Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.0 комментариев
Путин анонсировал обсуждение урегулирования конфликтов на заседании БРИКС
Путин анонсировал обсуждение урегулирования конфликтов на заключительном заседании БРИКС
Участники заключительного заседания саммита БРИКС в Казани обсудят вопросы мирного урегулирования конфликтов, в том числе обострившейся ситуации в регионе Ближнего Востока, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что в повестке дня будут обсуждаться важные глобальные вопросы. Среди них устойчивое развитие, борьба с бедностью, адаптация к изменению климата, обмен технологиями, а также борьба с терроризмом и трансграничной преступностью, передает РИА «Новости».
«Естественно, особенное внимание уделим вопросам мирного урегулирования конфликтов, в том числе, разумеется, серьезно поговорим об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», – заявил Путин.
Он подчеркнул важность обсуждения всех этих тем с партнерами из стран Глобального Юга и Востока.
Саммит БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября, представляет собой платформу для взаимодействия участников БРИКС и других заинтересованных сторон внутри и за пределами региона.
БРИКС, как межгосударственное объединение, было создано в 2006 году. С 1 января Россия взяла на себя председательство в БРИКС, принимая в свои ряды новые страны, такие как Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В течение этого года Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий в рамках председательства.
Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани.
В расширенном заседании в Казани принимают участие представители около 40 государств, включая страны СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также руководители международных организаций.
Путин отметил успешность формата «БРИКС плюс/аутрич» для открытого диалога.