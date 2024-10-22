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    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

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    22 октября 2024, 22:35 • Новости дня

    Путин встретился с президентом Египта в Казани

    Tекст: Антон Антонов

    На полях саммита БРИКС в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщают информационные агентства.

    Египет впервые присутствует на саммите БРИКС как полноправный участник объединения, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, оно идет уверенными темпами. Москва «уделяет особое внимание расширению дружественных связей с Египтом», который является «давним и надежным партнером России», сказал Путин. Кроме того, по его словам, Россия ценит взаимодействие с Египтом на площадках ООН.

    Он сообщил, что «на Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой». Президент России сообщил, что в 2023 году товарооборот увеличился на 16,4%, сейчас рост продолжается, причем даже большими темпами. Также идет «реализация крупных совместных проектов, в частности, строительство первой атомной электростанции «Эль-Дабаа» и российской промышленной зоны», готовится соглашение о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом.

    В свою очередь ас-Сиси заявил, что высоко ценит поддержку России по вступлению в БРИКС, а также все проведенные Россией мероприятия. Ас-Сиси назвал Путина другом и добавил, что рад участвовать в саммите.

    «Египет поддерживает устремления, направленные на превращение группы БРИКС в платформу, которая могла бы противостоять негативным последствиям нынешних международных кризисов», – приводит его слова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Египет видит «прорыв» БРИКС, происходящий «вне зависимости от каких-либо давлений». Египет ценит динамичное развитие отношений с Москвой, особенно строительство АЭС и создание российской промышленной зоны в зоне Суэцкого канала, сказал ас-Сиси.

    Напомним, Путин также провел переговоры с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и китайским лидером Си Цзиньпином. Кроме того, состоялся телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

    22 октября 2024, 13:54 • Новости дня
    Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС

    Путин: На саммите БРИКС в Казани примут решения для укрепления сотрудничества

    Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры стран БРИКС на саммите в Казани примут решения для укрепления работы объединения, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

    Путин отметил, что Россия в этом году председательствует в БРИКС, и подчеркнул значимость предстоящего обсуждения для дальнейшего совершенствования работы объединения, передает ТАСС.

    Президент также подчеркнул, что работа на саммите начнется уже вечером, когда лидеры стран БРИКС соберутся за ужином для неформального общения. «Предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу», – добавил российский президент.

    Кроме того, Путин обсудил на встрече с премьер-министром Индии состояние двустороннего товарооборота. Он отметил, что отношения между Россией и Индией продолжают развиваться и укрепляться, а товарооборот находится в хорошем состоянии.

    «Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, наши министры иностранных дел в постоянном контакте находятся», – подчеркнул глава государства.

    Напомним, Путин начал переговоры с Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля, открывая серию обсуждений на саммите БРИКС.

    Премьер Индии заявил о значимости саммита БРИКС для мира.

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    22 октября 2024, 18:08 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах

    Путин отметил рост товарооборота России и Китая на 4,5%, несмотря на негативное внешнее воздействие

    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Россия и Китай продолжают увеличивать двусторонний товарооборот, несмотря на негативные внешние факторы, подчеркнул Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

    По словам Путина, динамика роста в двусторонней торговле сохраняется. «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что товарооборот за январь–август увеличился на 4,5% по российским данным, а китайская статистика показывает небольшую разницу, но в целом также свидетельствует о положительной тенденции, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно реализуются. Он отметил успешное продвижение совместных проектов в различных областях, включая энергетику, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство.

    В качестве примера Путин привел логистический центр в Татарстане, названный в честь китайского руководителя Дэн Сяопина, который используется для грузоперевозок между Россией и Китаем.

    Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    22 октября 2024, 10:22 • Новости дня
    Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

    Путин прибыл в Казань для встреч с участниками саммита БРИКС и неформального обеда

    Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что глава России уже находится в городе.

    «Президент уже в Казани», – заявил представитель Кремля, подчеркнув, что изменений в графике не предвидится и все мероприятия пройдут по плану.

    В рамках визита Путина в Казань запланированы двусторонние встречи с участниками саммита БРИКС. Вечером состоится неформальный обед для глав делегаций. Двусторонние встречи и другие мероприятия в рамках саммита продолжатся на протяжении следующих двух дней.

    Ранее сообщалось, что президент Египта направился на саммит БРИКС в Казань. К саммиту БРИКС здесь подготовили люксовые номера мирового уровня.

    Президент России Владимир Путин запланировал встречи с мировыми лидерами на саммите БРИКС, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

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    22 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на саммите БРИКС в Казани
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на саммите БРИКС в Казани
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в Казани на полях саммита БРИКС, встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.

    Кремль в своем Telegram-канале опубликовал видео встречи Путина и Си Цзиньпина.

    Напомним, глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин уже провел переговоры с президентом ЮАР, а также с индийским премьером Нарендрой Моди.

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    22 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    Time: Лидеры десятков стран готовы встретиться с Путиным на саммите БРИКС

    Time: Лидеры стран на саммите БРИКС в Казани готовы встречаться с Путиным вопреки Западу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани.

    Американский журнал Time сообщает, что участие десятков глав государств в саммите БРИКС подтверждает их готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на усилия Запада по изоляции России. Издание отмечает, что многие лидеры, особенно из стран Глобального Юга, стремятся к диалогу с российским лидером, что свидетельствует о продолжающемся интересе к отношениям с Россией, передает ТАСС.

    16-й саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября и является ключевым событием председательства России в этом объединении. БРИКС, созданный в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году принял в свои ряды Южно-Африканскую Республику. С начала 2024 года к группе присоединились новые участники: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

    Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где в его программе запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций, президент Египта также направился в Казань на саммит БРИКС.

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что вопрос о приеме новых участников в БРИКС в текущем году не рассматривается из-за необходимости адаптации новых членов.

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    22 октября 2024, 03:55 • Новости дня
    Бразилия анонсировала телефонный разговор Путина с Лулой да Силвой
    Бразилия анонсировала телефонный разговор Путина с Лулой да Силвой
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Во вторник состоится телефонный разговор президентов России и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщила администрация бразильского лидера.

    Переговоры запланированы на 15.30 мск, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Бразилии не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы головы. Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил график встреч Путина на саммите БРИКС, отметив, что Путин сам изъявил желание встретиться с лидерами всех государств, которые прибудут в Казань.


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    22 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин подготовил подарки для лидеров стран БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подготовил особые подарки для участников саммита БРИКС, который проходит в Казани, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин подготовил подарки для лидеров стран, участвующих в саммите БРИКС в Казани, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, отметив, что детали будут раскрыты позже.

    Песков не уточнил, о каких именно подарках идет речь, но заявил: «Подарки предусмотрены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди также прибыли в Казань.

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    22 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом ЮАР

    Путин начал переговоры с президентом ЮАР Рамафосой на полях саммита БРИКС

    Путин начал переговоры с президентом ЮАР
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полях саммита БРИКС начались переговоры президента России Владимира Путина с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

    Видео встречи лидеров двух стран опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Напомним, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. В Казань также прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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    22 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин пошутил об отсутствии перевода на встрече с Моди

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пошутил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и так понимает его слова без перевода благодаря теплым отношениям между Москвой и Нью-Дели.

    На встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди возникла небольшая заминка с переводом. Переводчица, не желая прерывать российского лидера, дождалась паузы в его речи, чтобы начать последовательный перевод, передает ТАСС.

    «У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете», – с улыбкой объяснил президент России задержку перевода.

    Слова Путина вызвали улыбку и смех у Моди, который поддержал шутку российского президента.

    Ранее президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля,

    До этого Моди заявил о значимости саммита БРИКС для мира.

    Также сообщалось, что Путин подготовил особые подарки для участников саммита, который проходит в Казани.

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    22 октября 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин по видеосвязи переговорил с президентом Бразилии

    Путин и президент Бразилии Лула да Силва обсудили участие в саммите БРИКС через видеосвязь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, в ходе которого он выразил желание участвовать в саммите БРИКС с помощью видеосвязи.

    Путин поделился этой информацией с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита, который проходит в Казани, передает ТАСС.

    «Закончил только что разговор с президентом Бразилии господином Лулой. Как известно, он по медицинским соображениям должен был остаться дома. Очень сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать», – сообщил российский лидер. «Я, правда, сказал ему, что это будет 04.00 только по местному времени – как-то негуманно», – добавил он.

    Путин также передал приветственные слова и наилучшие пожелания от Лулы да Силвы Си Цзиньпину.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом ЮАР на полях саммита БРИКС. Также он провел переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди. Кроме того, российский лидер встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

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    22 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил о важности отношений с Африкой

    Путин подчеркнул значимость укрепления связей с Африканским континентом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил важность укрепления отношений с африканскими странами и совместную работу по реализации договоренностей саммита «Россия – Африка».

    На саммите БРИКС в Казани он провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, где отметил практическую реализацию принятых документов по итогам петербургского саммита, передает РИА «Новости». Путин подчеркнул совместную работу России и африканских стран над декларацией и планом действий до 2026 года.

    «Конечно, Россия придает особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента, вместе работаем над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита «Россия – Африка» совместных документов: декларации и плана действий до 2026 года», – сказал Путин.

    Напомним, Путин начал саммит БРИКС в Казани с переговоров с Дилмой Руссефф, возглавляющей Новый банк развития БРИКС, затем он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Позже на полях саммита БРИКС начались переговоры с главой ЮАР Сирилом Рамафосой.

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    22 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Путин поддержал расчеты в национальных валютах для экономической независимости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф заявил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику.

    «Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран – участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики», – отметил глава государства.

    Путин также подчеркнул успехи Нового банка развития, который с 2018 года профинансировал 100 проектов на общую сумму 33 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России прибыл в Казань для участия во встречах с участниками саммита БРИКС и неформального обеда.

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    22 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин: Отношения России и ЮАР основываются на принципах партнерства и равноправия

    Tекст: Ольга Иванова

    Отношения России и ЮАР основываются на принципах партнерства и равноправия, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Казани.

    «Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин также отметил, что развивается политдиалог двух стран, активно контактируют внешнеполитические ведомства, советы безопасности, налажено взаимодействие по межпарламентской линии.

    В свою очередь Рамафоса заявил, что ЮАР считает Россию ценным союзником и другом, эта дружба длится долгое время.

    Ранее сообщалось, что на полях саммита БРИКС начались переговоры президента России Владимира Путина с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

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    22 октября 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором в мире

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.

    «Российско-китайское сотрудничество в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене», – заявил Путин. Он подчеркнул намерение Москвы и Пекина продолжать «наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка», передает ТАСС.

    Российский лидер также отметил, что в Москве и Пекине ценят высокий уровень взаимодействия в составе БРИКС. «За годы нашей совместной работы авторитет нашего объединения и его влияние возросло. И мы намерены дальше укреплять эту организацию. Сделали все, что от нас зависит в ходе нашего председательства, – чтобы так оно и было», – добавил он.

    Напомним, во вторник Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Казани на полях саммита БРИКС, встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.

    Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин уже провел переговоры с президентом ЮАР, а также с индийским премьером Нарендрой Моди.

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    22 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Путин провел первую встречу на саммите БРИКС с главой Нового банка развития

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин начал саммит БРИКС в Казани с переговоров с Дилмой Руссефф, возглавляющей Новый банк развития БРИКС.

    Переговоры проходят в историческом Губернаторском дворце Казанского кремля, который был построен по распоряжению императора Николая I в 1836 году, передает ТАСС.

    С российской стороны на встрече присутствуют высокопоставленные чиновники, включая главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину, замглавы администрации президента Максима Орешкина, вице-премьера Алексея Оверчука, министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и министра финансов Антона Силуанова.

    Позже во вторник в Губернаторском дворце запланированы встречи Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и председателем Китая Си Цзиньпином. Вечером лидеры примут участие в неформальном обеде в Казанской ратуше.

    В течение следующих дней на полях саммита Путин также проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. В общей сложности на саммите запланированы двусторонние встречи Путина с различными мировыми лидерами.

    Путин и Руссефф ранее встречались на Петербургском международном экономическом форуме в июне и на саммите Россия – Африка в июле 2023 года. Новый банк развития БРИКС был основан в 2014 году для финансирования инфраструктурных проектов в странах – участниках блока.

    Ранее газета Time сообщала, что несмотря на попытки Запада изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани.

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      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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