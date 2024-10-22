Песков назвал откровенными переговоры Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и повестку БРИКС

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, обсуждались конкретные вопросы двусторонних отношений в продолжение тем, затронутых во время недавнего визита Путина в Китай, передает ТАСС.

Песков отметил, что после визита Путина в Китай произошел обмен делегациями, благодаря этому уже было сделано многое. Визиты высокопоставленных представителей из Москвы в Пекин и обратные визиты китайцев в Россию способствовали укреплению диалога.

В ходе встречи лидеры наметили основные параметры дальнейших контактов и продолжения диалога в духе привилегированного стратегического партнерства. Песков подчеркнул, что эти контакты имеют все предпосылки для дальнейшего развития.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили повестку дня БРИКС перед коллективным обсуждением. Песков отметил, что президент России заранее проговорил в двустороннем формате те вопросы, которые позже будут обсуждаться в рамках БРИКС.

Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

