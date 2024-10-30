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    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    30 октября 2024, 10:49 • Новости дня

    Турция призвала Совбез ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля

    Турция призвала Совбез ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля
    @ Fatih Aktas/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Турция инициировала в ООН проект «Совместное письмо» с призывом к оружейному эмбарго против Израиля, обвинив его в военных преступлениях и нарушениях международного права, заявил представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз.

    Йылдыз выступил на открытом заседании Совета Безопасности ООН, где сообщил о начале инициативы «Совместное письмо» с требованием прекратить поставки оружия Израилю, передает «Анадолу».

    Он обвинил Израиль в том, что в Газе произошли «беспрецедентные военные преступления», и отметил, что ситуация угрожает перерасти в полномасштабную войну.

    Йылдыз подчеркнул, что Израиль наносит целенаправленные удары по Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, что усугубляет гуманитарный кризис.

    Он также осудил израильский закон, ограничивающий деятельность агентства, утверждая, что это нарушает международные обязательства.

    По словам Йылдыза, напряженность в регионе растет, особенно между Израилем и такими странами, как Ливан, Сирия и Иран. Он призвал Совет Безопасности ООН использовать все доступные инструменты для прекращения огня и обеспечения гуманитарной помощи.

    Политик сообщил, что Турция при поддержке других стран подготовила «Совместное письмо», в котором настаивает на прекращении поставок оружия Израилю, считая это важным шагом для предотвращения дальнейших нарушений прав человека и достижения мира.

    Йылдыз призвал все страны поддержать инициативу и обеспечить мирное сосуществование в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что США и Германия продолжают поддерживать Израиль, предоставляя ему оружие, что способствует массовому убийству мирных жителей.

    До этого Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.

    28 октября 2024, 21:43 • Новости дня
    Эрдоган: БРИКС не является альтернативой Евросоюзу для Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция заинтересована в развитии сотрудничества с членами БРИКС, но не рассматривает это как замену вступлению в Евросоюз, подчеркнул президент Тайип Эрдоган.

    По его словам, БРИКС не является для Анкары альтернативой, и Турция продолжает переговоры о вступлении в Евросоюз, передает РИА «Новости».

    Эрдоган подчеркнул, что у Турции есть большой потенциал для взаимодействия с БРИКС. Он отметил: «Для нас это не альтернатива. Турция участвует во всех площадках как член НАТО и страна, ведущая переговоры о полноправном членстве в ЕС», – сказал он.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил желание развивать отношения с БРИКС, подчеркивая важность сотрудничества с международными организациями и двусторонних связей с их странами-членами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС заинтересованы во вступлении Турции в организацию, несмотря на ее членство в НАТО.

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    29 октября 2024, 13:23 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о возможности Ирана нанести очень сильный удар по Израилю

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна способна нанести Израилю более мощный удар, чем атака 1 октября

    Пезешкиан заявил о возможности Ирана нанести очень сильный удар по Израилю
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна способна нанести Израилю более мощный удар, чем атака 1 октября, если Израиль продолжит угрожать безопасности Исламской Республики.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика способна нанести гораздо более мощный удар по Израилю, чем это было 1 октября, передает ТАСС.

    В своей речи на заседании правительства иранский лидер подчеркнул необходимость противостоять угрозам со стороны сионистского режима, подразумевая Израиль. «Мы должны поставить Израиль на место. Если они хотят подорвать нашу безопасность, мы тоже способны нанести ущерб их безопасности, и они получат гораздо более мощный ответ, чем раньше», – заявил он.

    Накануне израильские СМИ сообщили, что Тель-Авив уничтожил все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия. На этом фоне депутат иранского парламента Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана. Также стало известно, что Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака.


     

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    27 октября 2024, 13:32 • Новости дня
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

    Израильский удар был «точным и мощным» и достиг всех поставленных целей, заявил Нетаньяху, передает ТАСС. «Мы нанесли мощный удар по оборонительным способностям Ирана и его возможностям производить нацеленные на нас ракеты», – сказал он.

    Напомним, Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США. Агентство Axios сообщало, что израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

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    28 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    В Иране сообщили об устранении ущерба от удара Израиля

    Министр обороны Ирана сообщил об устранении ущерба от удара Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран в кратчайшие сроки устранил последствия израильского ракетного удара, нанесшего незначительный ущерб, заявил министр обороны страны Азиз Насирзаде.

    По его словам, израильский удар причинил Ирану незначительный ущерб, передает ТАСС. Последствия атаки были устранены благодаря собственным ресурсам и научному потенциалу Ирана, подчеркнул министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по оборонительному потенциалу Ирана был нанесен мощный удар. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что власти Ирана не разглашают информации о полученном уроне после израильского удара, чтобы не провоцировать в обществе ожидания жестких ответных действий, и разбиралась, почему Иран в ближайшее время не решится вновь атаковать Израиль.

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    28 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    Хаменеи назвал ошибкой израильский удар по военным базам Ирана

    Хаменеи заявил, что израильская атака на Иран была ошибкой

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль допустил ошибку и просчитался, совершив нападение на Иран, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Хаменеи заявил, что Израиль ошибся в своих расчетах относительно Ирана.

    «Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», – цитирует Хаменеи РИА «Новости».

    Ранее Израиль нанес удары по ряду военных баз, расположенных на западе и юго-западе Тегерана, военные центры Корпуса стражей исламской революции, находящиеся в этих районах, не пострадали.

    Также, по информации агентства IRNA, объекты нефтяной промышленности Ирана в результате атаки остались невредимыми.

    Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, что подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

    Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину страны в ответ на удары Израиля.

    По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.

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    27 октября 2024, 15:33 • Новости дня
    Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава минобороны Израиля Йоав Галант провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, обсудив прицельные удары по иранским военным объектам и подчеркнув важность продолжения сдерживания Ирана.

    Галант проинформировал Остина о результатах атак израильской армии на военные цели в Иране, которые были осуществлены в ответ на недавние нападения Ирана на Израиль, передает РИА «Новости».

    Израильский министр рассказал о прицельных ударах по объектам по производству ракет, ракетным комплексам класса «земля-воздух» и иранским воздушным мощностям. Он отметил, что обсуждались первоначальные оценки успешности этих атак.

    «Ночью министр обороны Йоав Галант поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. Галант информировал его о прицельных ударах израильской армии по военным целям в Иране в ответ на атаки Ирана на Государство Израиль за последние месяцы», – уточняется в сообщении пресс-службы минобороны Израиля.

    Кроме того, Галант выразил благодарность американской стороне за неизменную поддержку Израиля в защите от иранской агрессии, особо отметив размещение в Израиле батарей комплексов ПРО THAAD. Также стороны подняли вопрос о важности продолжения сдерживания иранских сил и их союзников в регионе.

    Напомним, Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана.

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    27 октября 2024, 23:50 • Новости дня
    «Хезболла» назвала условия для прекращения огня

    «Хезболла» готова прекратить огонь при включении Ливана в инициативы по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение «Хезболлах» согласилось на перемирие с Израилем, если вопрос Ливана станет частью мирных инициатив по Газе, как сообщил телеканал LBC.

    Ливанское шиитское движение «Хезболла» выразило готовность прекратить огонь с Израилем при условии включения ливанского досье в мирные инициативы по сектору Газа, сообщает LBC. Движение согласилось на выполнение положений резолюции СБ ООН 1701, касающейся прекращения огня между Израилем и Ливаном.

    Как передает телеканал, спикер парламента Ливана Набих Берри сообщил Катару и Египту о готовности «Хезболлы» «разделить фронты» и принять резолюцию, если урегулирование конфликта в Ливане станет частью инициатив по Газе.

    Решение о вооруженном противостоянии обсуждалось в Дохе, где представители Катара, США и Израиля проводят консультации. Египет и Катар планируют встречи с ХАМАС, а катарская делегация посетит Бейрут для уточнения позиции Ливана.

    Встреча в Дохе показала положительный сдвиг в переговорах. Наблюдается небольшой прогресс по обмену заложниками между Израилем и ХАМАС, что может способствовать урегулированию конфликта.

    Эскалация между «Хезболлой» и Израилем началась после серии взрывов в Ливане в сентябре, в которых «Хезболла» обвинила Израиль. В ответ Израиль начал операцию «Стрелы севера», нанося авиаудары по объектам движения и запуская наземную операцию в приграничных районах Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Хезболла» обстреляла ракетами промышленный район Звулун к северу от Хайфы, где находятся военные предприятия компании Rafael.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске около 75 ракет из Ливана, направленных на Верхнюю и Центральную Галилею.

    Кроме того, израильские военные сообщили, что с территории Ливана были запущены около 50 снарядов, часть из которых была перехвачена, а некоторые упали на территории Израиля.

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    27 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Египет предложил перемирие в Газе для обмена заложниками

    Египет предложил двухдневное прекращение огня в Газе ради обмена заложниками

    Tекст: Ольга Иванова

    Египет предложил установить двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Ас-Сиси сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Каире. Египет активно работает над инициативой, которая, по словам ас-Сиси, направлена на временное прекращение огня и обмен заложниками, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек.

    Армия обороны Израиля также подорвала верхние этажи жилых домов в лагере Эль-Бурейдж и обстреляла другие лагеря беженцев.

    В результате удара израильской ракеты по грузовику агентства БАПОР в городе Дейр-аль-Балах погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

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    29 октября 2024, 03:25 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в секторе Газа

    Израильские ВВС нанесли удар по сектору Газа, погибли не менее семи палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаудара израильских ВВС по жилым домам в Бейт-Лахии на севере сектора Газа погибли не менее семи палестинцев, а также сообщается об интенсивных танковых атаках и артиллерийском обстреле лагеря беженцев Джабалия.

    Израильские ВВС нанесли серию ударов по жилым домам в Бейт-Лахии, городе на севере сектора Газа. По данным источника, в результате авиаударов погибли не менее семи палестинцев, передает ТАСС

    Кроме авиаударов, в регионе наблюдаются интенсивные танковые атаки и артиллерийские обстрелы. В частности, обстрелу подвергся лагерь беженцев Джабалия, также расположенный на севере сектора Газа.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после инцидента 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли из сектора Газа в Израиль. Этот рейд сопровождался убийствами израильских граждан и захватом заложников. Израиль в ответ начал военную операцию, направленную на уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в секторе Газа за сутки в результате действий израильской армии погибли 55 палестинцев, а 132 человека получили ранения.

    ВВС Израиля также нанесли авиаудары по лагерю беженцев Джабалия, что привело к гибели и ранениям десятков палестинцев, при этом было сообщено о бомбардировке не менее 10 жилых домов, в результате чего около 150 человек были убиты или ранены.

    Кроме того, израильские ВВС совершили более 30 налетов на населенные пункты восточного Ливана, в результате которых погибли 67 человек и около 100 получили ранения, а спасательные работы продолжаются.

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    29 октября 2024, 00:29 • Новости дня
    Израиль атаковал восток Ливана, погибли 67 человек

    Израильские ВВС нанесли свыше 30 ударов по Ливану, погибли 67 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС совершили более 30 налетов на населенные пункты восточного Ливана, в результате которых погибли 67 человек и около 100 получили ранения, спасательные работы продолжаются.

    Как передает ТАСС, израильские ВВС нанесли свыше 30 авиаударов по населенным пунктам долины Бекаа на востоке Ливана. Об этом сообщил губернатор провинции Баальбек-Хермель Бешир Ходр, отметив, что это был самый массированный воздушный удар с начала эскалации в октябре 2023 года.

    По словам Ходра, в результате налетов погибли 67 человек, и около 100 получили ранения. Спасательные операции на месте продолжаются, и число жертв может возрасти. Также телеканал Al Jadeed ранее сообщал о более чем 60 погибших, с наибольшим числом жертв в населенных пунктах Будай, Рам, Эль-Алляк и Эль-Хафир.

    Атаки стали частью продолжающейся военной эскалации в регионе, вызывая серьезные гуманитарные последствия для местного населения. Долина Бекаа, являясь одним из наиболее уязвимых регионов, снова оказалась в центре военного противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Хезболла» обстреляла промышленный район Звулун к северу от Хайфы, где находятся военные предприятия компании Rafael, в рамках операции поддержки палестинского народа и защиты Ливана от израильской агрессии.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске около 75 ракет из Ливана, направленных на Верхнюю и Центральную Галилею.

    При этом «Хезболлах» согласилось на перемирие с Израилем, если вопрос Ливана станет частью мирных инициатив по Газе.

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    28 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Ирак подал в ООН протест против Израиля

    Ирак подал протест в ООН против использования Израилем его воздушного пространства для удара по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Ирак направил в ООН ноту протеста из-за использования его воздушного пространства Израилем для удара по Ирану, заявив о вопиющем нарушении суверенитета.

    Ирак направил протест в ООН в связи с использованием Израилем его воздушного пространства, сообщает ТАСС. Генсек ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности получили ноту протеста, в которой выражено недовольство действиями Израиля. Сообщается, что израильские военные использовали иракское воздушное пространство для нанесения удара по военным объектам в Иране 26 октября.

    Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поручил министерству иностранных дел страны связаться с США для обсуждения инцидента. Иракская сторона заявляет, что не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на другие государства, в особенности соседние, с которыми у Ирака сложились дружеские отношения.

    Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ирану в ответ на атаки от 1 октября. Израильские силы заявили, что реагировали на ракетный удар Ирана, который сам стал ответом на убийства ключевых лиц в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции. В этот раз израильские удары затронули провинции Илам, Тегеран и Хузестан, но, по словам Ирана, ущерб был ограниченным.

    Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

    ВВС Израиля в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия, сообщают израильские СМИ.

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    28 октября 2024, 19:15 • Новости дня
    Эрдоган сообщил о ликвидации 213 боевиков после теракта в Анкаре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкая армия уничтожила 213 боевиков Рабочей партии Курдистана после теракта в Анкаре, поразив более 470 целей на севере Ирака и Сирии, сообщил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    Точечные удары армии Турции наносились в ответ на теракт, совершенный 23 октября в Анкаре, Эрдоган заявил, что в результате атак ликвидированы 213 боевиков, передает ТАСС. Всего были поражены 470 целей, уточнил глава государства.

    Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая предполагал, что за терактом в Анкаре стоят представители Рабочей партии Курдистана.

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    27 октября 2024, 15:00 • Новости дня
    Израиль сообщил о запуске 75 ракет со стороны Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске около 75 ракет из Ливана, направленных на Верхнюю и Центральную Галилею.

    По информации ЦАХАЛ, часть выпущенных снарядов была успешно перехвачена средствами противовоздушной обороны страны, передает ТАСС. Однако некоторые ракеты достигли своей цели и упали в указанных районах.

    На прошлой неделе ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки. Движение также нанесло ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля, расположенной в пригороде Тель-Авива, используя высокоточные ракеты.

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    28 октября 2024, 13:01 • Новости дня
    Кремль спросили о разговоре Путина с властями Израиля, Ирана и Палестины

    Песков: Контактов Путина с руководством Израиля, Ирана и Палестины не было

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не общался на высшем уровне со сторонами ближневосточного конфликта в выходные после ударов Израиля по Ирану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На вопрос о возможных контактах Путина со сторонами конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.

    Ранее Ирак направил в ООН ноту протеста из-за использования его воздушного пространства Израилем для удара по Ирану.

    До этого Израиль нанес воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль допустил ошибку и просчитался, совершив нападение на Иран.

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    29 октября 2024, 11:49 • Новости дня
    Наим Касем стал новым лидером «Хезболлы»

    Совет шуры избрал Наима Касема новым генеральным секретарем «Хезболлы»

    Tекст: Мария Иванова

    Наим Касем, ранее занимавший должность заместителя генерального секретаря, избран новым лидером ливанского шиитского движения «Хезболла».

    Заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем был избран новым лидером этой организации, передает ТАСС.

    Избрание состоялось на заседании Совета шуры, главного руководящего органа «Хезболлы». В официальном заявлении организации говорится: «Совет шуры избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения».

    Наим Касем долгое время занимал пост заместителя генерального секретаря «Хезболлы» и играл ключевую роль в стратегическом планировании и политическом курсе движения. С его приходом на пост генерального секретаря ожидается продолжение текущей политической линии организации. На политической арене Ливана и Ближнего Востока назначение Касема может вызвать определенные изменения, учитывая его опыт и влияние в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство ливанского движения «Хезболла» продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, а движение намерено продолжать свою борьбу, заявил заместитель генерального секретаря Наим Касем.

    Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки, возможно, в организации существует параллельная структура командования, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов.

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    От того, кто победит на выборах в США, зависит динамика золота, доллара и биткоина, считает Bloomberg, который провел опрос на этот счет. Как победа Дональда Трампа или Камалы Харрис скажется на финансовых рынках и чья победа выгоднее для России с экономической точки зрения? Подробности

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    Американская идея «Минска-3» показывает опасность Трампа

    Окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен. Подробности

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    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

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    Грузия отвергла просроченные майданные технологии

    В Грузии перепроверят данные об итогах голосования на случайных участках в каждом избирательном округе. Накануне оппозиция требовала отменить результаты голосования и провести новые выборы. На этом фоне появились сведения о прибытии в страну обученных на Украине снайперов для возможных провокаций. Схожее 10 лет назад происходило на Украине, где расстрелы людей привели к революционному угару и госперевороту. Сможет ли Грузия противостоять майданным технологиям? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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