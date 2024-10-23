В Турции назвали одну из вероятных тем переговоров Путина и Эрдогана

Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС

Путин: На саммите БРИКС в Казани примут решения для укрепления сотрудничества

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин отметил, что Россия в этом году председательствует в БРИКС, и подчеркнул значимость предстоящего обсуждения для дальнейшего совершенствования работы объединения, передает ТАСС.

Президент также подчеркнул, что работа на саммите начнется уже вечером, когда лидеры стран БРИКС соберутся за ужином для неформального общения. «Предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу», – добавил российский президент.

Кроме того, Путин обсудил на встрече с премьер-министром Индии состояние двустороннего товарооборота. Он отметил, что отношения между Россией и Индией продолжают развиваться и укрепляться, а товарооборот находится в хорошем состоянии.

«Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, наши министры иностранных дел в постоянном контакте находятся», – подчеркнул глава государства.

Напомним, Путин начал переговоры с Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля, открывая серию обсуждений на саммите БРИКС.

Премьер Индии заявил о значимости саммита БРИКС для мира.