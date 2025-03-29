То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Израиль объявил о начале наземной операции в Рафахе
Израильская армия начала операции в Рафахе для расширения зоны безопасности Газы
Армия Израиля начала наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе «для расширения зоны безопасности на юге сектора Газа» после возобновления боевых действий.
Израильская армия начала наземную операцию в районе Рафаха. ЦАХАЛ заявил, что цель операции – расширение зоны безопасности на юге сектора Газа передает РИА «Новости».
Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа после почти двухмесячного режима прекращения огня.
Ранее Израиль начал наземную операцию на севере сектора Газа.
В результате авиаударов и артиллерийских обстрелов Израиля в секторе Газа погибло не менее 65 палестинцев, а число пострадавших превысило тысячу, среди них большинство – женщины, дети и пожилые.
Палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели члена политического бюро Исмаила Бархума в результате израильской атаки на больницу в Хан-Юнисе.