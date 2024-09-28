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    Взятие Гуляйполя станет ключом к взлому обороны ВСУ у Запорожья
    Пашинян готов изменить конституцию Армении по требованию Азербайджана
    Ирина Винер назвала свою зарплату
    Психотерапевт рассказал, как распознать паническую атаку
    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    Венгрия заявила о присоединении к платформе «Друзья мира»
    В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну
    Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    20 комментариев
    28 сентября 2024, 02:25 • Новости дня

    США и их союзники решили завершить военную миссию в Ираке

    США объявили о решении завершить «военную миссию глобальной коалиции» при сохранении американских войск в Ираке

    США и их союзники решили завершить военную миссию в Ираке
    @ John Goodman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты сообщили, что они и их союзники решили завершить «военную миссию глобальной коалиции» в Ираке, переходный период начнется в сентябре, но США не выводят войска из Ирака, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

    США и их союзники приняли решение завершить военную миссию коалиционных сил в Ираке. Переходный период начнется в сентябре и продлится год. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что присутствие сил коалиции в определенных районах Ирака будет прекращено.

    «Чтобы внести ясность, Соединенные Штаты не выводят войска из Ирака», – приводит ТАСС слова представительницы вашингтонской администрации высокого ранга.

    Одновременно международная коалиция во главе с США продолжит свои операции в Сирии как минимум до сентября 2026 года. Это решение США объяснили стремлением не допустить возвращения угрозы со стороны террористической организации «Исламское государство*». США и правительство Ирака достигли соглашения, которое позволит проводить операции по противодействию ИГ* в Сирии с территории Ирака.

    Кроме того, Вашингтон будет продолжать поддерживать операции партнеров в регионе и по всему миру для борьбы с ИГ*. «Этот данный переходный период не означает конец глобальной коалиции по борьбе с ИГ*», – сказал представитель правительства США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул назвал силы альянса во главе с США дестабилизирующим фактором в Ираке. Вслед за этим он подчеркнул, что Багдад рассматривает вопрос о скорейшем прекращении миссии коалиции в стране. Однако весной Госдеп заявил, что США пока не готовы определить сроки и формат своего военного присутствия в Ираке.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    27 сентября 2024, 10:14 • Новости дня
    Стало известно о гибели новейшей китайской атомной подлодки

    The Wall Street Journal: Новейшая китайская атомная подлодка класса Zhou затонула около Уханя

    Стало известно о гибели новейшей китайской атомной подлодки
    @ Planet Labs Inc/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Новейшая китайская атомная подлодка класса Zhou, построенная на верфи Wuachang, затонула около города Ухань, пишет The Wall Street Journal.

    По данным источников издания, недалеко от города Ухань затонула новейшая атомная подводная лодка класса Zhou, построенная компанией China State Shipbuilding Corp, передает The Wall Street Journal.

    Газета отмечает, что инцидент произошел в конце мая – начале июня, когда в последний раз подлодку видели на реке Янцзы. Согласно спутниковым снимкам, в начале июня к месту предполагаемого затопления направили краны для подъема субмарины со дна.

    WSJ указывает, что китайские власти пытались скрыть данный факт.

    По данным газеты, субмарина могла перевозить ядерное топливо.

    «Инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней ответственности и надзоре НОАК за оборонной промышленностью, которая давно страдает от коррупции», – приводит издание слова американского чиновника.

    Отмечается, что информацию публикуют также агентства Reuters, AFP и AP.

    Коментарии (21)
    27 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу

    Подполье: Два румынских истребителя участвовали в украинской защите Измаила от удара

    Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, румынские силы ПВО приняли участие в отражении удара по Измаилу, передает РИА «Новости». Два истребителя ВВС Румынии оказались на украинской территории.

    В ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле, который расположен в Одесской области Украины. В отражении атаки участвовали не только украинские, но и румынские силы ПВО. По словам Лебедева, в конце атаки румынские истребители залетели на территорию Украины.

    Лебедев отметил, что румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии. Он подчеркнул участие Румынии в защите Измаила.

    Ранее Лебедев сообщал, что в порту Южное Одесской области, куда направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв, который привел к детонации боеприпасов. Вслед за этим сообщалось, что суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, находились в этом порту во время взрыва.

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    27 сентября 2024, 19:07 • Видео
    Итоги визита Зеленского в США: не дали

    Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    27 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, к северу от Часова Яра в ДНР, что было неожиданно для украинской армии, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    В результате успешного штурма Калиновка фактически освобождена, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ ранее на этой высоте корректировали артиллерийский огонь, это повышает стратегическое значение этого успеха.

    ВСУ сосредоточили свои основные усилия на Угледарском направлении, это открыло возможность для внезапной атаки у Часова Яра. При этом у Угледара наблюдается высокая активность украинских дронов, но артиллерия натовского калибра 155 мм работает реже, чем ранее, сказал Кимаковский.

    «Туда (на Угледарское направление – прим. ВЗГЛЯД) на самом деле сегодня брошены те остатки того, что у него [противника] есть на Донецком направлении. <…> Оборона противника сильно поредела после курской авантюры. Туда брошены основные силы, а здесь они уже делают очаговую оборону», – подвел итог советник главы ДНР.

    Ранее Кимаковский сообщал, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон.

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    27 сентября 2024, 10:04 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя

    Балицкий: ВС России находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области

    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают продвижение и уже находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий, при этом основные боевые действия происходят в воздухе.

    По его словам, несмотря на продвижение, Гуляйполе не является основным участком фронта, передает РИА «Новости». Балицкий добавил, что перемещения российских сил на этом направлении остаются незначительными.

    Балицкий отметил, что основные боевые действия в регионе разворачиваются в воздухе. «Противник не перестает обстреливать Запорожскую область FPV-дронами, беспилотниками, ствольной артиллерией и ракетной артиллерией. Это наносит значительный ущерб нашей инфраструктуре», – сказал он. Город Гуляйполе, расположенный в Пологовском районе, находится под контролем украинских вооруженных сил.

    Губернатор добавил, что военные силы России сосредоточены на борьбе с последствиями обстрелов со стороны противника. «Мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны укранацистского режима», – подчеркнул Балицкий.

    Ранее ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем и беспилотников. В это же время украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении, что позволило российским силам улучшить свои позиции и расширить серую зону на переднем крае.

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    27 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    Галкин запретил съемку на концертах после скандала в Дубае
    Галкин запретил съемку на концертах после скандала в Дубае
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Юморист Максим Галкин (признан иноагентом в России) запретил использовать телефоны на своих концертах после того, как в Дубае был оштрафован на 2,4 млн рублей за произнесение проукраинского лозунга со сцены.

    «Любой, кто будет замечен в использовании телефона на концерте, будет выдворен с места проведения», – передает обновленное соглашение «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что данное соглашение теперь обязаны подписывать все посетители перед покупкой билетов на концерты Галкина.

    Помимо запрета на съемку, комик усилил меры безопасности на своих концертах в рамках тура по США и Канаде. Известно, что за порядком будут следить увеличенные группы охраны.

    Также отмечается, что организацией тура занимается Ирина Заграничная, которую юморист встретил на корпоративе в Италии. Она пообещала ему помочь с организацией мероприятий и привлечением богатых поклонников.

    Напомним, Галкина* включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ему в исключении из реестра иностранных агентов.

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    27 сентября 2024, 19:40 • Новости дня
    Ирина Винер назвала свою зарплату

    Винер сообщила, что ее зарплата от Минспорта составляет 168 тыс. рублей в месяц

    Ирина Винер назвала свою зарплату
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на форуме «Спорт Бизнес Конгресс» раскрыла свой ежемесячный доход от Министерства спорта России.

    Винер, выступая на форуме, посвященном спорту и бизнесу, поделилась деталями своего заработка. По ее словам, она получает 168 тыс. рублей в месяц от государственного ведомства за свою работу, передает РИА «Новости».

    Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что всероссийские федерации по гимнастическим видам спорта приняли решение объединиться в единую организацию, что позволит оптимизировать работу и более эффективно развивать гимнастику в России.

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    27 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Мариновку в ДНР
    Российские войска освободили Мариновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Центр» в последние сутки освободили Мариновку в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    За последние семь дней группировка также поразила формирования шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила 67 контратак украинских штурмовиков. За неделю в зоне ее действия ВСУ потеряли до 3880 человек, танк, 15 боевых бронированных машин и 44 орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии, отразила 12 контратак штурмовиков.

    В зоне ее ответственности ВСУ за семь дней потеряли до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 13 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности за семь дней украинская армия потеряла до 410 человек, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравлял военнослужащих с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР.

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    27 сентября 2024, 11:59 • Новости дня
    Премьер Грузии напомнил о призывах Украины к войне с Россией
    Премьер Грузии напомнил о призывах Украины к войне с Россией
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия сделает все для того, чтобы избежать «второго фронта» с Россией, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы сделаем все для того, чтобы избежать «второго фронта». Вспомните призывы к Грузии открыть «второй фронт» со стороны секретаря Совбеза Украины или советника президента», – сказал глава правительства.

    В связи с появлением на улицах Тбилиси баннеров с изображением разрушений на Украине и мирной Грузией по соседству, он сказал, что «грузинскому народу надо сказать, какие результаты приносит война и какие результаты приносит мир».

    «Власти Украины прямо призывали нас (к войне)», – сказал Ираклий Кобахидзе, комментируя протест МИД Украины по поводу появления таких баннеров.

    По его словам, «единственная цель тех, кто хочет вернуть во власть после выборов в парламент 26 октября саакашвилевское «Единое национальное движение», состоит в том, чтобы через неделю открыть «второй фронт».

    Он также обвинил саакашвилевский режим в начале войны-2008, подчеркнув при этом, что «Россия является «оккупантом» 20% территории Грузии, и это неопровержимый факт».

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    27 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине

    Прокурор: Обвиняемому в наемничестве 72-летнему американцу платили 1 тыс. долларов в месяц

    Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в том, что в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды украинских вооруженных сил, получал 1 тыс. долларов в месяц и служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области, заявила прокурор на заседании суда.

    Прокурор сообщила, что в феврале 2022 года у Хаббарда в Изюме «возник преступный умысел, направленный на участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих РФ». Она добавила, что участие Хаббарда в вооруженном конфликте обусловлено получением денежного вознаграждения, передает РИА «Новости».

    Как указала прокурор, обвиняемый заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма и прошел соответствующую военную подготовку. По ее словам, ему выдали оружие, боеприпасы и обмундирование, однако в апреле 2022 года его задержали российские военные.

    Следствие считает, что действиями американца был умышленно причинен вред жизни и здоровью российских военнослужащих, а также гражданскому населению. Его действия квалифицированы как наемничество, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

    Напомним, в пятницу Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела 72-летнего американца Стефана Хаббарда, которого обвиняют в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника.

    Коментарии (3)
    27 сентября 2024, 11:51 • Новости дня
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на пятницу четыре румынских истребителя были задействованы для мониторинга ситуации после обнаружения российского БПЛА у границы с Украиной, но его вторжение в воздушное пространство Румынии длилось менее трех минут, сообщило Минобороны Румынии.

    Румынские силы отметили, что российские военные провели серию атак против Украины вблизи речной границы с Румынией на дунайском рукаве Килия, передает ТАСС. Военные также подчеркнули, что были зафиксированы группы БПЛА, которые приближались к воздушному пространству Украины в непосредственной близости от границы с Румынией.

    В 01:52 (местное время) два румынских истребителя F-16 поднялись в воздух для мониторинга ситуации. Позже, в 03:22, к ним присоединились два самолета F-18 ВВС Испании. Все четыре истребителя завершили свою миссию и вернулись на базу около 04:00. Радарная система наблюдения Румынии указала на возможность того, что один из БПЛА пересек национальное воздушное пространство в зоне границы с Украиной около 03:00, находясь там менее трех минут.

    По данным Минобороны Румынии, информации о падении БПЛА на национальной территории не поступало. Тем не менее министерство начало поисковые операции как с воздуха, так и с земли в указанной зоне. «Силы Минобороны ведут, начиная с этого утра, воздушными средствами и наземными группами поиски в зоне», – подчеркнули в ведомстве. В настоящее время ситуация остается под контролем, угрозы национальной безопасности не выявлено.

    Ранее координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины.

    Коментарии (3)
    27 сентября 2024, 10:37 • Новости дня
    Стало известно о возможной полной блокировке Discord в России
    Стало известно о возможной полной блокировке Discord в России
    @ Fabian Sommer/DPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мессенджер Discord, популярный среди геймеров и администраторов криптопроектов, может быть заблокирован на территории России из-за нескольких нарушений законодательства, выявленных Роскомнадзором.

    Как сообщает «Коммерсант», с 20 сентября Роскомнадзор направил в адрес мессенджера Discord пять новых решений о нарушении законодательства. Эти решения внесены в реестр запрещенных сайтов, что может послужить основанием для блокировки ресурса в соответствии с законом «об информтехнологиях и защите информации».

    Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил изданию, что блокировка Discord в России может произойти в ближайшие дни. В начале сентября пользователи мессенджера уже жаловались на сбои в его работе, однако тогда решения о полной блокировке не последовало.

    Discord остается популярным среди корпоративной IT-культуры, геймеров и администраторов криптопроектов. Участники рынка отмечают, что он является значимой платформой для общения и координации в профессиональных и игровых сообществах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший летчик Джейсон Грей на платформе Discord поделился изображением, которое, похоже, было секретным, со сторонниками антиправительственного движения Boogaloo. Ранее военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра в чате в Discord рассекретил планы НАТО о помощи ВСУ и материалы о боях за Артемовск, включая операцию «Бахмутская мясорубка».

    Популярное приложение Discord столкнулось с техническими проблемами, когда пользователи со всего мира начали жаловаться на невозможность войти в программу из-за блокировки IP-адреса, при том, что противоправных действий они не совершали.

    Коментарии (8)
    27 сентября 2024, 22:20 • Новости дня
    В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну

    Узбекский политик Кушербаев призвал запретить въезд в страну спикеру МИД России Захаровой после инцидента в школе Ташкента

    В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Минэкологии Узбекистана Расул Кушербаев предложил включить официального представителя МИД России Марию Захарову в список иностранных граждан, пребывание которых в Узбекистане считается нежелательным. Поводом для этого стало ее заявление в связи с избиением русскоязычного мальчика учителем в одной из школ республики.

    «Мы никогда не вмешивались во внутренние дела России, в частности, в происходящее в российских школах. Это сугубо внутреннее дело России. Поэтому вмешательство представителя МИД России Марии Захаровой во внутренние дела Узбекистана, связанное с инцидентом в ташкентской школе, – это не просто случайное высказывание», – заявил Кушербаев, его слова приводит Anhor.uz.

    «Настало время включить Захарову в «Список иностранных граждан и лиц без гражданства, которым запрещен въезд в Узбекистан». Этот список следует начать именно с нее», – считает советник главы Минэкологии Узбекистана.

    Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог в Ташкенте избила школьника после того, как он попросил объяснить урок на русском языке. После этого Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения по поводу данного инцидента, заявила Захарова. Москва также призвала Ташкент дать правовую оценку случившемуся и принять меры в случае обоснованности

    На заявление Зазхаровой отреагировал вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров – он выразил недовольство вмешательством МИД России в данный инцидент.


    Коментарии (18)
    27 сентября 2024, 19:48 • Новости дня
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев словами «чем смешнее государство, тем выше гонор» прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майора Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России.

    «Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», – сказал Медведев на видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он подчеркнул, что, делая такие заявления, необходимо принимать в расчет одно – в случае использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые позволяют себе такие высказывания, от них «останется просто мокрое место».

    Ранее начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что НАТО готовится к конфликту с Россией. Он также заявил о готовности Таллина нанести превентивный удар.

    Коментарии (11)
    27 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на Украине завершится по корейскому сценарию, но фундаментальное решение отложится на десятилетия, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    В конечном итоге будет достигнут мир, однако до этого времени будут происходить жесткие столкновения за территории, заявил Вучич, передает РБК со ссылкой на Informer.

    Политик отметил, что ситуация на Украине не разрешится окончательно в течение ближайших 10, 20 или даже 30 лет. Американская сторона продолжит активную борьбу с российской, которая не прекратит защищать свои интересы. «Глупо недооценивать Российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – заключил он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если украинский конфликт будет заморожен, а не урегулирован, то Запад даст нацистам на Украине лицензию на убийство русских.

    Коментарии (21)
    27 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Газпром решил поставлять газ в Африку

    Газпром назвал Африку перспективным рынком для сбыта российского газа и СПГ-проектов

    Газпром решил поставлять газ в Африку
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Газпром» планирует расширить свой рынок сбыта природного газа, рассматривая Африканский континент как перспективное направление, и параллельно изучает проекты СПГ и газовой генерации, заявил начальник департамента ПАО «Газпром» и генеральный директор «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога на сессии «Россия – Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества» в рамках Российской энергетической недели.

    Хандога подчеркнул, что Газпром имеет значительные запасы газа и видит Африку как потенциальный рынок для поставок российского природного газа, передает ТАСС.

    Он отметил, что эффективные способы доставки позволяют Газпрому реализовывать свои экспортные стратегии, а в первую очередь это касается проектов сжиженного природного газа (СПГ) и морской перевозки. Хандога также отметил, что компания изучает потенциал развития проектов газомоторного топлива и газовой генерации в регионе.

    Одной из причин такого интереса к Африке является ее растущий спрос на энергоносители и потенциал для развития энергетической инфраструктуры. Газпром планирует в будущем играть значимую роль в удовлетворении этих потребностей, что соответствует глобальной стратегии компании по диверсификации рынков сбыта.

    Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка заявил, что российская сторона может увеличить сеть торгпредств в африканских странах.

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