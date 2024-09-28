Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
США и их союзники решили завершить военную миссию в Ираке
США объявили о решении завершить «военную миссию глобальной коалиции» при сохранении американских войск в Ираке
Соединенные Штаты сообщили, что они и их союзники решили завершить «военную миссию глобальной коалиции» в Ираке, переходный период начнется в сентябре, но США не выводят войска из Ирака, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
США и их союзники приняли решение завершить военную миссию коалиционных сил в Ираке. Переходный период начнется в сентябре и продлится год. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что присутствие сил коалиции в определенных районах Ирака будет прекращено.
«Чтобы внести ясность, Соединенные Штаты не выводят войска из Ирака», – приводит ТАСС слова представительницы вашингтонской администрации высокого ранга.
Одновременно международная коалиция во главе с США продолжит свои операции в Сирии как минимум до сентября 2026 года. Это решение США объяснили стремлением не допустить возвращения угрозы со стороны террористической организации «Исламское государство*». США и правительство Ирака достигли соглашения, которое позволит проводить операции по противодействию ИГ* в Сирии с территории Ирака.
Кроме того, Вашингтон будет продолжать поддерживать операции партнеров в регионе и по всему миру для борьбы с ИГ*. «Этот данный переходный период не означает конец глобальной коалиции по борьбе с ИГ*», – сказал представитель правительства США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул назвал силы альянса во главе с США дестабилизирующим фактором в Ираке. Вслед за этим он подчеркнул, что Багдад рассматривает вопрос о скорейшем прекращении миссии коалиции в стране. Однако весной Госдеп заявил, что США пока не готовы определить сроки и формат своего военного присутствия в Ираке.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ