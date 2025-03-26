Макрон объявил о выделении Украине 2 млрд евро военной помощи

Макрон объявил о выделении Украине военной помощи на 2 млрд евро

Tекст: Вера Басилая

Франция планирует выделить Украине 2 млрд евро на военную помощь. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об этом на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже, передает РИА «Новости».

Макрон уточнил, что помощь будет включать противотанковые ракеты Milan, средства ПВО, такие как ракеты MICA, а также ракеты типа «земля-воздух» Mistral. Эти ракеты предназначены для истребителей Mirage, которые уже были переданы Украине.

Президент Франции отметил, что поддержка также будет включать бронемашины VAB, танки AMX10 и множество боеприпасов, включая управляемые дроны. По его словам, Франция и Украина продолжат сотрудничество в сфере разведки, а также в производстве вооружений на Украине благодаря партнерствам с французскими оборонными компаниями.

Дополнительные 2 млрд евро станут первой частью инициативы Франции для привлечения других партнеров к обеспечению безопасности Киева на предстоящем саммите, отметил Макрон.

Ранее Владимир Зеленский признал нехватку средств на финансирование украинских Вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы.

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