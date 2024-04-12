США отказались назвать сроки вывода войск из Ирака

Tекст: Денис Тельманов

«У нас в самом разгаре между вооруженными силами наших стран очень важное обсуждение того, какую форму мы придадим будущему нашего сотрудничества и нашего партнерства. И я действительно не стану выдвигать предположения насчет того, как это будет выглядеть», – отметила американский дипломат, передает ТАСС.

По ее словам, рассуждения о том, состоится ли вывод войск США из Ирака, подрывали бы способность Вашингтона «принимать верные решения», касающиеся партнерства с Багдадом в сфере безопасности.

Предстоящий визит премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани в Вашингтон, запланированный на 15 апреля, будет посвящен прежде всего экономическому сотрудничеству и не затронет вопрос военного присутствия США в стране.

Однако, по информации главы иракского Минобороны Табита аль-Аббаси, вопрос вывода войск возглавляемой США международной коалиции станет центральной темой визита ас-Судани. Вашингтон, по его словам, «размышляет о способе и сроках вывода войск».

В феврале официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул назвал силы альянса во главе с США дестабилизирующим фактором в Ираке и подчеркнул, что Багдад рассматривает вопрос о скорейшем прекращении миссии коалиции в стране.

Таким образом, несмотря на заявления американской стороны, вопрос о выводе войск США из Ирака остается актуальным и может стать предметом серьезных переговоров между Вашингтоном и Багдадом.