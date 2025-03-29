То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.4 комментария
ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня в Газе
ХАМАС согласился на предложение Египта и Катара о прекращении огня в Газе
Движение ХАМАС приняло предложение Египта и Катара о прекращении огня в секторе Газа, заявил член политбюро, лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя.
Палестинское движение ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа, поступившее от египетских и катарских посредников. Лидер ХАМАС в Газе, член политбюро Халиль аль-Хайя, сообщил об этом решении, и выразил надежду, что Израиль не станет чинить препятствия на пути к миру, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что ХАМАС стремится к стабилизации ситуации и решению конфликта мирным путем.
Ранее Катар и Египет провели переговоры с ХАМАС и Израилем о заключении 50-дневного перемирия в Газе, которое включает обмен заложниками и палестинскими заключенными.
Египетские власти призвали ввести режим прекращения огня на всех палестинских территориях на средний срок и разместить международный миротворческий контингент для восстановления сектора Газа.
Между тем, армия Израиля начала наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе для расширения зоны безопасности на юге сектора Газа после возобновления боевых действий.