Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Генсек НАТО заявил о праве Турции сотрудничать со странами БРИКС
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Эстонии подтвердил, что Турция может развивать сотрудничество с организациями за пределами Североатлантического альянса, включая страны БРИКС.
«Конечно, мы 32 демократии в НАТО, конечно, всегда будут дебаты на эту или иную тему. Но мы знаем, что Турция работает с партнерами или в сторону партнеров по БРИКС, они имеют право делать это», – заявил Рютте. Его слова были сказаны в ответ на вопрос об обеспокоенности альянса в связи с развитием отношений Турции и БРИКС, передает ТАСС.
Во вторник турецкий президент Тайип Эрдоган подчеркнул важность развития сотрудничества с БРИКС, он отметил, что этому должен поспособствовать саммит организации в России.
Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Казани планируют обсудить создание международного газового хаба на турецкой территории.