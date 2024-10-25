Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.0 комментариев
Эрдоган предложил ввести оружейное эмбарго против Израиля
Эрдоган предложил ввести эмбарго на поставки оружия Израилю
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил остановить насилие Израиля введением оружейного эмбарго, указав на поддержку Израиля со стороны США и Германии.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости введения оружейного эмбарго против Израиля, чтобы остановить насилие, передает ТАСС.
Эрдоган подчеркнул, что многие страны, включая США и Германию, продолжают поддерживать Израиль, предоставляя ему оружие. По мнению президента, это способствует дальнейшему массовому убийству мирных жителей.
Как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган подчеркнул, что Турция вышла с инициативой в ООН по введению всеобъемлющего эмбарго на поставки оружия Израилю. По его словам, число стран, поддерживающих этот призыв, увеличивается с каждым днем. Президент выразил надежду, что эта инициатива достигнет успеха и откроет путь к прочному миру.
Высказывания Эрдогана прозвучали после его возвращения из Казани, где он принял участие в саммите БРИКС. Президент Турции обратил внимание на необходимость международного вмешательства для предотвращения дальнейшей эскалации насилия в регионе.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС заинтересованы во вступлении Турции в организацию, несмотря на ее членство в НАТО.
Турецкий президент Реджеп Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.