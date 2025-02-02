Власти Палестины сообщили о гибели в Газе за время конфликта более 61 тыс. человек

Tекст: Ольга Иванова

Более 61 тыс. человек стали жертвами израильской военной операции в Газе, передает РИА «Новости». В заявлении пресс-службы правительства Палестины указывается, что в результате действий израильской армии в секторе Газа пострадали 47487 человек.

Особое внимание уделено жертвам среди представителей различных профессий. В отчете министерства здравоохранения Палестины говорится, что среди погибших числится 1155 медицинских работников. Также сообщается о гибели 205 журналистов и 194 сотрудников гражданской обороны.

Текущая эскалация конфликта в секторе Газа привела к значительным потерям среди гражданского населения. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и данные о пострадавших продолжают обновляться, что свидетельствует о продолжающемся противостоянии.

В МИД Катара заявили, что второй этап переговоров в секторе Газа начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня 3 февраля.

В Катаре также сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.

Израильское армейское радио сообщило, что Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.

Ранее семеро заложников, включая двух израильтян и пятерых иностранных граждан, были освобождены из плена в секторе Газа и переданы Красному Кресту для последующей передачи израильским военным.