Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.0 комментариев
Путин заявил о противодействии России любым террористическим действиям
Путин заявил о противодействии России террористическим действиям на Ближнем Востоке
На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин подчеркнул, что Россия неизменно противостоит любым террористическим проявлениям, особенно в контексте ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступает против любых террористических действий, сообщает РИА «Новости».
Это заявление было сделано в контексте обсуждения обстановки на Ближнем Востоке. Путин отметил, что текущий виток израильско-палестинского противостояния является одним из самых кровопролитных в истории, подчеркнув при этом неизменную позицию России против терроризма.
На заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» Путин выразил, что Россия всегда стремилась внести свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул важность совместной работы с партнерами из БРИКС и других международных субъектов для урегулирования конфликта. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами как внутри, так и за пределами региона БРИКС.
«Неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса, который нужен для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте», – сказал Путин.