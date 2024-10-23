Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке на саммите БРИКС
Путин обсудил кризис на Ближнем Востоке с лидерами БРИКС и президентом Египта
На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин поднял вопрос кризиса на Ближнем Востоке, обсуждая его с лидерами стран-участниц, а также в кулуарах с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС уделил особое внимание обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС. На заседании в расширенном составе Путин выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за подробное освещение вопросов, касающихся этого региона. Встреча позволила участникам саммита обсудить ключевые аспекты кризиса на Ближнем Востоке, что подчеркивает важность этой темы в международной повестке.
Помимо общего заседания, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели двустороннюю встречу, где также затронули текущее состояние дел на Ближнем Востоке. Президент Египта предоставил российскому коллеге детальный отчет о ситуации, что, по словам Путина, обогатило понимание происходящих там процессов. Эти обсуждения свидетельствуют о стремлении государств-участников БРИКС находить решения для стабилизации ситуации в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу на полях саммита БРИКС в Казани.