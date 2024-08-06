При атаке на авиабазу в Ираке пострадали несколько военнослужащих США

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал РИА «Новости», что первичная оценка свидетельствует о том, что несколько военнослужащих США были ранены.

Ранее иракские СМИ сообщили, по базе было выпущено как минимум две ракеты.

В июле произошла ракетная атака на американскую базу Айн-аль-Асад в иракской провинции Анбар, тогда американские военные не пострадали.