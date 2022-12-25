В США назвали главную ложь года о России

Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес России в подрывах «Северных потоков»

Обвинения в адрес России в подрывах экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» являются самой глупой ложью этого года, которую с совершенно серьезным лицом транслировали американские СМИ, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Журналист привел любимые примеры лжи за уходящий год и начал с самой глупой, по его мнению, «о подрыве «Северных потоков» Владимиром Путиным».

«Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!», – цитирует РИА «Новости» Карлсона.

Телеведущий указал, что именно эту «глупость» транслировали американские СМИ «с совершенно серьезным лицом», показав отрывки из эфира телеканала CNN, где ведущие и приглашенные гости, включая экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, обвиняют в подрывах газопроводов Москву.

«Нам остается только смеяться над этим, какие еще варианты? Но, как минимум, в одном Джону Бреннану можно доверять: если Джон Бреннан что-то говорит, значит, нечто полностью противоположное, скорее всего, будет правдой. Этот случай не исключение. Нет, Россия не взрывала свои же трубопроводы», – заявил журналист.

«Единственный оставшийся вопрос: сейчас, когда мы точно знаем, что Джо Байден намеренно выпустил в атмосферу больше углекислого газа, чем кто-либо за всю историю, имеет ли он право читать нам нотации о глобальном потеплении? Мы думаем, да, может! У Байдена определенно есть самая нужная для этого квалификация – бездушие», – отметил телеведущий, заявив, что подрывы трубопроводов, скорее всего, «проделки администрации Байдена».

До этого читатели французского издания Le Figaro выразили негодование тем, что американские журналисты выдали очевидную правду о непричастности России к взрывам на «Северных потоках» за некую сенсацию.

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