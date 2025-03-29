То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
На Украине захотели создать космические войска
Минобороны Украины сообщило о планах создать космические войска
Минобороны Украины разработало управление космической политики для содействия созданию космических войск и взаимодействия с частными и государственными компаниями, сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что это управление должно способствовать созданию космических войск на Украине, передает ТАСС.
По ее словам, ведомство намерено стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в стране. Управление будет объединять усилия государственных и частных институтов, а также ученых для полноценного взаимодействия с оборонными силами.
Черногоренко отметила, что «согласно закону о космической деятельности» Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса.
По ее словам, до 2030 года Украина планирует запустить национальные спутники для оборонных целей, а также создать системы оповещения о воздушных тревогах и контроля космического пространства.
В январе 2021 года украинский кабинет министров одобрил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы, предусматривающую создание 2 тыс. новых рабочих мест в космической отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что якобы договорился с Западом о получении лицензии на производство систем ПВО;