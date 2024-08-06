Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
При атаке на авиабазу в Ираке пострадали несколько военнослужащих США
Авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу, несколько военнослужащих США, подтвердил официальный представитель Пентагона.
Он рассказал РИА «Новости», что первичная оценка свидетельствует о том, что несколько военнослужащих США были ранены.
Ранее иракские СМИ сообщили, по базе было выпущено как минимум две ракеты.
В июле произошла ракетная атака на американскую базу Айн-аль-Асад в иракской провинции Анбар, тогда американские военные не пострадали.