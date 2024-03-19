Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.0 комментариев
Путин и Раиси обсудили по телефону ситуацию вокруг Палестины
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в телефонном разговоре обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также двусторонние отношения, сообщили в Кремле.
Путин и Раиси затронули кризис в зоне палестино-израильского конфликта и высказали беспокойство ростом числа жертв среди населения и ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа, следует из сообщения на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и Раиси обсудили дальнейшую координацию действий России и Ирана в рамках ШОС и БРИКС и на других площадках.
Также Путин поздравил Раиси и народ Ирана с Рамаданом и Наврузом. Президент России передал добрые пожелания в адрес верховного руководителя Ирана Сейеда Али Хаменеи.