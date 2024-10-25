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    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

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    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    7 комментариев
    25 октября 2024, 22:41 • Новости дня

    Эрдоган обвинил США в поддержке террористов на Ближнем Востоке

    Эрдоган обвинил Вашингтон в использовании террористов на Ближнем Востоке ради интересов США и Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон использует террористические организации на Ближнем Востоке в своих интересах и в интересах Израиля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что вывод сил США из региона будет тактическим, а не стратегическим.

    «Сейчас уже общеизвестный факт, что Америка использует террористические организации в регионе в своих собственных интересах и для безопасности Израиля. Предоставляет ли Америка все виды инструментов, оборудования, боеприпасов и всю поддержку Израилю в регионе? Да, предоставляет», – приводит слова Эрдогана РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    Турецкий лидер также отметил, что США пока поддерживают PYD/YPG, сирийское крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Однако PYD/YPG «обречена на то, чтобы остаться брошенной в одиночестве». «Попытки террористической организации, пользующейся нестабильностью в Сирии для перехода под покровительство некоторых стран Запада, тщетны», – добавил он.

    Эрдоган уверен, что выход США из региона будет не стратегическим, а тактическим. Он подчеркнул, что Турция внимательно следит за происходящим в соседних регионах и не намерена идти на компромиссы в вопросах безопасности. Он призвал учитывать «возможные попытки проникновения из Сирии или других мест» в Турцию. Эрдоган добавил, что Турция продолжает борьбу с террористическими организациями для защиты своих границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и их союзники заявили о завершении «военной миссии глобальной коалиции» в Ираке, начав переходный период, при этом не планируют выводить войска из Ирака. Сообщалось, что американские войска начнут вывод с авиабазы Айн аль-Асад и международного аэропорта Багдада в ноябре после президентских выборов в США, перемещаясь на базу Харир в иракском Курдистане. Одновременно международная коалиция во главе с США продолжит свои операции в Сирии как минимум до сентября 2026 года.

    25 октября 2024, 08:50 • Новости дня
    Россияне подверглись нападению в отеле Антальи

    Tекст: Александра Юдина

    В Анталье полиция расследует инцидент, при котором россияне в отеле Гечек стали жертвами нападения неизвестных. Дипломаты находятся в контакте с пострадавшими.

    По данным генконсульства России, полиция Антальи начала расследование инцидента, произошедшего 22 октября в одном из отелей городка Гечек, передает ТАСС.

    Известно, что российские граждане стали жертвами нападения группы неизвестных лиц. В результате драки пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

    Российское генконсульство заявило, что находится в контакте с потерпевшими и турецкими властями. Дипломаты продолжают отслеживать соблюдение прав российских граждан местными правоохранительными органами и готовы оказать необходимую поддержку.

    Ранее сообщалось о нападении на российских туристов в отеле Rixos Premium Gоcek. Российские граждане заявляют, что «они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц».


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    23 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие
    В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusas в районе Кахраманказан, в результате которого есть погибшие и раненые.

    «Террористическая атака была совершена против объекта Tusas в районе Кахраманказан в Анкаре. К сожалению, после этого нападения у нас есть погибшие и раненые», – написал Ерликая в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России), передает ТАСС.

    Подъездные дороги к атакованному объекту перекрыты, район окружен большим количеством полиции, спецназа, спасателей и медиков. Над местом происшествия барражируют полицейские вертолеты. По информации телеканала A Haber, взрыв произошел на одном из охраняемых въездов на территорию завода, который производит авиатехнику, беспилотники и вооружение.

    Предварительные данные указывают на то, что причиной взрыва мог быть террорист-смертник. После детонации началась перестрелка. По сообщению телеканала, нападение произошло во время пересменки охраны, что могло способствовать увеличению числа жертв.

    В апреле правоохранительные органы Турции задержали уроженцев Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Стамбуле.

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    25 октября 2024, 22:45 • Видео
    Британию вовремя унизили

    Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 17:54 • Новости дня
    Сотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
    Сотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецкой столице работники компании TUSAS спрятались от террористов в укрытии и ожидают эвакуации, в районе слышна стрельба, сообщают местные телеканалы.

    Звуки стрельбы в районе здания корпорации TUSAS раздаются каждые 5–10 минут, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    Отмечается, что в здании могут находиться заложники, на место стянуты сотрудники полиции и военные. В воздухе над районом барражируют полицейские вертолеты, а движение транспорта на ближайших автодорогах перекрыто.

    Двое из трех напавших на объект террористов могут быть ликвидированы, пишет газета Sabah.

    Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в районе Кахраманказан. Согласно предварительным данным, причиной взрыва мог быть террорист-смертник.

    Компания TUSAS занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16.

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    24 октября 2024, 18:10 • Новости дня
    Опубликован список стран – партнеров БРИКС

    Странами-партнерами БРИКС стали 13 государств

    Опубликован список стран – партнеров БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств.

    Статус партнера получили Алжир, Индонезия и Турция, передает Sputnik Узбекистан. Также в список вошли Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Узбекистан и Уганда.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию. Белоруссия подтвердила готовность стать полноправным и активным членом БРИКС на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

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    23 октября 2024, 22:57 • Новости дня
    Эрдоган собрался досрочно вылететь из Казани после теракта в Анкаре

    Эрдоган вернется в Турцию после теракта на заводе в предместье Анкары

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта на территории завода в предместье Анкары погибли пять человек и ранены 22.

    Президент Турции Тайип Эрдоган вынужден прервать свой визит в Казань и вернуться в Турцию в четверг утром из-за произошедшего теракта. Об этом сообщил телеканал A haber.

    В результате нападения, которое произошло в районе Кахраманказан, погибли пять человек и 22 получили ранения, из которых трое уже выписаны из больницы. Двое террористов, мужчина и женщина, атаковали территорию завода TUSAS в предместье Анкары.

    Террористы, прибывшие на угнанном такси, были вооружены автоматами и пистолетами и, согласно сообщениям, имели при себе дополнительные магазины с патронами и взрывчатку. Они привели в действие взрывчатку на въезде и открыли огонь по охране, пытаясь проникнуть на территорию завода.

    Телеканал TRT сообщил, что из-за событий в Анкаре Эрдоган не присутствовал на торжественном приеме в Казани, организованном в честь саммита БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в террористическом акте в турецкой столице, по словам министра внутренних дел Али Ерликая, возросло до пяти человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS, в то время как российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с этим событием.

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    23 октября 2024, 18:59 • Новости дня
    Эрдоган: В ходе теракта в Анкаре погибли четыре человека
    Эрдоган: В ходе теракта в Анкаре погибли четыре человека
    @ REUTERS/Emilie Madi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате теракта на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в турецкой столице погибли четыре человека, заявил президент страны Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «В результате этого нападения погибли четыре [человека] и пострадали 14 человек. Я осуждаю террор и желаю скорейшего выздоровления раненым», – цитирует Эрдогана ТАСС.

    Турецкий лидер выразил благодарность Путину за соболезнования.

    Ранее сообщалось о трех погибших в Анкаре. Президент России выразил соболезнования президенту Турции после теракта в Анкаре.

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    25 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    В Турции объяснили невозможность исполнения Анкарой санкций Запада против РФ

    Министр финансов Турции Шимшек назвал невозможным разрыв отношений с Россией из-за санкций Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара, несмотря на западные санкции, не может разорвать связи с Москвой из-за значительной зависимости от российского газа, заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек.

    Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, Шимшек отметил, что Россия является важным соседом и партнером Турции, и значительная часть турецкой промышленности зависит от российского природного газа, передает ТАСС.

    «Мы не можем просто взять и разорвать связи с нашими соседями, в том числе с Россией. РФ является нашим важным и крупным соседом и партнером», – заявил министр.

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил о своем уважении к независимой внешней политике Турции под руководством Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер ранее отмечал, что отношения Анкары и Москвы активно развиваются по многим направлениям, включая культуру и оборонную промышленность.

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    23 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Эрдоган заявил о работе над проблемой банковских переводов между Россией и Турцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкие и российские ведомства активно работают над решением проблем, связанных с банковскими переводами, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани.

    «Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их», – уточнил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что американские представители посетили турецкие финансовые учреждения, угрожая санкциями за продолжение сделок с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании, осуществляющие транзит товаров в Россию, сталкиваются с растущими трудностями в Турции, поскольку турецкие банки все чаще блокируют переводы и закрывают счета таких компаний. Ранее отмечалось, что российские импортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями при осуществлении платежей в Китай и Турцию.

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    23 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин принес соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с террористическим актом в столице Турции.

    «Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции», – сказал Путин на встрече с турецким президентом, передает ТАСС.

    Напомним, при теракте в Анкаре погибли три человека, 14 получили различные ранения, он произошел на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS. Часть сотрудников была вынуждена прятаться от нападавших.

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    23 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    Число погибших в теракте в Анкаре выросло до пяти человек

    МВД Турции: Число погибших в теракте в Анкаре выросло до пяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество погибших в террористическом акте в турецкой столице возросло до пяти человек, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

    Число жертв достигло пяти человек, 22 числятся ранеными, трое из них уже выписались из больниц, сказал министр, передает ТАСС.

    Изначально сообщалось о трех погибших в Анкаре в ходе теракта у здания аэрокосмической корпорации TUSAS, позже президент Турции Тайип Эрдоган уточнил, что погибло четыре человека.

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    23 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    В Турции назвали одну из вероятных тем переговоров Путина и Эрдогана

    Дипломатический источник сообщил о вероятном обсуждении Путиным и Эрдоганом использования нацвалют в торговле России и Турции

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в Казани президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, обсудят вопрос использования национальных валют в торговле между двумя странами, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

    Источник РИА «Новости» назвал тему использования нацвалют «приоритетной». «Думаю, лидеры обязательно ее затронут», – сказал он. Как отметил источник, Эрдоган признает «большое значение» данного вопроса.

    Напомним, в сентябре на переговорах с Эрдоганом Путин отметил тенденцию к использованию национальных валют в расчетах. Эрдоганом также подчеркнул важность перехода на нацвалюты в торговле.

    В сентябре Путин указывал, что доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях России приближается к 40%.

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    24 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин рассказал о сорванных Зеленским переговорах при посредничестве Турции
    Путин рассказал о сорванных Зеленским переговорах при посредничестве Турции
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению турецкой стороны согласился на переговоры с Украиной, однако глава киевского режима Владимир Зеленский через день отказался от этой идеи.

    На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил о предложении, поступившем через Турцию, начать переговоры с Украиной, передает ТАСС. Российский президент выразил готовность участвовать в обсуждениях, но столкнулся с отказом со стороны Киева.

    «Вот недавно опять турецкая сторона, помощник [президента Турции] господина [Тайипа] Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я согласился. Я сказал, что хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Мы туркам сказали: ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами тогда – хотят они или не хотят. Пусть скажут прямо об этом», – рассказал Путин.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине, а также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России. Глава КНР Си Цзиньпин заявил на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс», что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине.

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    23 октября 2024, 18:17 • Новости дня
    При теракте в корпорации TUSAS в Анкаре погибли три человека

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе нападения террористов на объект аэрокосмической корпорации TUSAS в турецкой столице погибли три человека, заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

    В ходе нападения погибли три человека, ранения получили 14 человек, сказал глава ведомства, передает ТАСС.

    Напомним, в среду на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в Анкаре произошел взрыв. Работники корпорации прятались от террористов в укрытии в ожидании эвакуации.

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    23 октября 2024, 18:42 • Новости дня
    Путин указал на особую геополитическую роль Турции

    Tекст: Ольга Иванова

    Включение Турции в работу БРИКС является перспективным, такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства отметил особую геополитическую роль и авторитет Турции в мире.

    «Я хочу всех вас поприветствовать в Казани. Я рад, что вы приняли приглашение на нынешнее мероприятие в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Знаю, что в Турции заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с объединением. И видим здесь значительные перспективы с учетом авторитета и особой геополитической роли вашей страны, которая связывает восток и запад евразийского континента», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, Путин начал двустороннюю встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани.

    До этого на полях саммита БРИКС в Казани состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

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    25 октября 2024, 07:59 • Новости дня
    В Турции предложили России клиринг для расчетов в условиях санкций Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Анкара предложила Москве использовать клиринговую систему для торговых расчетов, чтобы облегчить двусторонние операции в условиях западных санкций и обсудить вопрос в рамках БРИКС, сообщает источник в сфере турецкого банковского консалтинга.

    Турция предложила России использовать систему клиринга в двусторонних торгово-экономических операциях, что, по мнению экспертов, поможет решить вопросы расчетов в условиях западных санкций, передает ТАСС.

    «На самом деле это что-то вроде обмена, свопа. Каждая из стран формирует список определенных экспортных товаров, импортер производит платеж аккредитованному банку в своей стране, а экспортер получает его путем клиринга на конкретном счете», – отметил источник.

    Он также добавил, что консолидация по этой теме внутри БРИКС может значительно улучшить ситуацию. Для этого страны – члены БРИКС должны институционализировать свои отношения и принять ряд практических решений в сфере межбанковских расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган посетил Казань для участия в саммите БРИКС, стремясь укрепить отношения с Россией и балансировать между различными державами, в том числе с НАТО. Сообщалось также, что президент Турции прилетел на саммит БРИКС для переговоров с Путиным по вопросам АЭС и газового хаба, а также торговли в национальных валютах.

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