Эрдоган предложил ввести оружейное эмбарго против Израиля

Эрдоган предложил ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Tекст: Мария Иванова

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости введения оружейного эмбарго против Израиля, чтобы остановить насилие, передает ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что многие страны, включая США и Германию, продолжают поддерживать Израиль, предоставляя ему оружие. По мнению президента, это способствует дальнейшему массовому убийству мирных жителей.

Как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган подчеркнул, что Турция вышла с инициативой в ООН по введению всеобъемлющего эмбарго на поставки оружия Израилю. По его словам, число стран, поддерживающих этот призыв, увеличивается с каждым днем. Президент выразил надежду, что эта инициатива достигнет успеха и откроет путь к прочному миру.

Высказывания Эрдогана прозвучали после его возвращения из Казани, где он принял участие в саммите БРИКС. Президент Турции обратил внимание на необходимость международного вмешательства для предотвращения дальнейшей эскалации насилия в регионе.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС заинтересованы во вступлении Турции в организацию, несмотря на ее членство в НАТО.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.