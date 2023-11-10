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    Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    10 ноября 2023, 08:56 Мнение

    Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Правительство Германии столкнулось с серьезным вызовом, пытаясь взять под контроль миграционные потоки. Массовые пропалестинские митинги в крупных немецких городах продемонстрировали слабость государства перед лицом сплоченных и слабо интегрированных в немецкое общество мигрантских общин. А потенциальная угроза новой волны потока беженцев с Ближнего Востока, вызванная быстро разрастающимся конфликтом между Израилем и соседними мусульманскими странами, заставляет правительство Германии радикально пересмотреть основы миграционной политики.

    Основная проблема заключается в невозможности поддерживать минимальный уровень социальных пособий не только для вновь прибывающих в страну мигрантов, но и для уже присутствующих в ней. Мигранты, в особенности если речь идет о квалифицированной рабочей силе – это хорошо для растущей экономики, но для экономики падающей они – буквально гиря на ноге. А экономика Германии – некогда локомотив Евросоюза – в настоящий момент сокращается даже быстрее среднеевропейских темпов. По данным МВФ, Германия – единственная из стран G7, экономика которой, согласно прогнозом, снизится в 2023 году (снижение составит 0,3% при том, что рост экономик стран еврозоны в целом составит 0,9%).

    В свете пересмотра подходов к миграции стоит рассматривать два последних решения германского правительства. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении 18 млрд евро федеральным землям и муниципалитетам «для решения проблем, связанных с миграцией». Обращает на себя внимание формулировка Шольца: речь уже идет не о помощи мигрантам, а о «решении проблем», с ними связанных.

    В частности, планируется ускорить легализацию мигрантов, включая сокращение сроков рассмотрения заявок на предоставление убежища. Сделано это для того, чтобы поскорее вывести этих людей из-под опеки государства, предложив им обеспечивать себя самостоятельно. Оставаясь нелегалами, беженцы, тем не менее, продолжают получать дотации из бюджета. Причем делать это они могут очень и очень долго. Тогда как легализовавшись, они через определенное время должны будут самостоятельно выйти на рынок труда, а их соцобеспечение резко сократится.

    А вот об этом уже второе решение правительства Германии. Издание Deutsche Welle* опубликовало список вводимых ограничений для мигрантов. Во-первых, им снизили пособие: первые три года они смогут рассчитывать на 410 евро. Если в течение этого времени мигранты сами не захотят уехать из страны, они смогут претендовать на получение убежища – этот статус позволит им получать на 92 евро в месяц больше плюс медстраховка. Часть пособия отныне будет выдаваться не наличными, а перечисляться на специальную карту, которой можно будет оплатить продукты и одежду. Таким образом, правительство борется с перечислением мигрантами денег родственникам за рубеж – своего рода мера по борьбе с оттоком капитала.

    Главы ряда земель предлагали еще более жесткие меры вплоть до выдворения мигрантов в страны, не входящие в ЕС. До этого пока не дошло, но это пока. Граждан Украины, которые, как правило, получают в Германии отличный от статуса беженцев статус «временной защиты», принятые меры пока не коснутся. Но тенденция налицо – поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым зачастую быть перестали – основной поток беженцев в ЕС как раз родом из мусульманских Северной Африки и Ближнего Востока.


    Если бы задача германского правительства сводилась только к тому, чтобы заставить пребывающих на пособиях мигрантов работать – это было бы полбеды. Проблема в том, что обеспечить этих людей работой теперь еще сложнее. Крупные промышленные концерны – Volkswagen, Siemens, BMW и другие – постепенно перемещают свои производства в страны с более комфортными условиями, в первую очередь в те, которые могут обеспечить их более дешевыми энергоресурсами. При оптимальных раскладах речь идет о перемещении производств поближе к регазификационным терминалам – например, в Испанию. Но обычно речь идет о США или даже Китае, где, как известно, «вход рубль, выход два». Вернуть единожды выведенные туда активы в будущем будет очень сложно, да и с точки зрения их владельцев – не за чем. При этом все эти компании – крупнейшие работодатели Германии, да и всей Европы, их уход усиливает давление на рынок труда.

    Выход из сложившейся ситуации правительство Шольца ищет в привычных для «светофорной коалиции» проектах зеленой энергетики, которые стали одной из первопричин возникновения проблем экономики Германии. Обнародованный в немецких СМИ проект предложений Социал-демократической партии Германии (СДПГ) содержит намерение создать в стране миллион новых рабочих мест до 2030 года за счет «мер экономической и налоговой политики по климатически нейтральной перестройке». Де-факто речь идет о возвращении к практике «войны субсидий» с США в будущем. Текущую войну Штаты уже выиграли, высасывая из Европы деньги за газ и переманивая к себе ее высокотехнологические производства. Мысль не только не нова, но и в нынешних обстоятельствах кажущаяся для Германии утопичной.

    А вот введение «временного кризисного сбора» для сверхбогатых людей (еще одно предложение СДПГ) – мера вполне резонная. Во-первых, в самом названии налога звучит слово «кризис», что можно расценивать, как минимум, как признание проблемы. А во-вторых, если не получается эффективно приумножать ресурсы, самое время начать их перераспределять. Что, в свою очередь, приведет уже к новой волне исхода – только на этот раз не предприятий, а тех самых богатых людей, которые решат, что гражданство Германии стало для них непосильной роскошью.

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    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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