В Германии обнаружили «тяжелый государственный кризис»

Tекст: Евгений Поздняков

О «тяжелом государственном кризисе» в ФРГ премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер заявил в интервью радиостанции Bayerischer Rundfunk. При этом он подчеркнул, что действующее правительство изжило себя.

По словам Зедера, действующая правящая коалиция должна находиться в оппозиции. У нее нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. В стране возникло не просто «чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация» для власти.

Очередной причиной для критики правительства Олафа Шольца стало перераспределение статей расходов. Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов. Оппозиционный блок ХДС-ХСС также считает, что кабмин не может менять уже установленные категории выплат. В связи с этим министерству финансов ФРГ пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года.

Атаку на канцлера поддержал и другой видный деятель блока ХДС-ХСС, зампредседателя фракции в Бундестаге Йохан Вадефуль. В интервью агентству DPA он заявил, что армия ФРГ теперь способна выдержать лишь два дня боев, а данная ситуация сложилась из-за масштабных немецких поставок ВСУ. «Это катастрофический результат», – подчеркнул парламентарий.

Политика Шольца вызывает вопросы не только у оппозиционных сил Германии, но и у представителей правящей коалиции. Так, член фракции «Союз-90»/«зеленые» Лиза Бадум заявила, что решение канцлера о расширении поставок газа из Нигерии противоречит международным обязательствам страны.

Кроме того, в ФРГ опять обостряется дискуссия по вопросам миграционной политики. В связи с прошедшими в стране антисемитскими выступлениями, Шольц заявил о выделении 18 млрд евро федеральным землям и муниципалитетам для решения проблем, связанных с беженцами.

При этом для иностранных лиц установят ряд ограничений, кроме того, им снизили пособия. Этот подход вызвал серьезные расхождения между главами разных земель ФРГ.

В экспертном сообществе отмечают, что репутация правительства Шольца достигла критического минимума. Оппозиция критикует действующую власть по широкому спектру вопросов, что позволяет ей набирать политические очки перед грядущими выборами.

Тем не менее партии, не входящие в правящую коалицию, не собираются усиливать давление на канцлера в ближайшее время, поскольку хотят дать ему «шанс» совершить еще больше ошибок.

«Правительство Шольца сейчас критикуют практически за всё.

Однако главной причиной резких высказываний оппозиции в адрес канцлера стала попытка его коалиции провести манипуляции с перераспределением бюджета. Эти действия были пресечены конституционным судом ФРГ, и теперь руководству придется идти на резкое сокращение расходов, – подчеркивает германский политолог Александр Рар. – В 2024 году правительство будет вынуждено существенно повысить налоги. Социальные пособия значительно урежут, а ведь миллионы людей в Германии уже привыкли к хорошей жизни на высокие выплаты по безработице. Соответственно, закроются и многие инфраструктурные проекты».

Однако в Баварии столь критической экономической ситуации в настоящий момент не наблюдается. Но Маркус Зедер прекрасно осознает, что в случае усугубления финансовых трудностей в ФРГ именно его земле придется раскошелиться на содержание более бедных соседей, подчеркивает Рар. Своими резкими высказываниями глава Баварии пытается сопротивляться сложившимся в Германии политическим тенденциям.

«Кроме того, Зедер – крайне амбициозный лидер, которому удалось избежать зомбирования либеральными мантрами, – напоминает Рар. – Он хорошо осознает сложившуюся в ФРГ ситуацию и видит неплохие шансы на то, чтобы побороться за пост кандидата в канцлеры от ХСС. Для этого ему необходимо позиционировать себя в качестве наиболее «зубастого» критика действующего правительства».

«Германии угрожают сильнейшие социальный и экономический кризисы уже этой зимой.

Появившиеся дырки в бюджете растут, что лишь усугубляет ситуацию в стране. Нельзя исключать того, что «светофор» Шольца уже в 2024 году будет сметен противниками текущей политики правительства», – резюмирует Рар.

Правительство Шольца допустило большое количество весьма неприятных ошибок, соглашается научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов. «Канцлер проводит крайне непоследовательную политику, которая не отвечает вызовам, стоящим перед современной Германией. Последней каплей стала неразбериха с бюджетом, вокруг которой сосредоточено внимание всего немецкого истеблишмента», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

«В настоящий момент совокупный рейтинг партий, которые входят в правящую коалицию, застыл на отметке ниже 50%. Общественное одобрение действий всех членов кабинета министров Шольца, за исключением, пожалуй, министра обороны Бориса Писториуса, также слабое. Канцлера критикуют во всех федеральных землях. Даже в его родном Гамбурге сохраняется высокий уровень недовольства текущим руководством страны», – подчеркивает эксперт.

Как следствие, правительство ждет трудный период согласования оптимальной антикризисной стратегии. Учитывая, что в «светофоре» каждая фракция обладает собственным уникальным мнением, сделать это будет непросто. Однако и ожидать скорых политических потрясений в Германии не стоит, считает Соколов, поскольку в настоящий момент все важнейшие силы ФРГ заинтересованы в сохранении сложившегося статус-кво.

«ХДС, будучи важнейшей оппозиционной партией страны, не желает увеличивать давление на Шольца. Они хотят, чтобы глава правительства допустил еще больше критических ошибок. В этом случае им удастся вернуться на лидирующие позиции, обладая зашкаливающим уровнем авторитета», – говорит эксперт.

Между тем у канцлера до сих пор сохраняется большое пространство для дальнейшего «падения». «В следующем году в трех восточных землях состоятся выборы, на которых победу может одержать «Альтернатива для Германии». Это серьезно ударит по позициям Шольца, и вопрос о смене правительства может войти в повестку оппозиционных групп. Политикой действующих властей недовольны многие, а критика со стороны столь значимых личностей, как Зедер, лишь помогает негативному мнению закрепиться в общественном сознании», – резюмирует Соколов.