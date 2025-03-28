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Украина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО
Зеленский заявил, что Украина получит лицензии на производство западных систем ПВО
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что договорился с Западом о получении лицензии на производство систем ПВО.
Владимир Зеленский заявил о договоренности с западными партнерами относительно предоставления лицензий на производство систем противовоздушной обороны (ПВО), передает ТАСС.
По его словам, работа будет вестись над лицензиями на производство некоторых видов артиллерии.
Зеленский подчеркнул, что в ходе встреч в Европе поднимался вопрос локализации производств на территории Украины. Это касается как самих систем ПВО, так и ракет к ним.
Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов.
Глава киевского режима признал нехватку средств на финансирование украинских Вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция дополнительно предоставит Украине 2 млрд евро военной помощи, в том числе ракеты Milan, MICA, Mistral.