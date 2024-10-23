Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке на саммите БРИКС

Путин обсудил кризис на Ближнем Востоке с лидерами БРИКС и президентом Египта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС уделил особое внимание обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС. На заседании в расширенном составе Путин выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за подробное освещение вопросов, касающихся этого региона. Встреча позволила участникам саммита обсудить ключевые аспекты кризиса на Ближнем Востоке, что подчеркивает важность этой темы в международной повестке.

Помимо общего заседания, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели двустороннюю встречу, где также затронули текущее состояние дел на Ближнем Востоке. Президент Египта предоставил российскому коллеге детальный отчет о ситуации, что, по словам Путина, обогатило понимание происходящих там процессов. Эти обсуждения свидетельствуют о стремлении государств-участников БРИКС находить решения для стабилизации ситуации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу на полях саммита БРИКС в Казани.