Кремль заявил о заинтересованности БРИКС в присоединении Турции

Песков заявил о заинтересованности стран БРИКС в присоединении Турции к организации

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, членство Турции в БРИКС является значимой темой для всех ее участников, передает ТАСС.

«Турция является крупной региональной державой, играет очень важную роль и в глобальных делах. Поэтому все заинтересованы в приглашении Турции в этот процесс», – заявил Песков.

Он также отметил, что интерес России к Турции обусловлен ее ролью как страны, а не члена НАТО, несмотря на сложные отношения с альянсом. Песков напомнил, что «НАТО является нашим врагом» и что инфраструктура альянса используется против России.

Кроме того, Песков напомнил о совместных планах России и Турции по созданию газового хаба, который будет выгоден для обеих стран и будущих европейских потребителей. Он подчеркнул, что российский газ дешевле и надежнее СПГ из США и спот-рынков.

По его словам, работа по созданию хаба продолжается на уровне экспертов, и в ближайшие месяцы будут получены действительно чувствительные результаты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган досрочно завершил участие в саммите БРИКС в Казани из-за теракта в Анкаре.

СМИ сообщали, что Реджеп Эрдоган прилетел в Казань для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам АЭС и газового хаба, а также торговли в национальных валютах.

Реджеп Эрдоган ранее подчеркнул важность развития сотрудничества с БРИКС, отметив, что этому должен поспособствовать саммит организации в России.