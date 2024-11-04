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Эрдоган обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа
Эрдоган назвал действия Израиля в Газе одним из самых жестоких геноцидов века
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Израиля в секторе Газа с октября прошлого года привели к гибели порядка 50 тысяч человек и назвал их геноцидом.
Как передает ТАСС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в совершении одного из самых жестоких геноцидов нашего столетия в секторе Газа. По его словам, с октября прошлого года в результате агрессивных действий Израиля погибли около 50 тыс. человек.
«Один из самых жестоких геноцидов нашего столетия совершается в секторе Газа», – заявил Эрдоган в Стамбуле во время выступления, трансляция которого велась каналом TRT Haber.
Эрдоган подчеркнул, что для ответа на агрессию Израиля против Газы и Ливана необходимо признание Палестины как можно большим числом государств. Он также призвал исламский мир отбросить разногласия и поддержать палестинский и ливанский народы в их борьбе.
Президент Турции напомнил, что его страна прекратила торговлю с Израилем и присоединилась к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. Также Турция направила в регион через Египет более 85 тыс. тонн гуманитарной помощи с начала кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Совет Безопасности ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля. Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в поддержке террористов на Ближнем Востоке. Он также назвал создание Израиля катастрофой для палестинцев.