Эрдоган прибыл в Казань для переговоров с Путиным

Эрдоган прилетел в Казань для обсуждения АЭС и газового хаба с Путиным

Tекст: Мария Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань, где планируется провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости». Посещение Эрдоганом России предполагает обсуждение ряда ключевых вопросов, включая проекты создания новых атомных электростанций (АЭС) и газового хаба в Турции.

В ходе переговоров лидеры также планируют обсудить перспективы торговли между двумя странами в национальных валютах. Дипломатический источник в Анкаре отмечает, что возможно, лидеры дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения по реализации данных проектов.

Кроме того, визит Эрдогана в Казань подчеркивает важность укрепления сотрудничества между Турцией и Россией в условиях текущей геополитической обстановки. Ожидается, что переговоры пройдут в среду и станут важным шагом в развитии двусторонних отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Казани президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вероятно обсудят использование национальных валют в торговле между странами. Эрдоган ранее подчеркнул важность развития сотрудничества с БРИКС, отметив, что этому должен поспособствовать саммит организации в России.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Турция может развивать сотрудничество с организациями за пределами Североатлантического альянса, включая страны БРИКС.