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    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 20:51

    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний

    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что Совет ЕС «расширил критерии для включения в санкционные списки российских физических и юридических лиц, организаций и структур, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над структурами, основанными в России, которые прежде принадлежали или контролировались структурами ЕС, передает ТАСС.

    Как указано в постановлении, решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное российское лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать эти ресурсы доступными для выплаты компенсации.

    Отмечается, что ЕС планирует включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из России, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    18 декабря 2023, 15:29
    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ

    Молдавии готовит денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ

    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии готовится к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

    «Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – приводит ТАСС заявление молдавского парламента.

    Отмечается, что речь идет о договоре о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также о соглашении о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

    Агентство напоминает, что в правительстве Молдавии заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества, из которых уже расторгнуты свыше 40 соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз, поэтому решение Брюсселя начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС – политизированное, а сам процесс может занять десятилетия.

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    18 декабря 2023, 17:02
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе

    Политолог Рар: Брюссель не рискнет лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    @ Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Для того чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС, необходимо согласие всех членов объединения. Поэтому Брюссель не будет применять такие санкции по отношению к Будапешту, а постарается воздействовать на него по-другому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Евросоюзе обсуждали возможность лишения Венгрии права голоса для заключения соглашения о помощи Украине.

    «В соответствии со статьей семь Договора о Европейском союзе существует возможность лишить страну-члена ее права голоса, если будет установлено, что данное государство нарушило фундаментальные ценности ЕС. Помощь Украине, как ни странно, попадает под эту категорию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Согласно этой статье, Европейский совет может большинством в четыре пятых определить, что имело место серьезное и постоянное нарушение фундаментальных ценностей. Однако для этого ему также требуется одобрение парламента ЕС», – пояснил эксперт.

    «Но это не единственное условие. Чтобы лишить Венгрию права голоса на основе решения о нарушении ценностей, все остальные члены ЕС должны с согласится с этим предложением. А вдруг Словакия наложит вето? Тогда ограничить Будапешт не получится», – отмечает он.

    «Важно отметить, что лишение права голоса является серьезной мерой и должно рассматриваться как последнее средство. ЕС предпочитает находить решения посредством финансового и политического давления, ломая руки противникам курса Брюсселя. Фактически еще ни одну страну ни разу не лишали голоса по этой статье», – подчеркивает собеседник.

    «Вряд ли и Венгрию лишат права голоса. Это приведет к опасному прецеденту внутри Евросоюза. Маленькие страны поймут, что в будущем все вопросы в Брюсселе будут решать уже не общим решением, а большинством голосов, которое будут сколачивать Германия и Франция», – поясняет политолог.

    «Венгрия, скорее всего, согласится голосовать вместе с остальными членами ЕС по украинскому вопросу, если Брюссель наконец разморозит 30 млрд евро, которые Венгрия не получила из-за нарушения норм демократии в своей внутренней политике. Для Брюсселя нет ничего важнее поддержки Украины, и он будет ее добиваться даже в ущерб собственным экономическим выгодам», – резюмировал Рар.

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что ЕС может использовать для этого 7-ю статью Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет ограничить права члена объединения в связи с нарушением законодательства.

    Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии. Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Украине без участия Будапешта, что займет больше времени и «станет лишь временным решением». «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены все составляющие поддержки, в частности фонд солидарности, оборона.

    Мишель пояснил, что против программы выступил Будапешт. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что если Евросоюз не сможет выделить деньги Украине, то ее ждет финансовая катастрофа.

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    18 декабря 2023, 14:43
    Канцлер ФРГ заболел коронавирусом

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно

    Канцлер ФРГ заболел коронавирусом
    @ Martin Schutt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно.

    «Тест на COVID-19 оказался положительным. Симптомы легкие, я ожидаю, что болезнь будет протекать в легкой форме», – приводит ТАСС сообщение Шольца в его микроблоге. 

    Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что встреча Шольца с премьером Словакии Робертом Фицо, запланированная на вторник, отменена.

    Он также добавил, что Шольц прошедшей осенью сделал еще одну прививку от ковида. На прошлой неделе германский канцлер принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе, напоминает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что 16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль BAROCCO российского режиссера Кирилла Серебренникова в театре Талия в Гамбурге.

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    18 декабря 2023, 21:15
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета решил оставлять в силе рестрикции против граждан России даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования спецоперации России на Украине, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, передает ТАСС.

    Отмечается, что данные меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

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    18 декабря 2023, 13:14
    Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID

    Politico: Страны ЕС выбросили минимум 215 млн доз вакцины от COVID-19

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Европейского союза избавились как минимум от 215 млн доз вакцин против коронавируса стоимостью 4 млрд евро, пишет газета Politico.

    Огромная партия вакцины была закуплена в разгар пандемии коронавируса и оказалась в итоге выброшена, передает РИА «Новости».

    Всего страны ЕС получили в общей сложности 1,5 млрд доз вакцин, многие из них оказались «на свалках по всему континенту». Излишки вакцины не смогли передать в третьи страны из-за проблем с логистикой и падения спроса.

    Ранее сообщалось о планах экс-главы правительства Британии Бориса Джонсона силой изъять в Нидерландах вакцины от COVID в 2021 году.

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    18 декабря 2023, 20:03
    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    «Дееспособные и достигшие 18-летнего возраста» граждане Белоруссии смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    При этом для граждан Молдавии и Казахстана требование о знании русского языка по-прежнему сохраняется.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

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    18 декабря 2023, 12:39
    Власти Крыма национализировали имущество 77 «подрывников»

    Владимир Константинов: Власти Крыма национализировали имущество 77 физических и юридических лиц

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Госсовета Крыма приняли решение национализировать имущество 77 юридических и физических лиц, «осуществляющих подрывную деятельность в отношении России», заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

    «Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные гостиницу «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «МАРАТ» в поселке Гаспра и другие», – написал Константинов в своем Telegram-канале.

    По его словам, в перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков, в том числе – государственного «ощадного банка Украины», спортивных и реабилитационных центров, «теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината им. Ильича и так далее».

    Глава крымского парламента подчеркнул, что по вопросу национализации этих объектов «выступали наши общественники», «крымчане обращались ко мне через соцсети».

    Всего в списке на национализацию «около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества», отметил Константинов. Он пообещал, что список будет уточняться и дополняться новыми объектами.

    «Процесс национализации имущества украинских олигархов, наших врагов, спонсирующих убийства русских людей, продолжается. Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях», – написал Константинов.

    Ранее в Крыму объявили аукцион на недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште, ее начальная цена – свыше 446 млн рублей.

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    18 декабря 2023, 13:06
    В Германии таможня начала задерживать товары российских бизнесменов

    Российские немцы пожаловались на блокировку в Германии товаров русскоязычных бизнесменов

    Tекст: Денис Тельманов

    Таможня Германии задерживает не входящие в санкционные списки товары русскоговорящих бизнесменов, заявила Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

    «Прежде чем отправить в ЕС товар, таможня проверяет легальность и отсутствие санкционных ограничений. При этом груз, не входящий в санкционные списки Евросоюза, признается санкционным», – приводит ТАСС выдержку из обращения Ассоциации.

    По данным VADAR, в Германии также распространена практика закрытия счетов, открытых по российскому паспорту, или отказов открыть такие счета для бизнеса, несмотря на постоянное и легальное проживание его владельца в стране.

    Ранее сообщалось, что немецкая таможня предупредила о конфискации рождественских подарков, которые пересылаются из России. Под запрет попадают целлюлоза и бумага, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и косметика, которые входят в состав подарочных посылок

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    18 декабря 2023, 17:11
    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии у России территориальных споров с другими странами

    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия закрыла все территориальные споры, в том числе с Японией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты», – приводит ТАСС слова Лаврова в программе «Большая игра» на Первом канале.

    По его словам, США и президент Джо Байден «это прекрасно понимают», и им «хорошо известно», что у России «нет никаких территориальных споров со странами НАТО».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

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    18 декабря 2023, 14:56
    Еврокомиссия пригрозила блокировкой соцсети X

    ЕК: Еврокомиссия начала расследование против соцсети X, которое грозит блокировкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия начала официальное расследование против соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) по обвинению в нарушении европейских норм удаления нелегального контента, транспарентности и борьбы с дезинформацией, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

    По его словам, из-за нарушения обязательств по транспарентности, нарушения обязательств по удалению нелегального контента и дезинформации, а также разработки пользовательского интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение, были запущены официальные процедуры устранения нарушений против X, передает ТАСС.

    Это первое расследование в рамках европейского Акта цифровых услуг, который, в частности, регулирует контент мессенджеров и соцсетей, по нормам которого X может получить штраф в размере до 6% от прибыли, а в случае отказа исполнять требования ЕК может быть заблокирован в странах ЕС.

    Ранее пользователи соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) раскритиковали очередной визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину и призвали ее уйти в отставку.

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    18 декабря 2023, 15:59
    В Волгограде отменили новогодний фейерверк и праздничные гуляния

    Власти Волгограда отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Волгограда приняли решение не устраивать массовые гуляния и праздничный фейерверк в новогоднюю ночь.

    «Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни в Волгограде не запланировано. Также администрация города приняла решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь», – приводит ТАСС сообщение администрации Волгограда. 

    При этом утренники, костюмированные представления и другие праздничные мероприятия в детских садах, домах культуры и учреждениях культуры пройдут по расписанию.

    ТАСС напоминает, что 17 декабря над Волгоградской областью системы российской ПВО уничтожили и перехватили украинские беспилотные летательные аппараты. Ранее беспилотники пытались атаковать Волгоградскую область в конце ноября и начале сентября 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда после атаки беспилотников были задержаны два рейса.

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    18 декабря 2023, 14:33
    В ЕС назвали сроки вступления в силу 12-го пакета санкций против России

    В ЕС сообщили, что 12-й пакет санкций против России вступит в силу в понедельник

    Tекст: Кристина Цыцура

    Очередной пакет санкций против России будет опубликован и вступит в силу в понедельник, сообщили в Совете Евросоюза.

    Сейчас запущена письменная процедура, публикация ожидается уже сегодня, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Точное время публикации проекта пока неизвестно.

    Ранее Австрия решила разблокировать принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, который отказывалась одобрять, требуя от Киева убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний.

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    18 декабря 2023, 21:29
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России решил ввести ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), следует из заявления ЕС.

    По данным ЕС, такие санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро, и при этом под ограничения не попадут уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 1 год, передает «Интерфакс».

    Ранее ЕС впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

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    18 декабря 2023, 16:23
    Последняя группа россиян из сектора Газа вылетела в Москву

    Последняя группа россиян с 45 детьми из сектора Газа вылетела на Ил-76 МЧС в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Каира в Москву с последней группой россиян из сектора Газа, сообщили в ведомстве.

    «Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет перевезет сегодня еще 73 человека, в том числе 45 детей», – приводит РИА Новости слова представителя МЧС.

    Всего с начала миссии по эвакуации россиян из зоны конфликта Палестины Израиля на территорию России доставлен 1051 человек, в том числе 473 ребенка.

    Ранее сообщалось, что более 100 человек погибли при обстрелах лагеря беженцев Джабалия на севере анклава.

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    18 декабря 2023, 20:19
    ЕС запретил импорт ювелирных алмазов из России

    ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, включающий запрет на импорт ювелирных алмазов

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    «Совет принял сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер ввиду продолжающейся агрессивной войны России против Украины», – приводит ТАСС заявление Совета ЕС.

    Ведомство подчеркивает, что новые меры нацелены «на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС». В частности,  запрет вводится «на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России».

    В черный список в рамках 12-го пакета санкций попали 29 российских и иностранных компаний, а также «значительное число физических лиц», имена которых Совет ЕС пообещал обнародовать позднее.

    Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что Россия успешно преодолевает внешнее давление.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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