Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.4 комментария
Эрдоган призвал к запрету поставок оружия Израилю
Эрдоган на заседании БРИКС+ предложил запретить поставки оружия Израилю
Турецкий президент Реджеп Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани призвал международное сообщество поддержать запрет на поставки вооружения Израилю, сообщает РИА «Новости». Турецкий лидер отметил: до тех пор, пока кровопролитие на Ближнем Востоке не будет остановлено, невозможно говорить о справедливости и развитии.
Эрдоган подчеркнул, что агрессивное поведение Израиля давно перешло все границы, а палестинский народ подвергается геноциду. Он заявил, что игнорирование этой трагедии в XXI веке не снимает ответственности. «Продолжение поддержки Израиля оружием делает его еще более безрассудным», – добавил президент Турции.
Эрдоган также отметил, что Турция уже начала инициативу по запрету поставок вооружения Израилю в рамках Организации Объединенных Наций, и выразил надежду на поддержку со стороны стран – участниц заседания БРИКС+.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться, и подчеркнул важность реализации формулы двух государств.
Путин также сообщил, что участники заключительного заседания саммита БРИКС в Казани обсудят вопросы мирного урегулирования конфликтов, включая обострившуюся ситуацию в регионе Ближнего Востока.