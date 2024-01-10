Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

Германию охватила общенациональная забастовка. Телеэфиры и Сеть запестрили кадрами громадных пробок на немецких автобанах и отмененных поездов на вокзалах. По городам (а не по полям) Баварии ездят около 100 тыс. тракторов – и все они собираются съехаться в Мюнхен. На акции протеста вышли порядка 130 тыс. человек. Город Котбус, расположенный в часе езды от Берлина, оказался отрезанным от остальной страны. Парализована работа завода Volkswagen. Особенно эффектно смотрятся кадры вываливания навоза в центре Берлина.
Причина забастовки проста – недовольство сокращением государственных расходов и падением уровня жизни как городских жителей, так и крестьян. Государство приняло программу сокращения государственных расходов – в то время как цены и тарифы неумолимо идут вверх. Более 50 тыс. частных предприятий прекратили работу, а многие крупные компании предпочитают выводить бизнес в США и страны Азии. Вполне естественно, что многим рядовым немцам такое положение дел не нравится.
Популярность канцлера Олафа Шольца стремится к нулю – он не входит даже в десятку популярных политиков Германии. Рейтинг партий правящей коалиции тоже провальный – социал-демократы Шольца набирают примерно 15%, а либералы из Свободной демократической партии и вовсе балансируют на грани проходного пятипроцентного барьера. Разве что «зеленые» держатся на приличном для себя уровне в 10-13%. А вот оппозиционная «Альтернатива для Германии» уверенно преодолевает даже символический порог в 20%.
Причины подобных потрясений лежат на поверхности. Германия несет на себе бремя поддержки Украины. Она не только поставляет ей оружие, но и выделяет средства на прием и содержание беженцев оттуда. Кроме того, она остается основным донором Евросоюза, по линии которого на Украину тоже отправляются десятки миллиардов евро. Дает о себе знать и разрыв энергетических связей с Россией – наше топливо стало меньше поступать немцам напрямую, а без него предприятия элементарно встают.
Основной для России вопрос звучит так: а нам есть выгода от немецкой забастовки? Приведет ли он к изменению внешнеполитического курса немецких властей? И ответ здесь очевидный – быстро не приведет. Начнем с того, что требования прекратить поддержку Украины и восстановить прежний объем связей с Россией на акциях протеста почти не звучит. Получается, что даже протестно настроенные немцы всё еще уверены, что у Германии должны быть деньги и на внешнеполитические «забавы», и на поддержание уровня жизни населения.
Да и численность протестов пока что недостаточная, чтобы заставить правительство пересмотреть свою политику. 100 тыс. тракторов? Да, звучит впечатляюще, но на селе в Германии живет приблизительно 10 млн человек. 130 тыс. человек на улицах – при населении 83 млн человек. Для того, чтобы говорить о действительно массовом недовольстве, на улицы должны выйти несколько миллионов человек. Так что Шольц и его команда вполне могут сослаться на то, что недовольство носит локальный характер.
А теперь представим себе, что надоевший всем Шольц уйдет в отставку. Кто его заменит? Первым в списке значится министр обороны Борис Писториус, который успел сделать такое количество антироссийских заявлений, что в глазах зарябит. Или возьмем вариант, что трехпартийная коалиция распадется и будут назначены досрочные выборы. Пока Германия будет жить без утвержденного правительства, вырастет роль президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Не самый «ястреб», конечно, но тоже – не подарок.
А дальше на горизонте маячит фигура лидера оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который даже до 2014 года относился к России прохладно и ратовал за укрепление связей с США. Теперь же он ругает Шольца за то, что тот мало вооружает Украину. Дать ей больше оружия готов и премьер Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, раньше казавшийся политиком относительно умеренным. А к ним в коалицию пойдут всё те же патентованные русофобы из «зеленых» и свободных демократов.
Настоящим потрясением для немецкой политической элиты могла бы стать победа на выборах в ряде земель «Альтернативы для Германии», которая в паре с нарождающейся партией Сары Вагенкнехт набрала бы до трети голосов в общенациональном масштабе, и до половины – в менее зажиточных восточных землях. Вот здесь отмахнуться было бы невозможно, и недовольному избирателю пришлось бы пойти на уступки… Но пока данный сценарий кажется не очень реалистичным.
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Тем не менее не стоит делать вид, что ничего не происходит. Творящееся сегодня вполне может быть просто «пробой пера». Если голос протестующих не услышат – следующая забастовка может стать в разы масштабнее. Симптоматично и то, что больше всего проседает рейтинг свободных демократов – партии, больше всех ратующей за тесную связь с США. Значит, слепое следование за заокеанским старшим братом, да еще и вынос туда производств немецкими компаниями, кажется бюргерам чем-то вопиющим.
Забастовка является еще и сигналом, что немцы не готовы ради наказания России и поддержки Украины бесконечно затягивать пояса. А это значит, что расходы на военную помощь последней все-таки придется сократить. Появление лозунгов о прекращении помощи Украине в случае роста цен и безработицы тоже кажется делом времени. Да, к восстановлению связей с Россией и прекращению разнузданной русофобии протестующие призовут вряд ли. Однако и уменьшение военной поддержки нас на первых порах вполне устроит.
А убедить немецких избирателей в том, что политику в отношении Украины надо изменить, лучше всего смогут военные успехи России на полях сражений СВО. Тогда бюргеры окончательно осознают, что их деньги тратятся впустую. Нет, никакими русофилами они не станут – просто они сведут собственные дебет с кредитом. И тогда в ходе голосования начнут указывать на дверь тем, кто, как глава МИД Анналена Бербок, ставит помощь Украине выше потребностей сограждан. Как говорится, вода камень точит. Запасемся терпением, и результат будет – пусть и не сразу.