ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня в Газе

ХАМАС согласился на предложение Египта и Катара о прекращении огня в Газе

Tекст: Вера Басилая

Палестинское движение ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа, поступившее от египетских и катарских посредников. Лидер ХАМАС в Газе, член политбюро Халиль аль-Хайя, сообщил об этом решении, и выразил надежду, что Израиль не станет чинить препятствия на пути к миру, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ХАМАС стремится к стабилизации ситуации и решению конфликта мирным путем.

Ранее Катар и Египет провели переговоры с ХАМАС и Израилем о заключении 50-дневного перемирия в Газе, которое включает обмен заложниками и палестинскими заключенными.

Египетские власти призвали ввести режим прекращения огня на всех палестинских территориях на средний срок и разместить международный миротворческий контингент для восстановления сектора Газа.

Между тем, армия Израиля начала наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе для расширения зоны безопасности на юге сектора Газа после возобновления боевых действий.



