Путин встретился с президентом Египта в Казани

Tекст: Антон Антонов

Египет впервые присутствует на саммите БРИКС как полноправный участник объединения, передает РИА «Новости».

Путин заявил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, оно идет уверенными темпами. Москва «уделяет особое внимание расширению дружественных связей с Египтом», который является «давним и надежным партнером России», сказал Путин. Кроме того, по его словам, Россия ценит взаимодействие с Египтом на площадках ООН.

Он сообщил, что «на Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой». Президент России сообщил, что в 2023 году товарооборот увеличился на 16,4%, сейчас рост продолжается, причем даже большими темпами. Также идет «реализация крупных совместных проектов, в частности, строительство первой атомной электростанции «Эль-Дабаа» и российской промышленной зоны», готовится соглашение о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом.

В свою очередь ас-Сиси заявил, что высоко ценит поддержку России по вступлению в БРИКС, а также все проведенные Россией мероприятия. Ас-Сиси назвал Путина другом и добавил, что рад участвовать в саммите.

«Египет поддерживает устремления, направленные на превращение группы БРИКС в платформу, которая могла бы противостоять негативным последствиям нынешних международных кризисов», – приводит его слова ТАСС.



Он подчеркнул, что Египет видит «прорыв» БРИКС, происходящий «вне зависимости от каких-либо давлений». Египет ценит динамичное развитие отношений с Москвой, особенно строительство АЭС и создание российской промышленной зоны в зоне Суэцкого канала, сказал ас-Сиси.

Напомним, Путин также провел переговоры с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и китайским лидером Си Цзиньпином. Кроме того, состоялся телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.