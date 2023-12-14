В европейской русофобии забрезжил просвет

Tекст: Евгений Крутиков

Перспективы развития российско-словацких отношений обсудили посол РФ в Словакии Игорь Братчиков с вице-спикером Национального совета (парламента) республики, заместителем председателя партии «Направление – социальная демократия» Любошем Блахой (Blaha). «Стороны обменялись мнениями об актуальных международных вопросах, состоянии и перспективах развития российско-словацких отношений и взаимодействия по линии парламентов», – отмечается в соответствующем заявлении посольства России. Блаха в свою очередь заявил: «Для меня было честью принять посла России. Я лично буду делать все, чтобы словацко-российские отношения опять вернулись к норме. РФ не является нашим врагом».

Блаха подчеркнул, что считает дружественными российский народ и РФ. Рядовые граждане Словакии желают, по его словам, восстановления дружеских отношений с Россией.

В другие времена встречу российского посла с вице-спикером парламента страны пребывания (глава МИД в отъезде в Брюсселе) да еще и накануне католического Рождества и Нового года сочли бы рутинным делом. Обычно посол и другие сотрудники дипмиссий в декабре носятся по всей столице страны пребывания с подарочными пакетами (календарь с видами России, ручка с символикой, бутылка водки – компоненты обычно стандартные, хотя и варьируются). Жаркая, но рутинная пора дипломатии. Но не сейчас.

На протяжении минимум полутора лет ни в одной стране Европы (не важно – член Евросоюза или НАТО) не проводилось никаких встреч российских послов или других представителей дипмиссий с высшими представителями ветвей государственной власти страны пребывания. Это одна из уродливых форм так называемой политики дипломатической изоляции России. Общение происходит на уровне МИДа, то есть с теми чиновниками, которым надо поговорить чисто «по работе».

И вот теперь вице-спикер словацкого парламента (страны НАТО и ЕС) в теплой и дружеской обстановке принимает российского посла. Можно посчитать за прорыв. И это так и есть, но есть и нюансы.

Официальные сообщения посольства в Братиславе и российского МИДа были выдержаны в классическом духе «стороны обсудили широкий круг проблем, имеющих взаимный интерес». Однако, скорее всего, встреча посла Игоря Братчикова и Любоша Блахи была весьма насыщенной.

Дело в том, что чуть ранее источники и представители НАТО стали распространять информацию о том, что если Украине все-таки будут переданы самолеты F-16, то взлетать они будут не с украинских аэродромов, а с территории ряда восточноевропейских стран, среди которых называлась и Словакия. При этом новый министр иностранных дел Словацкой республики Юрай Бланар ранее выступал категорически против появления в Словакии американской военной базы.

В ответ глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сделал важное заявление. «Уже слышны комментарии, что в условиях значительного разрушения аэродромной структуры Украины передаваемые ВСУ тактические истребители F-16 могут осуществлять вылеты с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии», – сказал Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам дипломата, применение истребителей с территории стран – членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте и вынудит Россию пойти «на ответные меры».

Именно эту мысль, скорее всего, и донес посол Игорь Братчиков до вице-спикера Любоша Блахи. «Нельзя рисковать будущим наших детей. Словакия должна стоять на стороне мира. Неужели кто-то действительно хочет ядерной войны?» – написал после встречи Любош Блаха в своем Telegram-канале.

«По мнению российской стороны, некоторые западные страны собираются непосредственно подключиться к войне на Украине, предоставив свои аэродромы для украинских истребителей F-16, которые бы присоединялись к боевым действиям, [вылетая] с территории этих государств. Для РФ – это красная линия, и они предупреждают, что это привело бы к открытому столкновению. Эскалация могла бы привести к третьей мировой войне», – написал Блаха.

А Словакия не хотела бы стать первой географической точкой третьей мировой войны, как ранее это случилось с Чехословакией после Мюнхенского сговора. Надо сказать, что Любош Блаха – историк и философ и по образованию и по прежней профессии – уже много лет добивается того, чтобы дата подписания Мюнхенского договора, по которому была расчленена Чехословакия, стал бы в Словакии днем национального траура.

Он одновременно и необычный политик для Европы, и в какой-то степени архетипичный для части его поколения. Он неомарксист, антиглобалист, противник Европейского союза, социалист «европейского» типа в одном флаконе, ученый, продвигавший идеи основателей неомарксизма.

Став депутатом парламента после победы партии нынешнего премьера Фицо на выборах, он демонстративно выбросил из своего кабинета портрет прозападного президента Словакии Зузаны Чапутовой, а флаг Евросоюза заменил национальным словацким. На месте портрета Чапутовой в его кабинете теперь висит хрестоматийный портрет Че Гевары.

Блаха, как и вся партия премьера Роберта Фицо, выступает против поддержки Украины, которую осуществляет президент Чапутова. За это в украинской прессе Любоша Блаху обзывают «фашистом», хотя кабинетный борец за права трудящихся и марксист европейского толка – вот кто угодно, только не фашист.

При этом посольство Словакии в Москве, как и консульство в Петербурге, вполне себе функционирует, в отличие от чешского, хотя и последние годы под давлением Чапутовой и пары старых правительств случились и привычные высылки. А посол Словакии в Москве Любомир Рехак, кстати, в 1992 году окончил МГИМО.

Особенно интересна на фоне общих настроений в Восточной Европе позиция Любоша Блахи по отношению к России. Он неоднократно заявлял, что «словацкий народ ничто не заставит ненавидеть Россию», поскольку она освободила Словакию от фашизма. Произносить такое в восточноевропейских странах сейчас удел политических маргиналов, но в Словакии – это политический тренд.

В этой небольшой славянской стране как-то уж особенно выпукло борются между собой две прямо противоположные тенденции: прозападная, представленная политиками типа «выскочки» Чапутовой, сделавшей карьеру на «зеленой повестке» и «борьбе с коррупцией», и политическими силами, ориентированными на сохранение дружеских отношений с Россией. Соотношения примерно 50 на 50, и сейчас с победой на парламентских выборах партии Роберта Фицо возобладала прагматичная и дружественная России тенденция.





Сейчас, когда отношения между Россией и Чехией лежат в руинах, новое правительство Словакии пытается проводить явную пророссийскую линию. Словакия 80% газа получает из России и, собственно говоря, словаки «сидят на трубе» – именно там расположены станции перекачки высокого давления. То есть пресловутые рубильники, через которые Киев осуществляет реверс российского газа. Братислава неплохо на этом зарабатывает. А два энергоблока атомной станции в Богунице получают российское ядерное топливо.



Конечно, позиция и шаги политиков типа Любоша Блахи во многом определяются их личными взглядами, идеологией и жизненным опытом. Но перед нами шанс укрепить российско-словацкие отношения на фоне общей их полной деградации с ЕС в целом. Москва демонстративно никак не комментировала предвыборную кампанию в Словакии, чтобы не дать ни малейшего повода для стандартных обвинений во «вмешательстве». Возможно, сейчас российская дипломатия в Словакии может активизироваться. И не только в Словакии, но и ряде других стран, где начинает проявлять себя положительная для Москвы общественная и политическая тенденция.