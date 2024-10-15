Эрдоган назвал создание Израиля катастрофой для палестинцев

Эрдоган заявил, что основание Израиля в 1948 году стало катастрофой для палестинцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эрдоган заявил на Конференции будущего Палестины в Анкаре, что называть Израиль государством было бы неправильно, и указал, что израильская политика оккупации ведет к постоянному кровопролитию в Палестине, передает ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что в результате действий Израиля в 1948 году было изгнано около миллиона палестинцев и разрушено 675 деревень и городов. Он также указал на неопределенность официальных границ Израиля, называя его «так называемым государством», и подчеркнул, что на 74-й Генассамблее ООН он поднимал вопрос о границах Израиля, на который не получил ответа.

Турецкий лидер также выразил обеспокоенность израильской экспансионистской политикой, указав на нападения на Ливан. По словам Эрдогана, если не остановить Израиль, его экспансионизм может продолжиться, представляя опасность для других стран. Он отметил, что Турция принимает все необходимые меры предосторожности для предотвращения возможных рисков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган заявил, что международное сообщество остановит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, как когда-то Адольфа Гитлера. Турецкий президент сообщил, что новой целью атак израильских военных после сектора Газа и Ливана могут стать «турецкие земли». Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля.