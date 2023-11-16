Германия теряет экономическое лидерство в Европе

Германия из-за санкций против России уступает экономическое лидерство Франции

Tекст: Ольга Самофалова

Экономический спад в 2023 году будет зафиксирован в десяти странах ЕС, в том числе в Германии, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии. В частности, экономика ФРГ сократится по итогам года на 0,3%.

Самый значительный уровень спада ожидается в Эстонии – на 2,6%, страна установит антирекорд. Далее следует Ирландия, экономика которой снизится на 0,9%, Венгрия, ВВП которой упадет на 0,7%, и Люксембург с минус 0,6%. Экономика Австрии просядет на 0,5%, Чехии – на 0,4%, Литвы – на 0,4%, Латвии – на 0,2%. Неожиданностью для многих стал прогноз по падению экономики Швеции на 0,5%.

Многие страны при этом показывают стагнацию, то есть околонулевой рост экономик. Самый большой рост ВВП по итогам года будет на Мальте и в Хорватии – на 4% и на 2,6% соответственно.

ЕК делает вывод, что в целом европейская экономика в 2021 и 2022 годах активно восстанавливалась после пандемии, однако с конца 2022 года растеряла своей темп. В четвертом квартале прошлого года реальный ВВП сократился, а по итогам трех кварталов этого года практически не рос. ЕК признает более тяжелые, чем ожидалось, последствия для экономик от удорожания потребительской корзины. Кроме того, финансовая поддержка частично сворачивается.

Между тем ЕК умалчивает о том, что одна из главных причин столь бедственного положения в европейских экономиках – это собственная политика против российских энергоресурсов и энергетический кризис. Это вылилось в рекордный рост цен на газ и топливо еще в 2022 году, и хотя в 2023 году стоимость энергоресурсов снизилась, негативный эффект продолжает влиять на экономику членов ЕС. Европа продолжает бороться с высокой инфляцией, для чего пришлось повысить ставки и сделать кредиты для населения и бизнеса дорогими.

Даже если по итогам года отрицательной динамики ВВП Евросоюза не будет, так как показатель может быть скорректирован через несколько месяцев, то стагнация в ЕС – это уже свершившийся факт, считает Юрий Перевышин, старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС.

«Высока вероятность того, что в четвертом квартале 2023-го и первой половине 2024-го квартальная динамика ВВП еврозоны будет отрицательной, европейская экономика находится в рецессии. Причины, на мой взгляд, очевидны: ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, а также спад в промышленности, в первую очередь Германии, из-за дефицита энергоресурсов и роста цен на них. Также свою роль играет замедление потребительского спроса из-за снижения покупательной способности на фоне высокой инфляции», – говорит Перевышин.

Европейские экономики оказались в рецессии вследствие энергетического кризиса и жесткой денежно-кредитной политики европейского ЦБ, согласен начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Цены на энергоносители, конечно, лучше прошлогодних, но средневзвешенная стоимость уже другая, плюс риски роста цен увеличивают тарифы на коммуналку», – говорит Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

Наглядный пример – Германия, которая из локомотива Евросоюза превратилась в аутсайдера. Промышленное производство продолжает снижаться даже в третьем квартале, несмотря на и так провальное первое полугодие. «Германия является лидером перерабатывающих отраслей в ЕС. Поэтому зависимость производственного сектора страны от стоимости энергоносителей является одной из самых высоких в регионе», – отмечает Евстифеев.

Высокая инфляция заставляет немцев экономить, они стали меньше тратить. Немецкий экспорт также падает. ЕК ждет, что затраты на электроэнергию останутся высокими, и это станет препятствием и в 2024 году для восстановления промышленности страны, особенно в энергоемких отраслях.

«Правительство Германии так сильно замотивировало своих граждан экономить на энергии, чтобы оптимизировать расходы на ЖКХ и содержание промышленности, что население пошло дальше и стало экономить на всем. В итоге покупать в магазинах многое либо стали меньше, либо перестали совсем.

К этому добавим, что деньги на ипотеку и займы в Берлине сейчас высокие, ипотечный рынок перегрет. Все низкоценовое жилье раскупили мигранты, и цены на недвижимость стали на порядок выше», – отмечает Тимофеев.

«Похоже, что Германия уступает экономическое лидерство Франции, у которой на порядок больше энергетической независимости и экономика уже не раз преодолевала наплывы мигрантов»,

– считает собеседник.

Французская экономика не ушла в рецессию, в отличие от Германии. Ее реальный ВВП хотя бы умеренно, но вырастет в 2023 году – на 1%. Франции помогает рост экспорта за счет производства транспортного оборудования. Кроме того, сыграли свою роль меры господдержки. В итоге уже во втором квартале 2023 года внутренний спрос восстановился и теперь является основным драйвером роста, отмечается в докладе ЕС.

Отрицательные темпы прибалтийских экономик связаны не только с высокой инфляцией, но и с полным разрывом экономических связей с Россией, которые были десятилетиями очень тесными из-за общей истории, географической близости и налаженной инфраструктуры.

«У прибалтов антирекорды на самом деле еще впереди, так как здесь нарушено все – и логистика, и партнерские договоренности по импорту и экспорту. Переплата за отказ от всего российского выходит сильно дорого для их экономик»,

– говорит Тимофеев.

Так, в Эстонии, где экономика просядет на 2,6%, особую обеспокоенность у бизнеса вызывает падение как внутреннего спроса, так и внешнего. «Слабый спрос на рынках Скандинавии, Балтии, а в последнее время и Германии привел к снижению экспорта товаров. В результате частные инвестиции оказались очень слабыми, и эта тенденция будет продолжаться», – отмечает ЕК в своем докладе. В Латвии и Литве две главные беды: это близкая к двузначной инфляция, которая давит на частное потребление, и слабый экспорт.

«С ростом стоимости заемного капитала страдают и наиболее закредитованные страны, преимущественно европейская периферия», – отмечает Евстифеев.

Еще одна причина экономических проблем Европы связана с устареванием населения, отмечает Тимофеев. По его словам, наводнившие ЕС мигранты низкой квалификации не могут удовлетворить потребности экономики в высококвалифицированных кадрах. Кроме того, растут еще и государственные социальные расходы на мигрантов.

В Еврокомиссии надеются, что европейские экономики уже близки ко дну и смогут в следующем году оттолкнуться от него, чтобы показать рост. «Пока все ищут «дно», и только низкая база 2023 года будет показывать «положительный рост», – считает Тимофеев.

Напряжение вносят также конфликт на Ближнем Востоке и затянувшийся конфликт на Украине. Любые ограничения поставок нефти и газа из-за этих конфликтов означают дефицит на европейских рынках, рост цен и новый энергетический кризис. ЕК признает эту опасность. «До сих пор влияние кризиса на Ближнем Востоке на энергетические рынки удается сдерживать, но существует риск перебоев в поставках энергоносителей, которые потенциально могут оказать существенное влияние на цены на энергоносители, глобальное производство и общий уровень цен», – говорится в документе ЕК.

На Украине в любой момент (по разным причинам) могут остановиться поставки российского газа и нефти по соответствующим трубопроводам, которые проходят по украинской территории.