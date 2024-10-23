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    Запад внезапно осознал мощь БРИКС
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    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

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    23 октября 2024, 06:58 • Новости дня

    В Турции назвали одну из вероятных тем переговоров Путина и Эрдогана

    Дипломатический источник сообщил о вероятном обсуждении Путиным и Эрдоганом использования нацвалют в торговле России и Турции

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в Казани президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, обсудят вопрос использования национальных валют в торговле между двумя странами, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

    Источник РИА «Новости» назвал тему использования нацвалют «приоритетной». «Думаю, лидеры обязательно ее затронут», – сказал он. Как отметил источник, Эрдоган признает «большое значение» данного вопроса.

    Напомним, в сентябре на переговорах с Эрдоганом Путин отметил тенденцию к использованию национальных валют в расчетах. Эрдоганом также подчеркнул важность перехода на нацвалюты в торговле.

    В сентябре Путин указывал, что доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях России приближается к 40%.

    22 октября 2024, 13:54 • Новости дня
    Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС

    Путин: На саммите БРИКС в Казани примут решения для укрепления сотрудничества

    Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры стран БРИКС на саммите в Казани примут решения для укрепления работы объединения, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

    Путин отметил, что Россия в этом году председательствует в БРИКС, и подчеркнул значимость предстоящего обсуждения для дальнейшего совершенствования работы объединения, передает ТАСС.

    Президент также подчеркнул, что работа на саммите начнется уже вечером, когда лидеры стран БРИКС соберутся за ужином для неформального общения. «Предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу», – добавил российский президент.

    Кроме того, Путин обсудил на встрече с премьер-министром Индии состояние двустороннего товарооборота. Он отметил, что отношения между Россией и Индией продолжают развиваться и укрепляться, а товарооборот находится в хорошем состоянии.

    «Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, наши министры иностранных дел в постоянном контакте находятся», – подчеркнул глава государства.

    Напомним, Путин начал переговоры с Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля, открывая серию обсуждений на саммите БРИКС.

    Премьер Индии заявил о значимости саммита БРИКС для мира.

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    22 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита благодаря достижению общего подхода, не вызвавшего возражений, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире Первого канала отметил: «Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», передает ТАСС.

    Ранее политолог Никита Сетов сообщил газете ВЗГЛЯД, что страны БРИКС разделяют позицию Москвы по Украине и считают ее обоснованной.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    22 октября 2024, 18:08 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах

    Путин отметил рост товарооборота России и Китая на 4,5%, несмотря на негативное внешнее воздействие

    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Россия и Китай продолжают увеличивать двусторонний товарооборот, несмотря на негативные внешние факторы, подчеркнул Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

    По словам Путина, динамика роста в двусторонней торговле сохраняется. «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что товарооборот за январь–август увеличился на 4,5% по российским данным, а китайская статистика показывает небольшую разницу, но в целом также свидетельствует о положительной тенденции, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно реализуются. Он отметил успешное продвижение совместных проектов в различных областях, включая энергетику, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство.

    В качестве примера Путин привел логистический центр в Татарстане, названный в честь китайского руководителя Дэн Сяопина, который используется для грузоперевозок между Россией и Китаем.

    Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

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    22 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу

    CNBC: Россия противопоставила БРИКС Глобальному Северу во главе с США

    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Саммит БРИКС стал вызовом для Глобального Севера, включая США, пишут американские СМИ.

    Как передает CNBC, саммит БРИКС, начавшийся 22 октября, стал вызовом для Глобального Севера во главе с США. Россия, председательница в БРИКС, использовала возможность привлечь страны Глобального Юга, включая Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку, в это международное объединение, говорится в сообщении, пишут «Известия».

    По данным телеканала, Россия противопоставила объединение БРИКС так называемому Глобальному Северу, который возглавляют США. Экономически изолированная и подвергающаяся санкциям страна демонстрирует широту своего влияния и уважение на мировой арене, используя саммит для укрепления своих позиций и влияния, отметил телеканал.

    Ранее американский журнал Time сообщил, что, несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с президентов РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

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    22 октября 2024, 10:22 • Новости дня
    Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

    Путин прибыл в Казань для встреч с участниками саммита БРИКС и неформального обеда

    Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что глава России уже находится в городе.

    «Президент уже в Казани», – заявил представитель Кремля, подчеркнув, что изменений в графике не предвидится и все мероприятия пройдут по плану.

    В рамках визита Путина в Казань запланированы двусторонние встречи с участниками саммита БРИКС. Вечером состоится неформальный обед для глав делегаций. Двусторонние встречи и другие мероприятия в рамках саммита продолжатся на протяжении следующих двух дней.

    Ранее сообщалось, что президент Египта направился на саммит БРИКС в Казань. К саммиту БРИКС здесь подготовили люксовые номера мирового уровня.

    Президент России Владимир Путин запланировал встречи с мировыми лидерами на саммите БРИКС, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

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    23 октября 2024, 00:57 • Новости дня
    Индия опровергла слухи о противодействии расширению БРИКС

    Замглавы МИД Индии Мисри опроверг информацию о противодействии его страны расширению БРИКС

    Индия опровергла слухи о противодействии расширению БРИКС
    @ Gao Jie/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Индия не препятствует расширению БРИКС, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге в Казани, комментируя соответствующее сообщение Bloomberg.

    Мисри попросили прокомментировать сообщения о том, что Индия якобы выступает против расширения БРИКС. Мисри заявил: «Думаю, что это совершенно неуместное, ошибочное впечатление».

    Мисри отметил, что Индия была «в эпицентре» расширения БРИКС в 2023 году, и подчеркнул, что практически все новые члены организации выразили благодарность Индии за ее значительную роль в этом процессе. Он также добавил, что Индия продолжает вносить конструктивный вклад в «обсуждения по модели стран – партнеров БРИКС», передает РБК.

    Напомним, Bloomberg утверждало, что власти Индии выступили против идеи о превращении БРИКС в антипод США и дальнейшего расширения организации, поддержав позицию Бразилии и ЮАР.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что множество стран стремятся вступить в БРИКС.

    Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, указал, что БРИКС – это площадка развития суверенных государств без доминирующей силы, что создает привлекательный образ объединения для многих стран мира. «Взаимодействие наших стран определят новые тренды торгово-экономических отношений. И оно же является основой органического процесса, в рамках которого в мире уже возникли и укрепляются независимые центры силы на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, в Латинской Америке», – сказал он.

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    23 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Гутерриш прибыл в Казань
    Гутерриш прибыл в Казань
    @ gossov.tatarstan.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщил парламент Татарстана.

    В аэропорту Гутерриша встречал председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин, сообщается на сайте парламента.

    Напомним, министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

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    22 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на саммите БРИКС в Казани
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на саммите БРИКС в Казани
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в Казани на полях саммита БРИКС, встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.

    Кремль в своем Telegram-канале опубликовал видео встречи Путина и Си Цзиньпина.

    Напомним, глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин уже провел переговоры с президентом ЮАР, а также с индийским премьером Нарендрой Моди.

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    22 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    Песков назвал откровенными переговоры Путина и Си Цзиньпина

    Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и повестку БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели откровенные и конструктивные переговоры, обсудив вопросы двусторонних отношений и повестку дня БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждались конкретные вопросы двусторонних отношений в продолжение тем, затронутых во время недавнего визита Путина в Китай, передает ТАСС.

    Песков отметил, что после визита Путина в Китай произошел обмен делегациями, благодаря этому уже было сделано многое. Визиты высокопоставленных представителей из Москвы в Пекин и обратные визиты китайцев в Россию способствовали укреплению диалога.

    В ходе встречи лидеры наметили основные параметры дальнейших контактов и продолжения диалога в духе привилегированного стратегического партнерства. Песков подчеркнул, что эти контакты имеют все предпосылки для дальнейшего развития.

    Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили повестку дня БРИКС перед коллективным обсуждением. Песков отметил, что президент России заранее проговорил в двустороннем формате те вопросы, которые позже будут обсуждаться в рамках БРИКС.

    Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

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    23 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, заявил: «Россия и Китай должны твердо защищать международную систему, ядром которой является ООН, совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность и отстаивать международную справедливость», – передает ТАСС.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны тесно взаимодействовать в рамках многосторонних структур, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, и углублять стратегическую координацию.

    Председатель КНР также отметил, что в 2025 году исполнится 80 лет со дня основания ООН и победы во Второй мировой войне, и призвал продвигать правильный взгляд на историю.

    Он добавил, что несмотря на «хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию», торговля и сотрудничество между двумя странами стабильно развиваются. Си Цзиньпин предложил продолжать интеграцию китайской инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза для поддержки развития экономик России и Китая.

    «Мы ожидаем, что основательно обсудим с лидерами БРИКС будущее развитие механизмов сотрудничества организации, <…> чтобы содействовать стратегической координации и практическому сотрудничеству в различных областях между странами БРИКС и добиться новых возможностей для глобального Юга», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани, где заявил об образцовых отношениях России и Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран провели откровенные и конструктивные переговоры.

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    22 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    Time: Лидеры десятков стран готовы встретиться с Путиным на саммите БРИКС

    Time: Лидеры стран на саммите БРИКС в Казани готовы встречаться с Путиным вопреки Западу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани.

    Американский журнал Time сообщает, что участие десятков глав государств в саммите БРИКС подтверждает их готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на усилия Запада по изоляции России. Издание отмечает, что многие лидеры, особенно из стран Глобального Юга, стремятся к диалогу с российским лидером, что свидетельствует о продолжающемся интересе к отношениям с Россией, передает ТАСС.

    16-й саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября и является ключевым событием председательства России в этом объединении. БРИКС, созданный в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году принял в свои ряды Южно-Африканскую Республику. С начала 2024 года к группе присоединились новые участники: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

    Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где в его программе запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций, президент Египта также направился в Казань на саммит БРИКС.

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что вопрос о приеме новых участников в БРИКС в текущем году не рассматривается из-за необходимости адаптации новых членов.

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    22 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Россияне столкнулись с отказами в приеме старых долларов за рубежом

    АТОР сообщил о проблемах россиян в приеме старых долларов за рубежом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские туристы и банки сталкиваются с отказом принимать старые доллары в обменниках и банках, особенно в популярных туристических странах, сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Трудности возникают с обменом старых долларов как в отечественных, так и зарубежных банках, сообщает «Российская газета» со ссылкой на АТОР.

    В Турции, ОАЭ, Таиланде и других странах принимаются только новые доллары в идеальном состоянии. Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что причина произошедшего неизвестна.

    В 2024 году ситуация ухудшилась, турагенты теперь предупреждают туристов о возможных сложностях. Он добавил, что старые доллары, даже в идеальном состоянии, могут приниматься только с дисконтом в 5%. Также он подчеркнул, что проблема обостряется, а финансовые институты не предоставляют объяснений.

    Российские банки объясняют отказ принимать поврежденные доллары трудностями с их последующей продажей. Клиенты стали более осторожными при выборе банкнот. Из-за санкций США и ЕС обмен изношенных долларов осложнен, и это может привести к проблемам с евро.

    В сентябре в АТОР предупреждали, что ограничение на оплату наличными в Турции может привести к снижению покупок российских туристов. Мурадян отмечал, что это ограничение не является критическим для туристов.

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    22 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Казань

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщают информационные агентства.

    Самолет венесуэльского лидера приземлился в международном аэропорту Казани около 21.30 мск. Мадуро прибыл в сопровождении представительной делегации. Его встретили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие российские официальные лица.

    Днем ранее в Казань прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита, Мадуро заявил, что «всегда готов к встречам с президентом Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16-й саммит БРИКС проходит в Казани и является ключевым событием председательства России в этом объединении. Путин начал саммит БРИКС в Казани с переговоров с Дилмой Руссефф, возглавляющей Новый банк развития БРИКС. Позднее он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и китайским лидером Си Цзиньпином. Также Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

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    22 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    В офисе генсека ООН подтвердили визит Гутерриша на саммит БРИКС

    Офис генсека ООН: Гутерриш и Путин обсудят Украину на полях саммита БРИКС в Казани

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани и обсудит с президентом России Владимиром Путиным тему Украины, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

    Генсек ООН намерен обсудить с российским лидером тему Украины, подтвердив свои позиции по справедливому миру, основанному на международном праве и резолюциях ООН. Особое внимание будет уделено восстановлению безопасного судоходства в Черном море, передает ТАСС.

    Также Гутерриш намерен провести ряд встреч с лидерами стран-участниц.

    Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо конференции по Украине в июне.

    Напомним, ранее Гутерриш отменил свой визит на швейцарскую конференцию по Украине из-за других планов.

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    22 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин подготовил подарки для лидеров стран БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подготовил особые подарки для участников саммита БРИКС, который проходит в Казани, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин подготовил подарки для лидеров стран, участвующих в саммите БРИКС в Казани, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, отметив, что детали будут раскрыты позже.

    Песков не уточнил, о каких именно подарках идет речь, но заявил: «Подарки предусмотрены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди также прибыли в Казань.

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    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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