Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.10 комментариев
Путин и президент Египта обсудили ситуацию в секторе Газа
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в секторе Газа, сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что египетский лидер по телефону поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ и отметил его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Египтом.
Отмечается, что российский лидер поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси и весь египетский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.
Как указали в пресс-службе, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта, Путин высоко оценил усилия, предпринимаемые Каиром в целях облегчения гуманитарного кризиса в секторе Газа.
В Кремле добавили, что с учетом полноправного членства в БРИКС Египет будет активно участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках российского председательства. Кроме того, стороны констатировали, что многоплановое российско-египетское сотрудничество успешно развивается в русле стратегического партнерства, реализуются масштабные взаимовыгодные проекты в различных областях.
Во вторник президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафах.