, прорвать ее невозможно, поэтому смысла в подобных действиях со стороны ВСУ, кроме как уничтожить собственных солдат, я не вижу. Хотя очевидно, что они пытаются прощупать нашу оборону, невзирая на потери личного состава», – подчеркнул он.
Оценку ситуации дал и военный эксперт Борис Рожин. В своем Telegram-канале он написал, что «такая тактика продолжает использоваться противником достаточно давно – начиная с неудачных попыток высадки десантов на Кинбурнскую косу, которые все были отбиты».
«Далее были попытки установления контроля над рядом островов. Самые известные события разворачивались вокруг острова Большой Потемкин, где они организовывали фотосессию на берегу, хотя остров остается под контролем РФ. Также недавно были попытки десантов у Новой Каховки, успешно отбитые нашими войсками», – напомнил он.
«Сейчас идут новые попытки. Противник прощупывает нашу оборону на левобережье и оценивает возможности для создания полноценного плацдарма в ходе весенне-летней кампании. Недооценивать эту активность противника не стоит», – считает эксперт.
«В порядке несложного вангования – история с «десантом через Днепр» закончится примерно так же, как и с десантом на остров Большой Потемкин», – добавил Рожин.
Ранее в Сети появилась информация, согласно которой около 9.00 вторника противник на трех лодках высадился на левый берег Днепра, находящийся под контролем ВС РФ, и закрепился в ближайших домах.
Согласно карте, опубликованной Тelegram-каналом «Рыбарь», десант противника попытался высадиться в районе озера Круглик.
Во вторник российская артиллерия ликвидировала 120-миллиметровый миномет с расчетом на правом берегу Днепра в Херсонском регионе, сообщается что двое украинских военных погибли, трое ранены.
Ранее бойцы первой Славянской бригады поразили из самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект ВСУ в укрепрайоне на Донецком направлении. А в прошлый четверг российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
31 января 2023, 16:23
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Текст: Дмитрий Зубарев
Послание госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, переданное главой МИД Египта Самехом Шукри, содержит только призывы к России «уйти и прекратить», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой.
«Господин министр, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», – передает ТАСС слова Лаврова.
По его словам, Россия готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте, но в очередной раз Блинкен заявил о том, что «Россия должна прекратить, Россия должна уйти, тогда все будет хорошо».
При этом Лавров отметил, что «кое-что Блинкен не передал, имея в виду высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что Россия должна проиграть, должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтоб проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад, проиграет весь мир». Столтенберг, как указал министр, «взял на себя смелость говорить не только от имени членов Североатлантического альянса, но и от имени всех остальных стран мира».
«Здесь достаточно все понятно, речь идет совсем не об Украине. Киевский режим, который не имеет никакой самостоятельности, выполняет волю суверена – США и всего остального Запада, который подмял под себя Вашингтон <...> – не допустить на международной арене никаких событий, которые хоть как-то будут ставить под вопрос претензии США на гегемонию в современном мире», – сказал Лавров.
Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Он не увидел возможности улучшения отношений России и НАТО после окончания украинского конфликта.
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В Запорожской области появился противовес HIMARS
В администрации Запорожского региона заявили о появлении противовеса системе HIMARS РСЗО «Торнадо-С»
31 января 2023, 15:22
Текст: Александра Юдина
Российская система «Торнадо-С» станет противовесом американской системе HIMARS в Запорожском регионе, заявил член главного совета администрации области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, появление российской РСЗО с управляемыми снарядами даст возможность точного попадания по позициям противника. Рогов также напомнил, что «Торнадо-С» имеют метровую точность, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО на Украине. «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.
В ДНР заявили о взятии поселков у Артемовска «одного за другим»
31 января 2023, 12:34
Текст: Алексей Дегтярев
Российские военные устанавливают контроль над населенными пунктами у Артемовска одного за другим, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Российские войска движутся достаточно активно, они берут «населенный пункт за населенным пунктом», и сам Артемовск все глубже и глубже попадает в окружение, заявил Гагин в эфире «России 1», передает ТАСС.
Ранее замкомандира батальона «Свобода» украинской нацгвардии Владимир Назаренко заявил, что ситуация у Артемовска сложная, и там творится «сущий ад».
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Блогеры возмутились пародии Смольянинова на приезд Лаврова в Африку
31 января 2023, 15:53
Фото: кадр из видео
Текст: Вера Басилая
Блогеры назвали уехавшего из России актера Артура Смольянинова (признан иноагентом) не очень умным за пародию на визит главы МИД России Сергея Лаврова в Африку.
«Иноагент Смольянинов «высмеял» приезд Лаврова в Африку. Вообще это представление больше похоже на сбежавшего из дурки, но, по всей видимости, Артур считает, что это очень умное видео с глубочайшим философским смыслом», – пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
«Мозги иноагента Смольянинова окончательно разжижило в эмиграции. Делает нелепые агитки в «Гражданине поэте» с другим иноагентом – Быковым. Вместо Ефремова, который сидит за пьяное ДТП со смертельным исходом», – считают авторы Telegram-канала «Вариант».
Блогер Полина Усенко раскритиковала Смольянинова за его попытку спародировать Лаврова. «Смольянинов высмеял визит Лаврова в Африку. Ну как высмеял... по крайней мере, ему кажется, что это смешно», – написала Усенко в Telegram-канале.
Напомним, Смольянинов в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он пригрозил убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО.
В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
С декабря 2022 года Смольянинов работает с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
ВСУ оставили первую линию обороны на Запорожском направлении
31 января 2023, 13:50
Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
Текст: Алексей Дегтярев
Украинская первая линия обороны в Запорожской области осталась без защитников, украинские военные отошли на заранее подготовленные позиции, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ оставили почти везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии, заявил Рогов РИА «Новости».
Он уточнил, что планы по наступлению ВСУ в регионе сорваны на какое-то время.
Теперь Российская армия заняла новые рубежи и имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском фронте. Удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ пытались с помощью спецгруппы провести прорыв в Запорожской области, но по ним был нанесен удар.
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Названы возможные варианты ответа Ирана на агрессивную риторику Киева
Эксперт Лямин: Заявления Киева провоцируют Иран на жесткие меры
31 января 2023, 12:02
Фото: Zuma\TASS
Текст: Евгений Поздняков
Тегеран может ограничиться лишь понижением дипломатического статуса отношений с Киевом. Но если будет доказана причастность Украины к атаке в Исфахане, не исключен и военный сценарий, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Юрий Лямин. Ранее стало известно, что Иран может изменить позицию по конфликту на Украине в связи с заявлениями Киева.
«Ответ Ирана во многом зависит от результатов расследования инцидента в Исфахане. Но некоторые представители украинской власти уже успели сделать настолько жесткие заявления, что Тегеран их вряд ли забудет», – сказал старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин.
«Иран крайне раздражен сложившейся ситуацией. В принципе, в данный момент вполне вероятен демарш в дипломатической сфере – уровень двусторонних отношений Киева и Тегерана может быть понижен. Допускаю, что дело может дойти до полного разрыва диалога», – отмечает эксперт.
«Возможна и интенсификация связей с Россией. Однако Иран вряд ли будет афишировать взаимодействие с Москвой ради того, чтобы насолить Украине. Великие дела любят тишину. Особенно учитывая, что наши отношения с Тегераном сейчас на достаточно высоком уровне», – подчеркивает собеседник.
«Если допустить, что по результатам расследования выяснится реальная причастность Киева к событиям в Исфахане, то можно говорить о более жестких мерах ответа, вплоть до военной атаки. Теоретически баллистические ракеты Ирана достают до территории Украины. При этом снаряды пролетают над суверенным воздушным пространством Турции, поэтому ее разрешение не потребуется», – акцентирует Лямин.
«Более того, Иран – очень решительный актор, который привык остаивать свои интересы. И для него будет важно проявить всю свою военную мощь самостоятельно. Поэтому за помощью к России в вопросе, например, согласования выхода в Каспийское море обращаться Тегеран также не станет», – рассуждает эксперт.
Резюмируя, Лямин отметил, что «у Ирана богатый опыт использования баллистических ракет». Он также напомнил о поражении военных баз США в Ираке.
Ранее стало известно, что власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане.
Издание Nur News приводит слова анонимного иранского источника о том, что высказывания Подоляка может быть расценено как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Собеседник также напомнил, что Тегеран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога.
Кроме того, в понедельник МИД Исламской Республики вызвал посла Украины в связи с высказываниями Михаила Подоляка. Напомним, он заявил, что по территории Ирана можно было бы нанести удары за то, что Тегеран оказывает помощь России.
В ночь на воскресенье в иранском городе Исфахане прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.
Госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций, сообщило издание Wall Street Journal.
«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Определение о «несоблюдении», по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашение вступило в силу.
Ранее в Белом доме заявили, что США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения России перенести их.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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Медведев предложил не платить Западу за интеллектуальную собственность
Медведев предложил использовать пиратский доступ к западному контенту
31 января 2023, 14:47
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Текст: Елизавета Шишкова
В России необходимо принять правила для использования интеллектуальной собственности стран, которые ввели санкции, без лицензий и уплаты авторского вознаграждения, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В частности, речь идет о легализации так называемого пиратского доступа к контенту (фильмы, книги и т. д.) и программного обеспечения.
Медведев в Telegram-канале написал, что западные санкции с треском провалились, так как Россия легализовала параллельный импорт и получает те же самые западные бренды, а они – ничего. Также абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить отечественными.
«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. (…) Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций», – написал Медведев.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал 350 тыс. сайтов с пиратским контентом в 2022 году – на 17% больше, чем в 2021 году.
Пушилин: ВСУ перебрасывают новые подкрепления к Угледару
Пушилин заявил о переброске подкреплений ВСУ к Угледару
31 января 2023, 20:05
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Текст: Алексей Дегтярев
Украинская сторона все еще перебрасывает в Угледар новые подкрепления, бойцы ВСУ не получают приказов об отступлении, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Артемовск открывает дорогу на Краматорск и Славянск, но не менее ощутимой потерей для украинских сил станет и Угледар, потому они и перекидывают туда новые резервы и морпехов, сказал Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда».
Украинские военные не получают приказа на отступление или сохранение жизни бойцов, подчеркнул он.
После освобождения Угледара ВС России смогут оперативно переместиться к Курахово, Марьинке и Красноармейску, добавил Пушилин.
В понедельник Пушилин заявлял, что ВСУ продолжают переброску подкреплений на артемовское, угледарское и марьинское направления.
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«Транснефть»: Польша продолжает получать нефть из России в полном объеме
В «Транснефти» заявили о прокачке российской нефти Польшей в полном объеме
31 января 2023, 17:46
Текст: Алексей Дегтярев
Польская сторона продолжила покупать российскую нефть в январе через трубопровод «Дружба», сообщил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.
Тогда как Германия в январе же отказалась принимать нефть из России, заявил Демин ТАСС.
Он уточнил, что в первой половине дня 31 января исполнен график на прокачку в Польшу 500 тыс. тонн нефти.
Ранее в Польше заявили, что Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти с «Роснефтью» и прекратит поставки от «Татнефти», если будут введены санкции Евросоюза.
Политологи: Возвращение к однополярной картине мира 90-х годов невозможно
31 января 2023, 21:33
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Текст: Евгений Поздняков, Олеся Отрокова
В США все чаще намекают на то, что для них биполярный мир предпочтительнее многополярного. Но Вашингтон и Пекин не обладают той мощью, которая позволила бы им сплотить вокруг себя других акторов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Кортунов. Ранее The Washington Post породила дискуссию, заявив о нежелании Китая поддерживать Россию в том же объеме, в котором Запад поддерживает Украину.
«Мы приблизились к историческому моменту, когда одна мировая система должна смениться другой. В настоящее время идет борьба взглядов на будущее нашей планеты, и точно определить, какие воззрения возобладают – достаточно трудно», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«В принципе, имеется достаточно ощутимый тренд на многополярность. Это очень модное слово используется даже в США. Тем не менее, реальные амбиции Вашингтона связаны с надеждами на сохранение и реставрацию гегемонистской модели мира. Происходит попытка повторного объединения Запада для возвращения к ситуации 90-х годов», – отмечает эксперт.
«Однако полномасштабная реализация однополярного мироустройства невозможна. Многие страны успели стать более самостоятельными. Появился запрос на удовлетворение собственных амбиций. Они не могут плясать под дудку США, но и не в полной мере готовы стать самостоятельными региональными игроками», – подчеркивает собеседник.
По его словам, Китай хоть и претендует на звание «второй державы», однако на роль Советского Союза не тянет. Зато в действиях Индии, которая «плотно поддерживает отношения с Западом», «четко прослеживается евразийская линия и линия на сотрудничество с Россией». «Есть два крупных игрока, но ни одному из них не хватает мощи для полной консолидации иных акторов вокруг себя. Кроме того, Россия тоже считает себя самостоятельным центром силы», – отмечает собеседник.
Кортунов убежден, что Китай уверен в предстоящем столкновении с Вашингтоном, «но действующий миропорядок дал КНР колоссальные выгоды, от которых непросто отказаться». «Мы пребываем в ассиметричном мире, где региональные державы всячески пытаются реализовать себя, но пока не готовы к радикальным преобразованиям», – резюмирует Кортунов.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков назвал комичными утверждения на Западе о якобы шаткой позиции Пекина в отношениях с Москвой. При этом отношения между США и Украиной не могут идти ни в какое сравнение с отношениями России и Китая, ввиду совершенно разного статуса этих стран, поскольку Украина давно потеряла субъектность и не является самостоятельным игроком.
«Отношение Китая к проводимой Россией спецоперации можно назвать осторожным. При этом торгово-экономические отношения между государствами не просто развиваются, они крепнут. Реализуются и готовятся совместные проекты сотрудничества, растет товарооборот. Имеются все перспективы того, что в дальнейшем мы увидим только усиление сотрудничества Москвы и Пекина», – пояснил эксперт.
Уже сейчас формируются зачатки многополярного мира, в котором никто не вмешивается во внутренние дела других стран, уверен Леонков. «В контексте такого порядка возникают новые центры силы. Таковыми становятся Россия, Китай, Индия, Иран и многие другие страны. В руках этих стран, на территории которых проживет две трети населения планеты, сосредоточено больше половины всей мировой экономики. При этом в сравнении с англосакским миром, в новых центрах силы нет такой жесткой конкуренции, которая создается неестественными условиями санкций и ограничений. В странах нового миропорядка все равнозначно», – резюмировал собеседник.
Ранее издание The Washington Post предположило, что Пекин мог бы сыграть для России ту же роль, что США играют для Украины. Отмечается, что в случае готовности Пекина поставлять Москве вооружения и технологии, шансы на победу России «выросли бы в геометрической прогрессии».
В статье указывается, что Китай готов заменить Европу в качестве основного рынка сбыта энергоресурсов для России. Москва вышла на второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертое – по объему ввозимого сжиженного природного газа (СПГ). По восточному маршруту к 1 декабря направлено 13,8 млрд кубических метров, причем в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигало 18%.
Тем не менее Пекин, считает газета, якобы не уверен в том, что конфликт на Украине закончится победой России. Также подчеркивается, что КНР – ведущая торговая держава, для которой не представляется возможным отказаться от торговых связей с развитыми странами западного мира. Этим объясняется шаткая позиция Китая по вопросу поддержки Москвы.
Ранее в издании Foreign Policy указывали на то, что администрация Джо Байдена должна воспользоваться двойственным отношением Си Цзиньпина к СВО. Для сохранения действующего миропорядка Китай обязан отвернуться от России, но для этого США должны предложить Поднебесной нечто существенное.
С этим соглашается обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман, который критикует правительство США за то, что его действия направлены не на исключительно военное сдерживание КНР, но на подавление его экономического роста. По его мнению, это вбивает клин в диалог Вашингтона и Пекина, создавая угрозу для Китая.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о перспективах российско-китайских отношений в 2023 году.
В Минобороны обвинили Запад в попытке провести против России блицкриг
Советник министра обороны Ильницкий: США и их союзники в 2022 году попытались провести против России блицкриг
1 февраля 2023, 03:57
Фото: Ohde/face to face/Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Соединенные Штаты и их союзники пытались в 2022 году провести в России блицкриг, устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но потерпели неудачу, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.
Как отметил Ильницкий в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», в феврале-марте 2022 года США и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку. Как поясняет автор, если для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны понадобится минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит, и до 15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность, передает РИА «Новости».
Советник министра обороны констатировал, что первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для так называемой пятой колонны. В то же время, по его словам, о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все на исходные позиции.
Ильницкий уточнил, что блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ с целью затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры. Кроме того, автор выразил уверенность, что Запад ошибся, обнажив истинные цели своего ментального блицкрига, не провел достаточной предварительной подготовки, не создав красивой, но лживой альтернативы и, тем самым, нарушил правила и логику действий.
В сентябре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что тактика блицкрига Запада против России не сработала. В июле 2022 года российский лидер отметил, что действия российского ЦБ и правительства предотвратили экономический блицкриг Запада.
The Sun: На британской ядерной подлодке обнаружены установленные с помощью приклеенных болтов агрегаты
31 января 2023, 18:46
Фото: Tam McDonald/ROYAL NAVY
Текст: Кристина Цыцура
Проверка британской ядерной подлодки HMS Vanguard, которая имеет ракеты системы Trident, обнаружила отремонтированные с помощью суперклея жизненно важные системы охлаждения, пишет газета The Sun.
Срочный ремонт потребовался после того, как один болт, закрепленный суперклеем, отвалился во время проверки. Командование ВМС Британии приказало начать проверку инцидента. Министр обороны Бен Уоллес потребовал провести совещание по этой теме и «гарантий относительно будущей работы», передает ТАСС со ссылкой на газету.
Отмечается, что всего на подлодке было приклеено не менее семи болтов, которые удерживали изоляцию на трубах охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить катастрофу, сравнимую с чернобыльской.
Это бы произошло, если бы инженеры запустили реакторы на полную мощность.