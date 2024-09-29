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Стали известны сроки вывода американских войск с баз в Ираке
AP: США начнут вывод войск с баз в Ираке после выборов президента
В ноябре, после президентских выборов в США, американские войска начнут вывод с авиабазы Айн аль-Асад и международного аэропорта Багдада, перемещаясь на базу Харир в иракском Курдистане, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой иракских правительственных чиновников.
Американские вооруженные силы начинают покидать авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака и международный аэропорт Багдада после прошедших ноябрьских президентских выборов в США, передает «Associated Press». Это решение принято в рамках соглашения с иракским правительством, о котором было объявлено в минувшую пятницу.
Часть американских войск будет перемещена на базу Харир, расположенную в Эрбиле, в иракском Курдистане, передает «Интерфакс». Эта мера призвана укрепить сотрудничество с иракскими властями и обеспечить более эффективное распределение американских сил в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу, и хотя несколько военнослужащих США пострадали, официальный представитель Пентагона подтвердил, что обошлось без серьезных травм. Ранее сообщалось, что атака на американскую базу Айн-аль-Асад также произошла в июле, однако Пентагон заявил, что американские военные не пострадали. В то же время, еще в апреле, иракская группировка «Катаиб Хезболла» заявила, что в связи с отсутствием прогресса в процессе вывода американских войск из Ирака атаки против сил США будут возобновлены.