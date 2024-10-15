Эрдоган назвал создание Израиля катастрофой для палестинцев

  • Новость часаГанчев: ВС России установили контроль над дорогой к Купянску
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Канада и Индия сцепились в принципиальном конфликте из-за меньшинств
    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи
    Эксперт: Выдавая кредиты Украине под российские активы ЕС окажется в многомиллиардном минусе
    Путин передал Росимуществу «Главпродукт» и другие активы Universal Beverage
    ВС России сорвали ротацию украинских военных в Харьковской области
    ФАС выявила аномально высокую наценку на хлеб в торговых сетях
    Экс-сотрудник СБУ заявил о причастности Зеленского к терактам в России
    Депутатов призвали ответственно озвучивать свои инициативы
    Лихачев: Внешние вызовы не повлияли на проекты Росатома
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

    9 комментариев
    15 октября 2024, 17:07 • Новости дня

    Эрдоган назвал создание Израиля катастрофой для палестинцев

    Эрдоган заявил, что основание Израиля в 1948 году стало катастрофой для палестинцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган охарактеризовал создание Израиля как катастрофу для палестинцев, отметив, что это событие привело к изгнанию около миллиона человек и разрушению сотен населенных пунктов.

    Эрдоган заявил на Конференции будущего Палестины в Анкаре, что называть Израиль государством было бы неправильно, и указал, что израильская политика оккупации ведет к постоянному кровопролитию в Палестине, передает ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что в результате действий Израиля в 1948 году было изгнано около миллиона палестинцев и разрушено 675 деревень и городов. Он также указал на неопределенность официальных границ Израиля, называя его «так называемым государством», и подчеркнул, что на 74-й Генассамблее ООН он поднимал вопрос о границах Израиля, на который не получил ответа.

    Турецкий лидер также выразил обеспокоенность израильской экспансионистской политикой, указав на нападения на Ливан. По словам Эрдогана, если не остановить Израиль, его экспансионизм может продолжиться, представляя опасность для других стран. Он отметил, что Турция принимает все необходимые меры предосторожности для предотвращения возможных рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган заявил, что международное сообщество остановит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, как когда-то Адольфа Гитлера. Турецкий президент сообщил, что новой целью атак израильских военных после сектора Газа и Ливана могут стать «турецкие земли». Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля.

    14 октября 2024, 17:42 • Новости дня
    Россиянка оставила новорожденного младенца в туалете аэропорта Антальи

    Генконсульство России в Анталье подтвердило задержание оставившей в туалете младенца россиянки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки, которая оставила новорожденного в туалете аэропорта и попыталась улететь на родину без него, сообщили в диппредставительстве.

    Как указали в диппредставительстве, дипломаты сейчас в контакте с матерью и новорожденным, которые сейчас находятся в местной больнице. Представительство готово предоставить им необходимое консульское содействие, передает ТАСС.

    Как сообщил телеканал NTV, полиция задержала россиянку, которая оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта в Стамбуле. Сотрудники службы безопасности обнаружили младенца после вызова от уборщицы. Ребенку на месте оказали первую помощь, а затем доставили в больницу для дальнейшего обследования. Отмечается, что мать вместе с подругой попыталась быстро пройти паспортный контроль, но они были оперативно задержаны.

    Коментарии (4)
    14 октября 2024, 01:32 • Новости дня
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    @ ABC News (Australia)/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, сообщила Армия обороны Израиля.

    По данным армейской пресс-службы, беспилотник атаковал базу рядом с городом Биньямина – Гиват-Ада. «В результате инцидента погибли четыре солдата ЦАХАЛ, еще семь получили серьезные ранения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным Times of Israel, израильские военные не смогли сбить беспилотник, так как он пропал с радаров, вероятно, спустившись низко к земле. Сирены тревоги не прозвучали, так как предполагалось, что беспилотник разбился или был перехвачен.

    Ранее «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии вблизи города Биньямина. Бригада «Голани» – первая пехотная бригада Армии обороны Израиля, сформирована в 1948 году, дислоцирована в Северном военном округе страны. Во время Второй ливанской войны 2006 года одно из подразделений бригады (51-й батальон, состоявший из срочников) понесло серьёзные потери в ходе штурма и прочёсывания населённого пункта Бинт-Джбейль на юге Ливана, превращённого боевиками организации «Хезболла» в укреплённый район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два беспилотника пересекли границу Израиля, но только один из них был перехвачен. Второй беспилотник взорвался вблизи города Биньямина. Сирены воздушной тревоги перед этим не сработали. Сообщалось о 67 пострадавших.

    Коментарии (7)
    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    Коментарии (2)
    13 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к войне на Ближнем Востоке

    Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран абсолютно готов к войне, но стремится к миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран будет прилагать усилия для установления мира в секторе Газа и Ливане, но готов к войне, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в ходе совместной с иракским коллегой пресс-конференции в Багдаде.

    Аракчи сообщил, что Исламская Республика Иран готова к любому развитию событий, передает The Telegraph. По его словам, Иран не стремится к росту напряженности и конфликтам, однако не боится войны и готов к ней, пишет РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность достижения справедливого мира, заявив: «Мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для установления справедливого мира в Газе и Ливане». «Это твердая позиция Исламской Республики Иран», – добавил Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

    Коментарии (0)
    12 октября 2024, 22:23 • Новости дня
    Израиль объявил о продолжении операции в Газе и Ливане до достижения целей

    Советник Нетаньяху подтвердил продолжение операций в Газе и Ливане до выполнения целей

    Tекст: Денис Тельманов

    Израиль не остановит военные действия в секторе Газа и на юге Ливана, пока не достигнет поставленных целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз.

    Израильские военные операции в секторе Газа и на юге Ливана будут продолжаться до выполнения всех поставленных задач, передает ТАСС. Советник офиса премьер-министра Израиля, Дмитрий Гендельман, подтвердил неизменность этой позиции.

    «Война будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели: возвращение всех похищенных, уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС, устранение террористической угрозы из Газы и безопасное возвращение жителей севера Израиля в свои дома», – заявил Гендельман.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения 7 октября 2023 года сторонников ХАМАС на израильские территории, сопровождавшегося убийствами и захватом 250 заложников.

    В ответ Израиль начал операцию в анклаве, стремясь уничтожить военные и политические структуры ХАМАС и освободить заложников. По данным израильских властей, в заложниках в Газе удерживаются более 100 человек.

    На ливано-израильской границе продолжается рост напряженности. Израиль ведет обстрелы в ответ на атаки с территории Ливана, начав операцию «Стрелы севера» против «Хезболлах» 23 сентября, что включает авиаудары по шиитским объектам.

    В начале октября израильская армия объявила о наземной операции на юге Ливана. Из северных районов Израиля эвакуированы около 80 тыс. жителей.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега распорядился разорвать дипломатические отношения с Израилем. Такое решение было принято после обращения Национальной ассамблеи Никарагуа, призвавшей правительство пересмотреть связи с «геноцидным и сионистским правительством Биньямина Нетаньяху».

    Коментарии (0)
    13 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    В Кремле рассказали, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

    Ушаков: Эрдоган подарил Путину на день рождения вазу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения в виде «красивой вазы», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «Я могу сказать, что это красивая ваза», – рассказал Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что подарок был доставлен до телефонного разговора, который состоялся между президентами, «поэтому как-то к этому особое внимание было привлечено».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани, а Ушаков сообщил, что турецкий лидер специально прислал подарок российскому президенту. Также Ушаков подчеркнул, что Путин получил очень теплое поздравление от Си Цзиньпина.

    Коментарии (2)
    14 октября 2024, 19:30 • Новости дня
    Армия Израиля нашла тайный подземный штаб «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные обнаружили подземную укрепленную структуру на юге Ливана, где находился штаб спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как указали в пресс-службе, убежище длиной 800 метров использовалось как командный центр спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». Внутри бункера нашли ракеты, минометные снаряды, мотоциклы и жилые помещения, передает ТАСС.

    Командный центр находился под гражданским районом, что, по словам израильских военных, было сделано намеренно для сокрытия. Бункер был частью плана вторжения «Хезболлы» в Израиль, известного как «Покорение Галилеи». Это вторжение предполагало использование скрытых вооруженных отрядов для захвата территории на севере Израиля.

    Армия обороны Израиля подчеркивает, что обнаружение такого объекта позволяет более эффективно противостоять потенциальной угрозе со стороны «Хезболлы». Ситуация на границе остается напряженной, и Израиль предпринимает дополнительные меры для обеспечения безопасности своих северных районов.

    Ранее бойцы ливанского движения «Хезболла» в понедельник утром выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, также дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля, а «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.

    Коментарии (0)
    13 октября 2024, 02:42 • Новости дня
    Пентагон выразил озабоченность ударами Израиля по миротворцам в Ливане

    Министр обороны США высказал обеспокоенность ударами Израиля по UNIFIL в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат.

    Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, передает РИА «Новости». Он выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями об ударах Израиля по позициям сил ООН в Ливане и гибелью двух ливанских солдат.

    «Министр обороны особо подчеркнул важность обеспечения безопасности сил ООН в Ливане и Ливанской армии, а также отметил необходимость как можно скорее перейти к дипломатическому решению конфликта», – заявили в пресс-службе Пентагона.

    Остин также выразил тревогу по поводу гуманитарной ситуации в Газе и призвал к ее улучшению, одновременно подтверждая приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Он подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, как можно скорее.

    Тем временем временные силы ООН в Ливане сообщили о продолжающихся обстрелах их позиций израильскими военными. В результате нового обстрела миротворцы получили ранения. Израиль с начала октября проводит наземную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана, в результате которой погибли более 2 тыс. человек.

    Израильская операция направлена на создание условий для возвращения 60 тыс. эвакуированных жителей севера страны, которых «Хезболлах» вынудила покинуть дома год назад.

    Коментарии (0)
    13 октября 2024, 18:23 • Новости дня
    Миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении границы с Ливаном

    Миротворцы ООН зафиксировали пересечение израильскими военными границы с Ливаном

    Tекст: Ольга Иванова

    Миротворцы ООН в Ливане сообщили о пересечении израильскими силами демаркационной линии на границе с Ливаном, что стало причиной инцидента с проникновением танков на территорию объекта ООН.

    Миротворцы миссии ООН в Ливане зафиксировали, что в воскресенье израильские военные нарушили границу с Ливаном, пересекли «голубую линию» и проникли на ливанскую территорию. Об этом говорится в заявлении миссии, передает РИА «Новости». Три израильских военных подразделения вошли на территорию Ливана в районе деревни Рамья.

    В заявлении миссии отмечается, что два танка «Меркава» разрушили ворота на территорию объекта ООН и проникли на базу. Израильские солдаты потребовали выключить свет на объекте, находясь там около 45 минут. Танки покинули территорию после протестов представителей ООН через механизм связи ВСООНЛ. Это происшествие подвергло опасности персонал ООН.

    Также сообщается, что позднее миротворцы ООН слышали выстрелы и наблюдали густой дым возле базы, что вызвало у 15 миротворцев раздражение кожи и проблемы с желудком, несмотря на ношение защитных масок. Эти миротворцы проходят лечение.

    Миссия ООН обвинила израильские силы в блокировании критической логистической операции в районе Мейсс-эль-Джебеля, что затруднило перемещение грузов. ВСООНЛ осудили эти действия, напомнив о необходимости уважать безопасность персонала и имущества ООН в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Миссия потребовала объяснений от израильских военных и подчеркнула, что ограничение свободы передвижения миротворцев нарушает их мандат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.

    Коментарии (3)
    15 октября 2024, 05:25 • Новости дня
    ООН отвергла предложение Израиля вывести миротворцев из зоны боев в Ливане

    Замгенсека ООН Лакруа сообщил о решении оставить миротворцев в Ливане «на всех позициях»

    Tекст: Антон Антонов

    Миротворческие силы ООН в Ливане не покинут свои позиции, несмотря на обстрелы и просьбы о передислокации со стороны Израиля, сообщил замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан–Пьер Лакруа.

    «ВСООНЛ (временные силы ООН в Ливане) в настоящее время останутся на всех своих позициях, несмотря на призывы ЦАХАЛ освободить позиции, которые находятся вблизи »голубой линии», – приводит слова Лакруа РИА «Новости».

    Члены Совета Безопасности ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с обстрелами позиций миротворцев в своем совместном заявлении.

    Премьер–министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику ряда стран в адрес Израиля и вновь потребовал вывести ВСООНЛ из зоны конфликта, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб–квартире миротворческой миссии ВСООНЛ на юге Ливана. Нетаньяху выразил сожаление по поводу причиненного вреда миротворцам, подчеркнув, что израильская армия стремится предотвратить подобные инциденты.


    Коментарии (0)
    13 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Молния ударила в аэропорт в Турции

    После удара молнии в аэропорт Турции пострадал человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    На северо-востоке Турции молния ударила в аэропорт Ризе Артвин, когда самолет готовился к вылету в Стамбул, пострадал оперативный сотрудник, сообщила турецкая онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya.

    В сообщении говорится, что перед вылетом рейса Ризе-Артвин - Стамбул молния ударила в аэропорт, когда дверь самолета должна была закрыться и начаться процесс вылета. Отмечается, что в результате удара молнии пострадал оперативный сотрудник, который потерял сознание, передает РИА «Новости».

    Медицинские бригады оперативно прибыли на место происшествия, и пострадавший был доставлен в больницу. В связи с продолжающимися ударами молний операции в аэропорту были временно приостановлены на двадцать четыре минуты. После улучшения погодных условий операции возобновили.

    Ранее сообщалось, что в Иркутской области вертолет Ми-171 (модификация Ми-8) произвел аварийную посадку после удара молнии.

    Коментарии (0)
    13 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    В результате атаки израильских ВВС в двух поселках в Ливане погибли 11 человек

    Авиаудары Израиля по Ливану привели к гибели 11 человек и ранениям 19 мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по северным районам Ливана, в результате которых погибли 11 человек и 19 получили ранения, включая удары по поселкам Эль-Муайсара и Дейр-Билла.

    Израильские ВВС совершили авиаудары по северным районам Ливана, сообщает ТАСС. Основные удары пришлись на поселки Эль-Муайсара и Дейр-Билла.

    В Эль-Муайсара погибли девять человек и ранены пятнадцать мирных жителей. Это шиитский поселок, расположенный в Фтух-Кесруан, рядом с христианскими районами. Ранее, 25 сентября, здесь был убит член «Хезболлах» шейх Хусейн Амро.

    В Дейр-Билла, находящемся в 15 км от Батруна, погибли два человека и четверо получили ранения. Этот район также преимущественно населен христианами. Кроме того, портал Elnashra сообщил об ударах по объектам «Хезболлах» в Картабе, но данные о жертвах оттуда пока не поступили.

    Воздушные удары затронули и центральный Ливан. В долине Бекаа, вблизи города Захле, атаковали больницы «Телль-Шиха» и «Райяк», которые продолжили работу несмотря на нанесенный ущерб.

    В южном округе Набатия был поврежден исламский медицинский центр «Хезболлах» в Айтите, где пострадали санитары и была выведена из строя система электроснабжения.

    Израильские удары были направлены на населенные пункты вдоль трассы Баальбек – Хомс, где находятся базы «Хезболлах». Сообщается о погибших и раненых, их численность уточняется.

    Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль не остановит военные действия в секторе Газа и на юге Ливана, пока не достигнет поставленных целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз.

    Коментарии (0)
    13 октября 2024, 04:47 • Новости дня
    Израильские ВВС перехватили воздушную цель из Ливана

    Израильские ВВС перехватили цель, прилетевшую из Ливана в районе Нагарии

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-воздушные силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, которая прилетела из Ливана в район побережья возле Нагарии, о чем сообщила пресс-служба армии.

    Израильские Военно-воздушные силы перехватили воздушную цель, прибывшую из Ливана, пишет ТАСС. Пресс-служба армии подчеркнула, что инцидент произошел в районе побережья около Нагарии.

    «Недавно ВВС перехватили подозрительную воздушную цель, которая прилетела на израильскую территорию из Ливана в районе побережья возле Нагарии», – говорится в сообщении.

    Напряженность между Израилем и Ливаном усилилась после начала операции «Стрелы севера», которую израильская армия проводит с 23 сентября против формирований «Хезболлах». Израиль наносит авиаудары по военным объектам ливанского движения.

    27 сентября в результате одного из ударов в Бейруте погиб генеральный секретарь «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла. После этого «Хезболлах» пообещала продолжать сопротивление Израилю.

    В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию в южных приграничных районах Ливана, что еще больше обострило ситуацию в регионе.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки израильских ВВС в двух поселках в Ливане погибли 11 человек

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 02:56 • Новости дня
    Ливан заявил о гибели 2,3 тыс. человек в результате израильских обстрелов

    Tекст: Антон Антонов

    В результате израильских обстрелов, которые продолжаются с осени 2023 года, в Ливане погибли 2 тыс. 306 человек, сообщил минздрав страны.

    Пострадали около 10,7 тыс. человек. Уточняется, что речь идет о «предварительной статистике израильских обстрелов районов Южного Ливана, Бекаа, Бейрута и его пригородов», передает РИА «Новости».

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль в октябре 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Также Израиль обменивался ударами с формированиями «Хезболлы» в Ливане. В сентябре 2024 года Израиль начал вторжение в Ливан.

    Коментарии (0)
    13 октября 2024, 14:04 • Новости дня
    Медики Красного Креста в Ливане пострадали при ударе Израиля

    В результате атаки со стороны Израиля пострадали четыре медика Красного Креста

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе израильской атаки в поселении Сабрин на юге Ливана пострадали четыре медика Красного Креста, работавших на месте, где ранее был нанесен удар.

    Как указали в Ливанском Красном Кресте, израильские военные нанесли удар по зданию в поселении Сабрин на юге Ливана. В момент атаки на месте работала бригада скорой помощи, согласовавшая свой выезд с миротворческими силами, передает РИА «Новости».

    Бригада Красного Креста прибыла в Сабрин, чтобы оказать помощь после первого удара, когда израильские военные нанесли повторный удар. В результате атаки ранения получили четыре медика. Кроме того, были повреждены две кареты скорой помощи. Раненых медиков немедленно госпитализировали, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильские ВВС нанесли авиаудары по северным районам Ливана, в результате которых погибли 11 человек и 19 получили ранения. Газета уточняла, что советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил о продолжении военных действий до достижения целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз. Накануне израильские военно-воздушные силы перехватили две ракеты, выпущенные из Ливана, после сигнала воздушной тревоги в районе Хайфы.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала базу израильских ВМС на северо-западе Хайфы

    «Хезболла» атаковала ракетами базу ВМС Израиля «Стелла Марис» на севере Хайфы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» в понедельник утром выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» совершили ракетный обстрел базы военно-морских сил Израиля на северо-западе Хайфы, передает РИА «Новости». Инцидент произошел утром, как сообщил источник в пресс-службе движения. Ракетный обстрел был направлен на базу ВМС «Стелла Марис» в 9.30 по московскому времени.

    Пресс-служба «Хезболлы» опубликовала заявление, в котором говорится: «Бойцы исламского сопротивления в 9:30 утра (совпадает с московским временем) выпустили серию ракет по базе ВМС «Стелла Марис» на северо-западе Хайфы». Это нападение является частью продолжающегося конфликта между «Хезболлой» и Израилем, который обострился в последние недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения. Дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля. «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.

    Коментарии (0)
    Главное
    Госдума ужесточила условия для браков с иностранцами
    Приговор украинскому врачу за призывы калечить российских военных вступил в силу
    Командующий КСИР появился на публике вопреки слухам о гибели
    Путин передал Росимуществу «Главпродукт» и другие активы Universal Beverage
    ВСУ за сутки потеряли более 200 солдат на Курском направлении
    В Турции возбудили дело против оставившей младенца в аэропорту россиянки
    В Дербенте 20 школьников избили девятиклассника

    Как Россия утроит производство СПГ в условиях санкций

    Планы России по утроению производства СПГ и захвату четверти мирового рынка СПГ могут быть реализованы даже в условиях сохранения действия жестких санкций. Единственное, что вряд ли это удастся сделать так быстро, как планировалось раньше. Когда Россия сможет нарастить производство и экспорт СПГ и какие сложности предстоит решить для этого? Подробности

    Перейти в раздел

    При навязывании Санду Евросоюз потерял последний стыд

    В воскресенье в Молдавии пройдут выборы президента, возможно, самые важные в истории страны. Назвать их честными нельзя уже сейчас: вмешательство Запада в предвыборную кампанию на стороне Майи Санду оказалось беспрецедентным. Но Запад совершил одну ошибку, поэтому может проиграть. Подробности

    Перейти в раздел

    При освобождении Суджи пригодится опыт штурма Мариуполя

    Наступление российских войск в Курской области продолжается. Военные вышли на окраины Суджи. Известно, что в городе ВСУ удерживают большое число заложников. Присутствие гражданских потребует от армии особой аккуратности при проведении операции. Какая тактика будет избрана российским военным командованием? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО затянуло Финляндию в ядерное противостояние с Россией

    НАТО проводит традиционные ядерные учения Steadfast Noon. Однако в них впервые примут участие истребители Финляндии. Примечательно, что внутри страны на этом фоне растет недовольство: политические силы, которые в целом не возражают против членства государства в альянсе, не поддерживают учения такого рода. Чем Steadfast Noon могут обернуться для Хельсинки и что это значит для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............