Египет потребовал перемирия на всех палестинских территориях

Египет предложил перемирие и международный контингент в палестинских анклавах

Tекст: Денис Тельманов

Египет потребовал введения режима прекращения огня на всех палестинских территориях, сообщает ТАСС. Эту информацию подтвердили в документе о плане восстановления сектора Газа, выдержки из которого приводит телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

В документе власти Египта подчеркивают необходимость заключения соглашения о перемирии между Израилем и Палестинской национальной администрацией.

По информации канала, Каир требует, чтобы прекращение огня было заключено на «средний по длительности срок», что должно укрепить доверие между сторонами и предотвратить односторонние действия. Важным элементом египетского плана является предложение разместить международный миротворческий контингент на палестинских территориях.

Также Египет призывает мировое сообщество поддержать посреднические усилия Египта, Катара и США по продлению текущего режима прекращения огня в секторе Газа. Это необходимо для реализации плана восстановления территории, говорится в документе.

В документе подчеркивается, что сектор Газа является неотъемлемой частью палестинских территорий, и на переходный период в анклаве следует создать органы управления. Подробности об этих административных структурах пока не раскрываются, уточняет «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсуждал с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в секторе Газа в ходе телефонного разговора, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Израиля в секторе Газа с октября прошлого года привели к гибели порядка 50 тыс. человек и назвал их геноцидом, а в результате израильской военной операции в секторе Газа, по данным властей Палестины, погибло более 61 тыс. человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения и 205 журналистов.