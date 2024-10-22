Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Путин заявил об образцовых отношениях России и Китая
Путин назвал отношения России и Китая образцом для современного мира
Президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства, что делает их примером для других стран в современном мире.
Путин отметил, что за прошедшие семьдесят пять лет российско-китайские отношения достигли уровня всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
«Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», – подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил, что многоплановое сотрудничество между Россией и Китаем носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер.
Он добавил, что страны успешно реализуют совместные проекты в таких сферах, как энергетика, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Казани, встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.