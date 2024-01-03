Ошибка в отношениях с Россией ведет Шольца к отставке

Эксперты оценили вероятность досрочной отставки Шольца

Tекст: Алёна Задорожная

Накануне немецкая газета Bild сообщила о том, что канцлер Германии Олаф Шольц может уйти в отставку в 2024 году из-за потери доверия. Одним из самых явных факторов недоверия к нему стал неутихающий скандал с компанией Wirecard, а также значительное падение рейтингов немецкого канцлера.

Издание приводит данные опроса INSA от 31 декабря. Уровень поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, снизился с 20% до 15%. Кроме того, СДПГ отстает от оппозиционного блока ХДС/ХСС почти на 17%. В итоге функционеры СДПГ озаботились падением популярности партии.

Уровень поддержки Шольца как главы правительства тоже упал: лишь каждый пятый немец одобрительно отозвался о результатах его деятельности. Газета также ссылается на статью итальянской газеты La Repubblica, источники которой допускают смену канцлера ФРГ: с Шольца на Бориса Писториуса, ныне министра обороны. При этом сам Писториус – самый популярный политик страны после президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Что касается скандала вокруг компании Wirecard, то он разгорелся в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков.

После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Один из ведущих менеджеров Wirecard, австриец Ян Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал. Тогда Шольц и его министерство пытались защитить компанию, что вызвало негодование и подозрения.

Но это не единственный финансовый скандал, связанный с Шольцем. Например, его желание перевести 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов столкнулось с жесткой критикой. После того, как Конституционный суд ФРГ запретил канцлеру пойти на такой шаг, минфину страны пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года, что поставило под удар и материальную поддержку Украины.

В экспертной среде спорят, действительно ли канцлеру придется уйти в отставку раньше положенного срока или он все же сможет продержаться на своем посту до 2025 года. При этом, как считают аналитики, Шольц оказался в текущем положении из-за нескольких ошибок. Среди них – чрезмерная конфронтация с Россией, которая привела экономику Германии к обвалу.

«Общегерманская забастовка, которая стартует 8 января, покажет всю меру накопившегося народного гнева против политики Шольца. И чтобы полностью не потерять контроль над ситуацией, в правительстве действительно могут сделать рокировку, посадив в кресло канцлера Бориса Писториуса», – говорит экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

«Другое дело, что подобная рокировка ничего не изменит, в том числе в вопросе благосостояния граждан Германии. Поэтому я надеюсь, что народ не согласится на такого рода торг. Если мы действительно хотим что-то изменить, то к власти должны прийти новые люди с другим мышлением и нетривиальными подходами как во внешней, так и во внутренней политике», – добавляет политик.

«Сейчас в Германии протекают сразу несколько кризисов – производственный, энергетический и экономический. А в Берлине сидят исключительно воспитанники заокеанской школы. И, конечно,

истинная причина упадка рейтинга Шольца не в скандале, связанным с компанией Wirecard. Суть кроется в постепенном обнищании народа и разрушении экономики. Все прочие «грешки» простили бы канцлеру во имя личного благополучия.

Ведь люди привыкли, что Шольц в скандалах – как ежик в иголках. А когда дело касается кармана каждого человека, ситуация приобретает другие краски. Люди не могут молчать, когда останавливаются производства и они теряют рабочие места. Основная боль в том, что этот процесс уже не остановить. И даже если произойдет чудо, то на восстановление промышленности страны уйдут годы, если не десятилетия», – рассуждает экс-депутат.

«Например, автомобильная индустрия, на которой стояла вся мощь немецкой экономики, полностью сдала свои позиции. И это при том, что каждое шестое рабочее место в государстве зависело от этой отрасли», – приводит пример собеседник.

«Цеха закрываются, конвейеры останавливаются. Причина – высокая цена на энергоносители, которая не позволяет автопрому быть конкурентноспособным. Но я напомню, что стоимость энергоресурсов напрямую связана с идиотским желанием правительства Шольцы ввести санкции против России», – акцентировал Гердт.

Несколько иной точки зрения придерживается германский политолог Александр Рар. «Поскольку рейтинг немецкого правительства стремительно падает, пошли слухи о том, что нынешние власти не доживут на своих постах до выборов 2025 года. Но в германской Конституции закреплено, что для досрочной смены канцлера необходим вотум недоверия со стороны парламента», – пояснил он.

«И тут немаловажным становится тот факт, что в Бундестаге у Шольца все еще сохраняется большинство голосов. Правда, с ним может произойти то, что случилось в 2005 году с Герхардом Шредером, часть подвижников которого проголосовали против него, отправив канцлера в отставку», – рассуждает эксперт.

«Вместе с тем, СДПГ твердо стоит за Шольцем, а партнеры по коалиции и вовсе не хотят терять власть, поэтому также становятся на сторону действующего правительства. Да и снижение рейтингов канцлера некоторые объясняют его «мягкотелостью» в отношении России. Поэтому перспективы для замены пока неочевидны», – считает собеседник.

«Одновременно с этим Шольц не пользуется авторитетом и поддержкой главных СМИ Германии.

Медиа восхваляют другого представителя СДПГ – Бориса Писториуса. Министр обороны в целом сейчас один из самый популярных политиков страны. Его любят за жесткую и твердую позицию, немцы считают, что он может навести порядок не только в бундесвере, но и в экономике государства», – объясняет политолог.

«Но на деле он проявляет свою жесткость только на словах, все громче поддерживая продолжение военной помощи Украине. Так что ему кресло канцлера пока не светит. Если перевыборы и состоятся, власть скорее получит консервативная оппозиционная ХДС во главе с Фридрихом Мерцем, нежели Писториус», – убежден Рар.

Между тем в России уверены: Шольца подвела избыточная вовлеченность в конфликт вокруг Украины, и именно эта вовлеченность нанесла ущерб не только самому канцлеру, но и всей Германии. «Вопрос лишь в том, как именно Шольц лишится своего поста – ему дадут дотянуть до выборов или все же снесут раньше. И причина его положения в том, что

Шольц превратился в самого антигерманского канцлера за всю послевоенную историю страны»,

– сказал сенатор Константин Долгов. «Придерживаясь русофобских идей, Шольц наносит колоссальный урон германской экономике, промышленности и даже самосознанию немцев. Простые граждане ФРГ, как бы то ни было, еще видят свое государство важной величиной в масштабах Европы. А сейчас все это вышло на траекторию заката», – детализирует парламентарий.

«Канцлер Германии фактически обслуживает интересы американцев, а не своих граждан. И все это приводит к спаду промышленности и депрессии в обществе. Поэтому я очень сомневаюсь в том, что Шольцу когда-либо удастся вновь поговорить с президентом России в статусе канцлера», – заключил Долгов.