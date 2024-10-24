Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.4 комментария
Путин заявил о необходимости создать независимую Палестину для мира на Ближнем Востоке
Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины для прекращения насилия
Президент России Владимир Путин заявил, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться, и подчеркнул важность реализации формулы двух государств.
Выступая на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», он подчеркнул, что насилие на Ближнем Востоке не прекратится, пока не будут выполнены резолюции ООН и не будет создано независимое Государство Палестина. Об этом сообщает ТАСС.
В своей речи Путин отметил, что урегулирование должно быть достигнуто на международно-правовой базе, что предполагает создание независимого палестинского государства. Он подчеркнул, что реализация формулы двух государств, утвержденной резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, является ключевым требованием для восстановления мира и стабильности на палестинских территориях.
«Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока этот вопрос не решен, порочный круг насилия разорвать не удастся: люди будут так и жить в атмосфере перманентного кризиса с неизбежными рецидивами масштабного насилия», – заявил Путин.
Ранее президент России заявил, что в секторе Газа погибло более 40 тыс. человек, большинство из которых составляют мирные жители.
На саммите БРИКС в Казани Путин подчеркнул, что Россия неизменно противостоит любым террористическим проявлениям, особенно в контексте ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.
Путин поднял вопрос кризиса на Ближнем Востоке в ходе обсуждений с лидерами стран – участниц БРИКС, а также в кулуарах с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.