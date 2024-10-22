Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Путин назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором в мире
Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.
«Российско-китайское сотрудничество в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене», – заявил Путин. Он подчеркнул намерение Москвы и Пекина продолжать «наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка», передает ТАСС.
Российский лидер также отметил, что в Москве и Пекине ценят высокий уровень взаимодействия в составе БРИКС. «За годы нашей совместной работы авторитет нашего объединения и его влияние возросло. И мы намерены дальше укреплять эту организацию. Сделали все, что от нас зависит в ходе нашего председательства, – чтобы так оно и было», – добавил он.
Напомним, во вторник Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Казани на полях саммита БРИКС, встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.
Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин уже провел переговоры с президентом ЮАР, а также с индийским премьером Нарендрой Моди.