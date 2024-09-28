США и их союзники решили завершить военную миссию в Ираке

США объявили о решении завершить «военную миссию глобальной коалиции» при сохранении американских войск в Ираке

Tекст: Антон Антонов

США и их союзники приняли решение завершить военную миссию коалиционных сил в Ираке. Переходный период начнется в сентябре и продлится год. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что присутствие сил коалиции в определенных районах Ирака будет прекращено.

«Чтобы внести ясность, Соединенные Штаты не выводят войска из Ирака», – приводит ТАСС слова представительницы вашингтонской администрации высокого ранга.

Одновременно международная коалиция во главе с США продолжит свои операции в Сирии как минимум до сентября 2026 года. Это решение США объяснили стремлением не допустить возвращения угрозы со стороны террористической организации «Исламское государство*». США и правительство Ирака достигли соглашения, которое позволит проводить операции по противодействию ИГ* в Сирии с территории Ирака.

Кроме того, Вашингтон будет продолжать поддерживать операции партнеров в регионе и по всему миру для борьбы с ИГ*. «Этот данный переходный период не означает конец глобальной коалиции по борьбе с ИГ*», – сказал представитель правительства США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул назвал силы альянса во главе с США дестабилизирующим фактором в Ираке. Вслед за этим он подчеркнул, что Багдад рассматривает вопрос о скорейшем прекращении миссии коалиции в стране. Однако весной Госдеп заявил, что США пока не готовы определить сроки и формат своего военного присутствия в Ираке.