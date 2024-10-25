Эрдоган обвинил США в поддержке террористов на Ближнем Востоке

Эрдоган обвинил Вашингтон в использовании террористов на Ближнем Востоке ради интересов США и Израиля

Tекст: Антон Антонов

«Сейчас уже общеизвестный факт, что Америка использует террористические организации в регионе в своих собственных интересах и для безопасности Израиля. Предоставляет ли Америка все виды инструментов, оборудования, боеприпасов и всю поддержку Израилю в регионе? Да, предоставляет», – приводит слова Эрдогана РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Турецкий лидер также отметил, что США пока поддерживают PYD/YPG, сирийское крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Однако PYD/YPG «обречена на то, чтобы остаться брошенной в одиночестве». «Попытки террористической организации, пользующейся нестабильностью в Сирии для перехода под покровительство некоторых стран Запада, тщетны», – добавил он.

Эрдоган уверен, что выход США из региона будет не стратегическим, а тактическим. Он подчеркнул, что Турция внимательно следит за происходящим в соседних регионах и не намерена идти на компромиссы в вопросах безопасности. Он призвал учитывать «возможные попытки проникновения из Сирии или других мест» в Турцию. Эрдоган добавил, что Турция продолжает борьбу с террористическими организациями для защиты своих границ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и их союзники заявили о завершении «военной миссии глобальной коалиции» в Ираке, начав переходный период, при этом не планируют выводить войска из Ирака. Сообщалось, что американские войска начнут вывод с авиабазы Айн аль-Асад и международного аэропорта Багдада в ноябре после президентских выборов в США, перемещаясь на базу Харир в иракском Курдистане. Одновременно международная коалиция во главе с США продолжит свои операции в Сирии как минимум до сентября 2026 года.