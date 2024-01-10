Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

Германию охватила общенациональная забастовка. Телеэфиры и Сеть запестрили кадрами громадных пробок на немецких автобанах и отмененных поездов на вокзалах. По городам (а не по полям) Баварии ездят около 100 тыс. тракторов – и все они собираются съехаться в Мюнхен. На акции протеста вышли порядка 130 тыс. человек. Город Котбус, расположенный в часе езды от Берлина, оказался отрезанным от остальной страны. Парализована работа завода Volkswagen. Особенно эффектно смотрятся кадры вываливания навоза в центре Берлина.

Причина забастовки проста – недовольство сокращением государственных расходов и падением уровня жизни как городских жителей, так и крестьян. Государство приняло программу сокращения государственных расходов – в то время как цены и тарифы неумолимо идут вверх. Более 50 тыс. частных предприятий прекратили работу, а многие крупные компании предпочитают выводить бизнес в США и страны Азии. Вполне естественно, что многим рядовым немцам такое положение дел не нравится.

Популярность канцлера Олафа Шольца стремится к нулю – он не входит даже в десятку популярных политиков Германии. Рейтинг партий правящей коалиции тоже провальный – социал-демократы Шольца набирают примерно 15%, а либералы из Свободной демократической партии и вовсе балансируют на грани проходного пятипроцентного барьера. Разве что «зеленые» держатся на приличном для себя уровне в 10-13%. А вот оппозиционная «Альтернатива для Германии» уверенно преодолевает даже символический порог в 20%.

Причины подобных потрясений лежат на поверхности. Германия несет на себе бремя поддержки Украины. Она не только поставляет ей оружие, но и выделяет средства на прием и содержание беженцев оттуда. Кроме того, она остается основным донором Евросоюза, по линии которого на Украину тоже отправляются десятки миллиардов евро. Дает о себе знать и разрыв энергетических связей с Россией – наше топливо стало меньше поступать немцам напрямую, а без него предприятия элементарно встают.

Основной для России вопрос звучит так: а нам есть выгода от немецкой забастовки? Приведет ли он к изменению внешнеполитического курса немецких властей? И ответ здесь очевидный – быстро не приведет. Начнем с того, что требования прекратить поддержку Украины и восстановить прежний объем связей с Россией на акциях протеста почти не звучит. Получается, что даже протестно настроенные немцы всё еще уверены, что у Германии должны быть деньги и на внешнеполитические «забавы», и на поддержание уровня жизни населения.

Да и численность протестов пока что недостаточная, чтобы заставить правительство пересмотреть свою политику. 100 тыс. тракторов? Да, звучит впечатляюще, но на селе в Германии живет приблизительно 10 млн человек. 130 тыс. человек на улицах – при населении 83 млн человек. Для того, чтобы говорить о действительно массовом недовольстве, на улицы должны выйти несколько миллионов человек. Так что Шольц и его команда вполне могут сослаться на то, что недовольство носит локальный характер.

А теперь представим себе, что надоевший всем Шольц уйдет в отставку. Кто его заменит? Первым в списке значится министр обороны Борис Писториус, который успел сделать такое количество антироссийских заявлений, что в глазах зарябит. Или возьмем вариант, что трехпартийная коалиция распадется и будут назначены досрочные выборы. Пока Германия будет жить без утвержденного правительства, вырастет роль президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Не самый «ястреб», конечно, но тоже – не подарок.

А дальше на горизонте маячит фигура лидера оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который даже до 2014 года относился к России прохладно и ратовал за укрепление связей с США. Теперь же он ругает Шольца за то, что тот мало вооружает Украину. Дать ей больше оружия готов и премьер Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, раньше казавшийся политиком относительно умеренным. А к ним в коалицию пойдут всё те же патентованные русофобы из «зеленых» и свободных демократов.

Настоящим потрясением для немецкой политической элиты могла бы стать победа на выборах в ряде земель «Альтернативы для Германии», которая в паре с нарождающейся партией Сары Вагенкнехт набрала бы до трети голосов в общенациональном масштабе, и до половины – в менее зажиточных восточных землях. Вот здесь отмахнуться было бы невозможно, и недовольному избирателю пришлось бы пойти на уступки… Но пока данный сценарий кажется не очень реалистичным.





Тем не менее не стоит делать вид, что ничего не происходит. Творящееся сегодня вполне может быть просто «пробой пера». Если голос протестующих не услышат – следующая забастовка может стать в разы масштабнее. Симптоматично и то, что больше всего проседает рейтинг свободных демократов – партии, больше всех ратующей за тесную связь с США. Значит, слепое следование за заокеанским старшим братом, да еще и вынос туда производств немецкими компаниями, кажется бюргерам чем-то вопиющим.

Забастовка является еще и сигналом, что немцы не готовы ради наказания России и поддержки Украины бесконечно затягивать пояса. А это значит, что расходы на военную помощь последней все-таки придется сократить. Появление лозунгов о прекращении помощи Украине в случае роста цен и безработицы тоже кажется делом времени. Да, к восстановлению связей с Россией и прекращению разнузданной русофобии протестующие призовут вряд ли. Однако и уменьшение военной поддержки нас на первых порах вполне устроит.

А убедить немецких избирателей в том, что политику в отношении Украины надо изменить, лучше всего смогут военные успехи России на полях сражений СВО. Тогда бюргеры окончательно осознают, что их деньги тратятся впустую. Нет, никакими русофилами они не станут – просто они сведут собственные дебет с кредитом. И тогда в ходе голосования начнут указывать на дверь тем, кто, как глава МИД Анналена Бербок, ставит помощь Украине выше потребностей сограждан. Как говорится, вода камень точит. Запасемся терпением, и результат будет – пусть и не сразу.