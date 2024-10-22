Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Путин провел первую встречу на саммите БРИКС с главой Нового банка развития
Президент России Владимир Путин начал саммит БРИКС в Казани с переговоров с Дилмой Руссефф, возглавляющей Новый банк развития БРИКС.
Переговоры проходят в историческом Губернаторском дворце Казанского кремля, который был построен по распоряжению императора Николая I в 1836 году, передает ТАСС.
С российской стороны на встрече присутствуют высокопоставленные чиновники, включая главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину, замглавы администрации президента Максима Орешкина, вице-премьера Алексея Оверчука, министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и министра финансов Антона Силуанова.
Позже во вторник в Губернаторском дворце запланированы встречи Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и председателем Китая Си Цзиньпином. Вечером лидеры примут участие в неформальном обеде в Казанской ратуше.
В течение следующих дней на полях саммита Путин также проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. В общей сложности на саммите запланированы двусторонние встречи Путина с различными мировыми лидерами.
Путин и Руссефф ранее встречались на Петербургском международном экономическом форуме в июне и на саммите Россия – Африка в июле 2023 года. Новый банк развития БРИКС был основан в 2014 году для финансирования инфраструктурных проектов в странах – участниках блока.
Ранее газета Time сообщала, что несмотря на попытки Запада изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани.